На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "кібервійська".

Кібервійсько є відносно новим явищем. Кібервійська почали створювати в багатьох країнах як відповідь на загрози в кіберпросторі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.