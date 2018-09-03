Кучма: Вибори на Донбасі загрожують Мінському процесу

Другий президент України, представник країни в Тристоронній контактній групі Леонід Кучма вважає, що рішення про проведення виборів донецькими та луганськими проросійськими сепаратистами може поставити під загрозу Мінський процес. "Це рішення повністю суперечить Мінським угодам. Це дуже серйозний крок, який може поставити хрест на Мінському процесі", - сказав він у п'ятницю, 7 вересня.

На думку Кучми, це рішення не могло бути ухвалено без узгодження з російською стороною. За його словами, ця постанова "не в інтересах України, не в інтересах Росії, не в інтересах тих, хто бере участь у Мінському процесі". Тому Кучма сподівається, що рішення про проведення виборів може бути переглянуто. "Є ще час, як швидко ухвалили, так швидко можна і скасувати його", - сказав він.

Раніше стало відомо, що "депутати" так званих "народних рад" самопроголошених утворень на Донбасі ухвалили постанову про проведення 11 листопада виборів своїх ватажків та "депутатів". Крім того, донецькі сепаратисти достроково зняли повноваження з екс-"глави" "ДНР" Олександра Захарченка у зв'язку з його загибеллю. Новим виконувачем обов'язків "глави" до проведення виборів призначено представника донецьких сепаратистів на переговорах у Мінську Дениса Пушиліна.

