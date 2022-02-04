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Кібервійська

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "кібервійська".

Кібервійсько є відносно новим явищем. Кібервійська почали створювати в багатьох країнах як відповідь на загрози в кіберпросторі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Угорщина заблокувала приєднання України до кіберцентру НАТО - ЗМІ

Угорщина заблокувала приєднання України до кіберцентру НАТО - ЗМІ 04.02.2022

Секретар РНБО Олексій Данилов повідомив, що одна з країн-учасниць заблокувала українську заявку про приєднання Об'єднаного центру з кібероборони НАТО. Повторну заявку зможуть розглянути лише через півроку.
Нові українські кібервійська: де взяти на них гроші і як забезпечити кадрами?

Нові українські кібервійська: де взяти на них гроші і як забезпечити кадрами? 30.08.2021

Вірус Petya, кібератаки на енергетичні об'єкти та ЦВК - наявна в Україні система кіберзахисту не спрацьовує, тож Київ вирішив створити нові кібервійська. На них, однак, потрібно чимало коштів та нові кадри.
Зеленський підписав указ про створення кібервійськ

Зеленський підписав указ про створення кібервійськ 27.08.2021

Президент України Володимир Зеленський доручив уряду країни підготувати законопроєкт про створення кібервійськ і розрахувати потреби у необхідних для цього матеріально-технічних і фінансових ресурсах.
Ескалація на Близькому Сході: чи слід чекати кібервійну між США та Іраном

Ескалація на Близькому Сході: чи слід чекати кібервійну між США та Іраном 09.01.2020

Підтримувані Тегераном хакери можуть атакувати США і союзників, щоби помститися за вбивство провідного іранського генерала. Хто краще підготовлених до кібервійни, США чи Іран, пояснюють експерти з безпеки.
Навіщо в армію набирають геймерів? (відео)

Навіщо в армію набирають геймерів? (відео) 09.05.2019

Міноборони Данії та Німеччини шукають солдатів на... ярмарках геймерів. Там військові хочуть підібрати кадри для служби у кібервійськах. Розум та швидка реакція геймерів - бонус, але й фізпідготовки в армії не оминути.

Навіщо в армію набирають геймерів? (08.05.2019) 08.05.2019

Міноборони Данії та Німеччини шукають солдатів на... ярмарках геймерів. Там військові хочуть підібрати кадри для служби у кібервійськах. Розум та швидка реакція геймерів - це бонус, але й фізпідготовки в армії не оминути.
The Sunday Times: Великобританія готова відповісти на можливу агресію Росії кібератаками

The Sunday Times: Великобританія готова відповісти на можливу агресію Росії кібератаками 07.10.2018

Лондон готовий залучити кібервійська, якщо Москва, наприклад, вирішить захопити невеликі острови Естонії, вторгнутися до Лівії або нападе на британські війська, пише The Sunday Times.
Бундесвер: чи готові збройні сили Німеччини до кібервійни?

Бундесвер: чи готові збройні сили Німеччини до кібервійни? 17.08.2018

Нещодавно створені кібервійська мають краще захищати Німеччину від кібератак. Його розбудову ускладнюють проблеми армії з фінансуванням та нестача кваліфікованого персоналу.
Командувач кібервійськ Естонії: У кібервимірі кількість не завжди має значення

Командувач кібервійськ Естонії: "У кібервимірі кількість не завжди має значення" 17.08.2018

На початку серпня в Естонії почали службу кібервійська. Командувач підрозділу Андрес Хаїрк розповів DW, які функції виконуватиме кіберпідрозділ і яким чином протистояти сучасним викликам у кіберзахисті.

В Естонії почали службу кібервійська

В Естонії почали службу кібервійська 01.08.2018

В естонській армії з'явився підрозділ, що відповідатиме за кібербезпеку країни. Він складається із 300 осіб і повноцінно запрацює у 2023 році.
Україна замислилася над створенням кібервійськ

Україна замислилася над створенням кібервійськ 02.02.2018

В Україні вже запрацював Центр реагування на кіберінциденти. Тепер силові відомства розглядають можливість створення кіберпідрозділів у складі ЗСУ, заявив секретар РНБО України Олександр Турчинов.

"Армія хакерів": новий вид військ Бундесверу (05.04.2017) 05.04.2017

Кіберпідрозділи Бундесверу стали офіційним видом військ. Німецькі офіцери вже підшуковують хакерів. Штаб-квартира розташована в Бонні. Поки що у кібервійськах служать 260 осіб, а до 2021-го чисельність зросте до понад 13 тисяч.

Коментар: Кібервійська Бундесверу роблять лише перші кроки

Коментар: Кібервійська Бундесверу роблять лише перші кроки 05.04.2017

Кількість хакерських атак на Бундесвер зростає. Міноборони започаткувало нове командування кібервійськ. Однак у питанні пошуку ІТ-спеціалістів Бундесвер сам собі заважає, стверджує Ніна Веркгойзер.
У Німеччині почав роботу штаб кібервійськ

У Німеччині почав роботу штаб кібервійськ 01.04.2017

Штаб німецьких кібервійськ розташовано в Бонні, в ньому працюють 260 співробітників. До 1 липня в його підпорядкування перейдуть 13500 осіб.
Росія визнала існування власних кібервійськ

Росія визнала існування власних кібервійськ 22.02.2017

Росія заявила про створення "військ інформаційних операцій". Їхнім завданням буде зокрема контрпропаганда, заявив міністр оборони країни Сергій Шойгу.
НАТО зробить кібервійська окремим видом військ

НАТО зробить кібервійська окремим видом військ 15.06.2016

Більшість сучасних криз стосуються у тому числі електронних мереж, вважає генсек НАТО. Рішення про створення окремого виду військ із кібербезпеки визрівало давно.
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