 Криза в Україні: малий бізнес стрімко втрачає доходи - опитування | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.05.2020

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Криза в Україні: малий бізнес стрімко втрачає доходи - опитування

Через спричинену коронавірусом кризу 33 відсотки малих підприємств в Україні втратили від 50 до 75 відсотків доходів. Сім відсотків підприємств розглядають варіант закриття, йдеться в опитуванні ЄБА.

Малий та середній бізнес в Україні

Український малий бізнес не оминули наслідки нинішньої спричиненої коронавірусом кризи. Про це свідчать результати оприлюдненого в середу, 27 травня, опитування, проведеного Європейською Бізнес Асоціацією (ЄБА) серед мікро- та малих підприємців.

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За даними опитування, 33 відсотки малих підприємств визнали, що втратили під час нинішньої кризи від 50 до 75 відсотків доходів. Ще 44 відсотки респондентів зазначили, що втратили до 50 відсотків доходів, а сім відсотків підприємств навіть розглядають варіант закриття. І тільки у 14 відсотків учасників опитування не відбулося жодних змін у роботі або ж навіть зріс дохід, йдеться в опитуванні.

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Крім того, чимало підприємств вказали на значне зростання дебіторської заборгованості, йдеться у повідомленні на сайті ЄБА.

Наслідки для ринку праці

Значній частині опитаних малих підприємств, а саме 48 відсоткам, вдалося зберегти заробітну плату персоналу в незмінних обсягах, тоді як 29 відсотків були змушені скоротити розмір оплати праці, а ще 19 відсотків - відправити працівників у неоплачувану відпустку. Зберегти персонал у незмінному складі змогли 59 відсотків малих підприємств. Ще 33 відсотки компаній пережили скорочення персоналу. Водночас є й ті, хто шукає нових працівників. Таких підприємств виявилося шість відсотків з тих, що брали участь у опитуванні.

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Щоб досягти докризових бізнесових показників, 38 відсотків підприємців оцінюють, що їм знадобиться один рік, 25 відсотків - два та більше роки, 19 відсотків - близько шести місяців. Тільки три відсотки підприємців визнали, що рівень розвитку їхнього бізнесу не змінився, показало опитування.

Чим могла б зарадити держава?

Допомогти відновити бізнес могли б такі заходи підтримки від держави, як-от зниження податкового навантаження на фонд оплати праці, надання дешевших кредитів і скасування штрафних санкцій за податкові порушення до кінця року, йдеться в повідомленні ЄБА.

Нагадаємо, за підсумками 2020 року в НБУ очікують падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України на п'ять відсотків. Кабмін прогнозує скорочення ВВП на рівні 4,8 відсотка. Тим часом Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) очікує, що цього року ВВП України просяде на 4,5 відсотка.

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