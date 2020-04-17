Криза через коронавірус: мінфін США позичить ще три трильйони доларів

Міністерство фінансів США оголосило про плани запозичити майже три трильйони доларів у другому кварталі 2020 року для покриття різноманітних заходів, вжитих урядом країни для подолання коронавірусної кризи. Так, у період з квітня по червень цього року американський мінфін потребуватиме 2,99 трильйона доларів нових запозичень, повідомили у відомстві у понеділок, 4 травня.

Ця сума, яку планується запозичити лише протягом трьох місяців, більш ніж вдвічі перевищує суму запозичень, здійснених американським урядом протягом усього попереднього року - у 2019 році уряд США запозичив на фондовому ринку 1,28 трильйона доларів, нагадує інформагенція AP.

Читайте також: Понад 30 мільйонів американців втратили роботу через пандемію COVID-19

Як пояснили у мінфіні США, ця велетенська сума необхідна для покриття затверджених урядом програм фінансової підтримки працівників та бізнесу, а також інших антикоронавірусних заходів. Також цими коштами планується покрити брак надходжень до бюджету через запроваджені адміністрацію США податкові канікули для бізнесу, що триватимуть з квітня до червня.

Окрім того, за прогнозами мінфіну США, у третьому кварталі цього року знадобиться запозичити ще 677 мільярдів доларів. Згідно з підрахунками Управління з бюджету Конгресу США, дефіцит держбюджету країни у 2020 року сягне рекордних 3,7 трильйона доларів, а у другому кварталі падіння економіки становитиме 40 відсотків.