Кількість хворих на кір у світі стрімко зростає - ВООЗ

Упродовж першого півріччя 2019 року в світі зафіксована найбільша кількість випадків кору з 2006 року. Про це в вівторок, 13 серпня, повідомили у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) у Женеві.

За даними ВООЗ, наприкінці червня цього року у 182 країнах зафіксовано близько 365 тисяч випадків захворювання на кір, інформує агенція новин dpa. Це майже втричі більше, аніж за той самий часовий проміжок торік. "Мільйони людей по всьому світі перебувають у небезпеці", - йдеться в доповіді ВООЗ. Загалом у 2018 році було зафіксовано 350 тисяч випадків кору.

У європейському регіоні за перші шість місяців 2019 року було зафіксовано близько 90 тисяч випадків захворювання кору. Це перевищило загальну кількість випадків захворювання за весь 2018 рік (84 462 випадки), відзначається в доповіді. При цьому спалахи кору стаються не тільки в державах із загальним низьким рівнем вакцинації, але і в країнах, де рівень вакцинації є в цілому високим.

Нагадаємо, що уряд Німеччини в липні 2019 року ухвалив законопроект, згідно з яким з березня 2020 роки діти, які не мають щеплення від кору, не зможуть відвідувати німецькі школи і дитсадки. Такі щеплення, як сказано в документі, є обов'язковими і для співробітників дитсадків і ясел, шкільних вчителів, медперсоналу, а також працівників суспільно-побутових установ. За порушення цієї норми передбачено штраф на суму до 2500 євро.