 Кількість хворих на діабет зросла вчетверо за останні 40 років | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.11.2019

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Новини

Кількість хворих на діабет зросла вчетверо за останні 40 років

На сьогодні у світі на діабет хворіє близько 420 мільйонів людей, підрахували у ВООЗ. Найголовнішою проблемою у боротьбі з цією хворобою є занадто висока ціна інсуліну.

На діабет у світі хворіють сотні мільйонів людей

На діабет у світі хворіють сотні мільйонів людей

За останні майже 40 років кількість хворих на цукровий діабет у світі зросла в чотири рази. Починаючи з 1980 року кількість хворих на цю хворобу зросла до 420 мільйонів, повідомила у четвер, 14 листопада, у Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ).

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У багатьох випадках причиною захворювання на діабет є неправильне харчування та нестача руху, пояснила директорка ВООЗ Емер Кук, передає агенція epd. Водночас вона підкреслила, що для мільйонів хворих на діабет людей залишається недоступним медикаментозне лікування. Хворі мають бути краще забезпечені життєво необхідним для них інсуліном, наголосила вона.

Однак обсяг доступних ліків занадто малий, а їхня вартість - висока, пояснила Кук. ВООЗ, за її словами, перебуває в постійному контакті з фармацевтичними компаніями з метою змінити цю ситуацію. Кук повідомила, що фактично весь ринок виробництва інсуліну контролюють лише три компанії.

Метою організації є підвищення обсягів виробництва інсуліну за нижчими цінами. ВООЗ планує заохочувати компанії виробляти більше так званих дженериків, які є дешевшими копіями вже ліцензованих лікарських засобів.

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