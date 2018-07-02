 Кремль: Путін і Трамп не обговорюватимуть Крим | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.07.2018

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Новини

Кремль: Путін і Трамп не обговорюватимуть Крим

Кремль відкидає можливість обговорення питання Криму на зустрічі Володимира Путіна з Дональдом Трампом, що відбудеться 16 липня в Гельсінкі.

Володимир Путін та Дональд Трамп (архівне фото)

Володимир Путін та Дональд Трамп (архівне фото)

У Кремлі заявили, що під час зустрічі президентів Росії та США обговорюватимуться "всі інші питання", окрім питання анексованого Росією в 2014 році українського Криму. Про це у понеділок 2 липня, заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє інформагенція AFP.

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Президент США Дональд Трамп не дав чіткої відповіді на запитання про імовірне визнання анексії Криму. Також американський президент окреслив теми, які обговорюватиме з Путіним. (30.06.2018)

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Путін "неодноразово заявляв і роз'яснював своїм співрозмовникам, що на порядку денному такого питання, як Крим, бути не може і не буде ніколи, тому що Крим є невід'ємною частиною Росії", - заявив речник президента Росії, додавши, що "всі інші питання - це питання консенсусу, питання для обговорень, пошуків можливих точок дотику".

Дмитро Пєсков також сказав, що між Москвою і Вашингтоном існує чимало суперечностей, однак " політична воля все ж таки взяла гору". "Нині посилюється розуміння того, що наявність подібних дискусійних питань не має бути перепоною на шляху налагодження і розширення двостороннього діалогу", - цитує речника Кремля агенція "Інтерфакс".

Як повідомлялося раніше, президент США Дональд Трамп не дав чіткої відповіді на те, чи можуть США у перспективі визнати анексований Крим частиною Росії. "Ми маємо побачити", - заявив він, відповідаючи на запитання журналістів про ймовірність визнання анексованого українського півострова частиною російської території. 

Нагадаємо, що двостороння зустріч президента США Дональда Трампа та президента РФ Володимира Путіна запланована на 16 липня і має відбутися в столиці Фінляндії Гельсінкі. На порядку денному - обговорення непростих відносин між двома державами та низка питань національної безпеки. Раніше радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявляв, що майбутня зустріч Трампа та Путіна може покращити відносини між двома країнами, а однією з тем на зустрічі може стати можливе повернення Росії до Великої вісімки.

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