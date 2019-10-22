 Купівельна спроможність українців найнижча в Європі - GfK | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.10.2019

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Новини

Купівельна спроможність українців найнижча в Європі - GfK

Дослідження GfK свідчить, що купівельна спроможність українців найнижча в Європі і у 8 разів менша за середньоєвропейську.

Попри зростання купівельна спроможність українців залишається найнижчою в Європі

Попри зростання купівельна спроможність українців залишається найнижчою в Європі

Станом на 2019 рік Україна має найнижчу в Європі купівельною спроможністю на душу населення. Згідно з оприлюдненим у понеділок, 21 жовтня, дослідженням компанії GfK, пересічний українець після сплати обов'язкових платежів може щороку витратити в середньому 1830 євро.

Ця сума маже в 37 разів менша, ніж у середньому витрачає мешканець країни-лідера рейтингу Ліхтенштейну. Там на харчі, проживання, оплату послуг та енергопостачання, пенсійні заощадження тощо житель може витратити 67550 євро на рік.

DW.COM

Окрім Ліхтенштейну, найвищі показники - у Швейцарії, Люксембургу та Ісландії, найнижчі - у Косові, Молдові та Україні.

За підрахунками аналітиків, у 2019 році європейські споживачі у 42 країнах розпоряджалися майже 10 трильйонами євро. Це на 3,5 відсотка більше, ніж торік. Загальний середній показник купівельної спроможності для усіх кран Європи склав 14739 євро на рік на людину. При цьому результати лише 16 держав були вищими за середньоєвропейські. 

Дослідження GfK враховує номінальні показники без поправок на інфляцію. Дослідники розрахували дохід на душу населення після сплати податків та обов'язкових платежів і з урахуванням субсидій та інших виплат. Усі показники перерахували в євро.

Україна з року в рік посідає останнє місце у цьому рейтингу.

Нагадаємо, що уряд нового прем'єра Олексія Гончарука поставив перед собою мету збільшення ВВП країни на 40 відсотків за п'ять років.  МВФ прогнозує, що у 2019 році світова економіка зростатиме лише на три відсотки. Це найнижчі темпи зростання з кризового 2008 року.

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