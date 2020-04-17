 Криза через коронавірус: мінфін США позичить ще три трильйони доларів | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 05.05.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Економіка

Криза через коронавірус: мінфін США позичить ще три трильйони доларів

У другому кварталі 2020 року американському мінфіну потрібно буде залучити майже три трильйона запозичень для покриття платежів, спрямованих на боротьбу з пандемією коронавірусу.

Глава мінфіну США Стівен Мнучін (за задньому плані)

Глава мінфіну США Стівен Мнучін (за задньому плані)

Міністерство фінансів США оголосило про плани запозичити майже три трильйони доларів у другому кварталі 2020 року для покриття різноманітних заходів, вжитих урядом країни для подолання коронавірусної кризи. Так, у період з квітня по червень цього року американський мінфін потребуватиме 2,99 трильйона доларів нових запозичень, повідомили у відомстві у понеділок, 4 травня.

Ця сума, яку планується запозичити лише протягом трьох місяців, більш ніж вдвічі перевищує суму запозичень, здійснених американським урядом протягом усього попереднього року - у 2019 році уряд США запозичив на фондовому ринку 1,28 трильйона доларів, нагадує інформагенція AP.

Читайте також: Понад 30 мільйонів американців втратили роботу через пандемію COVID-19

Як пояснили у мінфіні США, ця велетенська сума необхідна для покриття затверджених урядом програм фінансової підтримки працівників та бізнесу, а також інших антикоронавірусних заходів. Також цими коштами планується покрити брак надходжень до бюджету через запроваджені адміністрацію США податкові канікули для бізнесу, що триватимуть з квітня до червня.

Окрім того, за прогнозами мінфіну США, у третьому кварталі цього року знадобиться запозичити ще 677 мільярдів доларів. Згідно з підрахунками Управління з бюджету Конгресу США, дефіцит держбюджету країни у 2020 року сягне рекордних 3,7 трильйона доларів, а у другому кварталі падіння економіки становитиме 40 відсотків. 

Дивитись відео 04:47

Коронавірус: яких заходів вживають у Римі, Берліні, Лондоні та Вашингтоні (20.03.2020)

DW.COM

Помпео заявляє про докази походження коронавірусу з лабораторії в Ухані

Державний секретар США Майк Помпео заявив про наявність доказів того, що коронавірус походить з лабораторії в Ухані. (03.05.2020)  

США схвалили виняткове використання ремдесивіру проти коронавірусу

Екстрений дозвіл на використання у виняткових випадках ремдесивіру пацієнтами з SARS-CoV-2 видав медичний регулятор США. Повноцінних даних про ефективність препарату поки немає. (02.05.2020)  

Також за темою

Tadschikistan Corona-Pandemie

Кількість смертей від коронавірусу у світі перевищила 150 тисяч 17.04.2020

Найбільше летальних випадків - у Сполучених Штатах Америки, де жертвами інфекції стали майже 29 тисяч осіб.

USA Las Vegas Arbeitslosigkeit

Коронавірус у США: у другій половині березня роботу втратили 10 мільйонів 04.04.2020

Зростання рівня безробіття у березні стало найістотнішим в Сполучених Штатах протягом останніх 45 років.

Coronavirus New York City USA

Коронавірус: у США кількість померлих перевищила позначку в 10 тисяч 06.04.2020

В останні кілька днів у США щодоби фіксували понад тисячу летальних випадків. Кількість підтверджених випадків у країні перевищила 350 тисяч.

Реклама

Докладно

У Німеччині з дотриманням суворих приписів гігієни відкрилися перукарні(picture-alliance/dpa/R. Michael)

Де і як відмовляються від карантину (відео)

У ФРН запрацювали перукарні, музеї та зоопарки. В Італії відкриваються магазини. А іспанцям дозволили спорт надворі.  

Ukraine Coronavirus Lockdown (DW/O. Szurawlyowa)

Як український бізнес обходить карантин

Після запровадження карантину частина українського бізнесу закрилась або прилаштувалась до нових правил гри.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  