Курт Волкер: ЄС має перевірити як застосовуються санкції щодо РФ

DW: Чи пропонуватимете ви запровадити нові санкції щодо Росії після інциденту в Керченській протоці?

Курт Волкер: Ну, я бачу, що європейські партнери вже почали обговорювати цю тему: чи потрібно запроваджувати додаткові санкції у зв'язку з атакуванням Росією кораблів українських Військово-морських сил. Гадаю, Європі варто уважно поглянути на імплементацію вже чинних санкцій. Нині діють жорсткі європейські санкції щодо Криму. Але чи так суворо вони застосовуються насправді?

Головне завдання в тому, що ті, хто займається бізнесом у Криму, не повинні мати можливість займатися бізнесом у Євросоюзі. Я думаю, варто глянути свіжим поглядом, з європейської перспективи, чи застосовуються санкції потрібним чином.

Наскільки реалістичним є запровадження санкцій щодо "Північного потоку-2"?

Як бачимо, на тлі цього інциденту в Німеччині знову спалахнула дискусія, чи варто продовжувати реалізацію проекту "Північний потік-2". Думаю, що це є й відображенням занепокоєності США з цього приводу, яка висловлюється ось уже кілька років. Неспокій щодо того, що це чистісінький геополітичний проект Росії: постачати газ на Захід безпосередньо, в обхід України й інших держав у Східній Європі. При цьому посилюючи тиск і розширюючи безпосередній бізнес із партнерами в Західній Європі.

Як бачимо, причини призупинити цей проект є. Окрім того, виникають питання щодо його відповідності антимонопольній політиці Євросоюзу й газовим директивам ЄС. Там багато питань. Європейці починають порушувати цю тему, це здорова дискусія. І наша позиція завжди полягала в тому, що проект слід заново переглянути.

Російські ЗМІ повідомляють, що уряд США провадить переговори з Києвом про можливість розміщення американської військової бази на українській території. Як ви це прокоментуєте?

Мені невідомо про якісь переговори на тему розміщення постійної військової бази Сполучених Штатів в Україні. Водночас у нас є нормальна здорова оборонна співпраця з Україною - така сама, як і з будь-якою іншою країною.

Ми допомагаємо тренувати (українських військових - Ред.), допомагаємо організаційно, допомагаємо проводити реформу збройних сил, щоб у них був сучасний потужний оборонний потенціал. Маємо намір і надалі співпрацювати з Києвом у цій сфері.

Президент Порошенко з дуже жорсткими висловами заявив про загрозу повномасштабної війни України з Росією. Яка позиція США з цього приводу: чи дійсно існує ризик серйозної ескалації?

Ми, звісно, не хочемо жодних великих воєнних конфліктів, жодної війни з Росією. Це було б катастрофою для України, якби це сталося. І це було б невиправданим. Нам потрібна деескалація, нам потрібно побачити сильну оборонну позицію, щоб стримувати будь-яку подальшу агресію з російського боку. Це може створити необхідні передумови для розв'язання проблем, які нині, як і раніше, відсутні.

Повідомлялося, що президент США Трамп планує зустріч із російським колегою Путіним на саміті Великої двадцятки в Аргентині. Однак зустріч двох президентів нині опинилася під питанням. Що думають про це в Вашингтоні?

Це вирішувати президенту Трампу, як йому бути з зустрічами, які відбудуться найближчими днями. Він заявив, що ми про це думатимемо, і я впевнений, що ми почуємо відповідь президента.

Дивитись відео 03:10 Now live 03:10 хв Поділитись Волкер: "Північний потік-2" переглянути, а вже існуючі санкції проти РФ застосовувати суворіше (28.11.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/395Cp Волкер: "Північний потік-2" переглянути, а вже існуючі санкції проти РФ застосовувати суворіше (28.11.2018)