Курт Волкер закликав посилити тиск на Росію

У зв'язку з ескалацією конфлікту між Росією та Україною США закликають європейців послідовніше перевіряти виконання чинних санкцій. Про це сказав у інтерв'ю DW в середу, 28 листопада, спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер.

"Європі варто уважно поглянути на імплементацію вже чинних санкцій. Натепер діють жорсткі європейські санкції щодо Криму. Але наскільки суворо вони застосовуються насправді?" - зазначив Волкер.

За його словами, концепція санкцій полягає в тому, що ті, хто має бізнес у Криму, не повинні мати змоги займатися бізнесом у Євросоюзі. "Думаю, варто поглянути свіжим поглядом з європейської перспективи, чи застосовуються санкції належним чином", - зауважив спецпредставник США.

"Причини призупинити "Північний потік-2" є"

На запитання про те, чи можливі санкції щодо будівництва газогону "Північний потік-2", Волкер звернув увагу на дискусію, яка триває в Німеччині з цього питання. На його думку, це відображає занепокоєння США щодо проекту, яке висловлюється вже кілька років.

"Занепокоєння з приводу того, що це суто геополітичний проект Росії - постачати газ на Захід напряму в обхід України та інших держав у Східній Європі, при цьому збільшуючи тиск і розширюючи прямий бізнес з партнерами у Західній Європі. Як бачимо, причини призупинити цей проект є", - зауважив Волкер.

Американський дипломат нагадав, що США завжди пропонували переглянути проект будівництва газогону.

"Ми не хочемо жодної війни з Росією"

На запитання про загрозу війни України з Росією Волкер зазначив: "Ми, звісно, не хочемо жодних великих військових конфліктів, жодної війни з Росією. Це було б катастрофою для України, якби це сталося".

Потрібна деескалація і "сильна оборонна позиція", щоб стримувати будь-яку подальшу агресію з російського боку, зауважив Волкер. На його думку, це може "створити необхідні передумови для вирішення проблем, яких натепер досі немає".