 Кремль: Путін з Трампом зустрінуться в Парижі в листопаді | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.10.2018

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Новини

Кремль: Путін з Трампом зустрінуться в Парижі в листопаді

Президент США Дональд Трамп і російський президент Володимир Путін можуть зустрітися в Парижі на полях заходів з нагоди відзначення 100-річчя закінчення Першої світової війни.

Володимир Путін і Джон Болтон

Володимир Путін і Джон Болтон

Досягнуто попередньої домовленості про зустріч президента США Дональда Трампа та президента РФ Володимира Путіна у Парижі 11 листопада. Про це у вівторок, 23 жовтня, повідомив помічник президента Росії Юрій Ушаков, інформує Reuters.

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Китай не схвалює вихід США з договору про ракети середньої та меншої дальності. Радник Трампа тим часом розпочинає візит до Москви, угода про РСМД - одна з тем переговорів. (22.10.2018)

США продовжать обговорювати з Росією та іншими сторонами питання Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності, повідомив у Москві радник президента США з національної безпеки Джон Болтон. (22.10.2018)

За словами Ушакова, Путін запропонував попередню дату зустрічі з американським президентом під час перемовин із радником Трампа з національної безпеки Джоном Болтоном. Очікується, що у Парижі Трамп і Путін братимуть участь у заході з нагоди відзначення 100-річчя закінчення Першої світової війни і зможуть зустрітися на полях цієї події.

На прес-конференції по закінченні зустрічі з Путіним у Кремлі, Болтон повідомив, що вони з російським лідером обговорили питання повязані з виходом США з Договору про ракети середньої і меншої дальності. Зокрема, Болтон зазначив, що Вашингтон  ще дуже далекий від прийняття рішень в питанні розміщення американських ракет на території Європи, як наслідку виходу з ДРСМД. 

Джон Болтон також висловив Путіну занепокоєння щодо інформації про втручання Росії в американські вибори, передає "Інтерфакс".

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