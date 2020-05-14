Криклій: Ми точно не підвищуватимемо ціни на залізничні квитки

На тлі викликаної пандемією COVID-19 кризи українська влада не має наміру підвищувати ціни на залізничні квитки після відновлення перевезень. Про це в інтерв'ю DW заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій. Він очікує також, що не зросте вартість квитків і в міському громадському транспорті.

"По залізних перевезеннях ми точно не будемо підвищувати ціни на квитки. Міський транспорт, зрозуміло, - ціни на квитки не будуть підвищуватися", - запевнив міністр у розмові з кореспонденткою DW.

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Ціни намаршрутки та авіаперевезення

Владислав Криклій у питанні вартості перевезень сподівається також на відповідальність і з боку приватних міських та обласних автоперевізників. "Вони заявили певну ціну, тому вони не будуть збільшувати", - сказав міністр.

Він також розраховує, що авіакомпанії не підвищуватимуть вартість квитків, адже це буде "недолуго і неправильно". "Якщо ми хочемо швидше відновити роботу транспорту, то навпаки, ціни мають бути доступними, щоб цей психологічний бар'єр і поетапний вихід з карантину можна було подолати швидше", - додав Криклій.

Нові правила безпеки у метро та на залізниці

При цьому міністр інфраструктури заявив, що його відомство зараз працює над механізмом убезпечення поїздок залізницею в умовах епідемії COVID-19. Одним з можливих варіантів він називає зменшення кількості пасажирів у вагонах нічних поїздів удвічі. Водночас для родин це обмеження може бути непотрібним. Він додав, що міністерство інфраструктури планує опрацювати це питання з міністерством охорони здоров'я протягом тижня.

У громадському транспорті, за словами Криклія, обов'язковими мають бути постійна дезінфекція, масковий режим та, за можливості, вимірювання температури. При цьому міністр визнав, що обмежити кількість людей у вагонах метро буде вкрай складно.

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