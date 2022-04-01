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Кримські татари

Кримські татари

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Кримські татари"

Рефат Чубаров: Люди в Криму жахнулися наслідків війни

Рефат Чубаров: "Люди в Криму жахнулися наслідків війни" 01.04.2022

Голова Меджлісу Рефат Чубаров в інтерв'ю DW розкритикував пропозиції щодо статусу Криму на переговорах України з Росією, а також розповів про настрої на півострові.

Лариса Денисенко: Крим. Героїні за замовчуванням

Лариса Денисенко: Крим. Героїні за замовчуванням 10.02.2022

"Вони спостерігають за тим, як діти бавляться у судові засідання, і продовжують вірити у справедливість. Вони терпляче відповідають щодня на питання, коли тато повернеться додому", - Лариса Денисенко, спеціально для DW.
Що чекає на українок-мусульманок після повернення із Сирії (відео)

Що чекає на українок-мусульманок після повернення із Сирії (відео) 08.12.2021

Ці українки пережили обстріли, голод і поневіряння. Вони жили на територіях, підконтрольних терористичній організації "Ісламська держава", і нещодавно повернулися до України. Дивіться ексклюзивний репортаж DW.

Із сирійського пекла до України: що чекає на українок-мусульманок після повернення (07.12.2021) 07.12.2021

Ці громадянки України пережили обстріли, голод і поневіряння. Вони жили на територіях, підконтрольних терористичній організації "Ісламська держава", і нещодавно змогли повернутися до України. Що пережили ці багатодітні сім'ї і як тепер адаптуються до життя в Україні - дивіться в ексклюзивному репортажі DW.

56 років колонії на чотирьох: суд в РФ ув'язнив кримських татар

56 років колонії на чотирьох: суд в РФ ув'язнив кримських татар 29.10.2021

Четверо кримських татар отримали від 12 до 17 років покарання у російській колонії суворого режиму. Для одного з них це "рівнозначно смерті", наголосила омбудсменка.

Заступнику голови Меджлісу знов посилили обвинувачення в Криму - адвокат

Заступнику голови Меджлісу знов посилили обвинувачення в Криму - адвокат 23.09.2021

Адвокат заступника голови Меджлісу Нарімана Джелялова заявив, що в анексованому Криму його підзахисному нині закидають вчинення "диверсії в складі організованої групи". Йому загрожує до 20 років в'язниці.
Арешти в Криму: ЄС поки не застосовуватиме новий санкційний механізм

Арешти в Криму: ЄС поки не застосовуватиме новий санкційний механізм 10.09.2021

Застосування санкційного механізму ЄС за порушення прав людини у світі проти російської влади через арешти в анексованому Криму поки що малоймовірне, заявив представник Єврокомісії.
Верховна Рада засудила репресії проти кримських татар у Криму

Верховна Рада засудила репресії проти кримських татар у Криму 10.09.2021

Верховна Рада України вимагає від РФ негайно звільнити затриманих на анескованому півострові кримських татар та закликала світову спільноту засудити нову хвилю репресій у Криму.
ЄС засудив обшуки і затримання кримських татар

ЄС засудив обшуки і затримання кримських татар 07.09.2021

У Брюсселі вважають затримання кримських татар у незаконно анексованому Росією Криму політично мотивованими та незаконними з точки зору міжнародного права.
Російська ФСБ стверджує, що затримала Джелялова за підрив газопроводу

Російська ФСБ стверджує, що затримала Джелялова за підрив газопроводу 07.09.2021

Російська ФСБ запевняє, що затримання заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова пов'язане з підривом газопроводу в Криму.
Джелялова узяли під варту на два місяці

Джелялова узяли під варту на два місяці 06.09.2021

Суд в анексованому Росією Криму задовольнив клопотання слідчого ФСБ РФ про обрання щодо Нарімана Джелялова запобіжного заходу у вигляді взяття під варту до 4 листопада 2021, повідомив адвокат.
Коментар: Кримські татари - як більмо на оці путінської влади

Коментар: Кримські татари - як більмо на оці путінської влади 06.09.2021

Можна лише гадати про причини арештів російською владою в анексованому Криму лідерів кримських татар. Але ці люди не примирилися з анексією і дратують режим, пише оглядач FAZ Райнгард Фезер.

США наполягають на негайному звільненні лідерів кримських татар

США наполягають на негайному звільненні лідерів кримських татар 06.09.2021

США засуджують затримання в Криму російською окупаційною владою кримських татар та вимагають їхнього негайного звільнення, заявив речник Державного департаменту Нед Прайс.
Затриманому в Криму заступнику голови Меджлісу висунули підозру

Затриманому в Криму заступнику голови Меджлісу висунули підозру 05.09.2021

Затриманого в анексованому Росією Криму першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова підозрюють в диверсії. Йому загрожує ув'язнення від 12 до 15 років.
США вимагають від Росії негайного звільнення кримських татар

США вимагають від Росії негайного звільнення кримських татар 05.09.2021

США засудили арешт затриманих у Криму 3-4 вересня кримських татар і зажадали від Росії їхнього негайного звільнення.
Денісова: В Криму затримали понад 50 кримських татар

Денісова: В Криму затримали понад 50 кримських татар 04.09.2021

Після затримання в Криму п'ятьох кримських татар під "управлінням ФСБ" в Сімферополі відбулась акція протесту. Затримали понад 50 людей, яких допитують без доступу адвокатів, заявила омбудсменка Людмила Денісова.
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