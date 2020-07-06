 Кремль обіцяє відповісти на санкції Лондона на ″принципі взаємності″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.07.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Кремль обіцяє відповісти на санкції Лондона на "принципі взаємності"

У Кремлі кажуть, що шкодують через запровадження Лондоном санкцій щодо 25 росіян через "справу Магнітського". І традиційно обіцяють відповісти на "принципі взаємності".

Dmitry Peskov (picture-alliance/Sputnik/S. Guneev)

Відповідь Росії на санкції Великобританії у зв'язку зі "справою Магнітського" відповідатиме інтересам РФ, заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков у вівторок, 7 липня.

"Ми можемо тільки шкодувати у зв'язку з такими недружніми кроками. Зрозуміло, буде діяти принцип взаємності і якихось рішень у відповідь в тому обсязі, в якому це відповідатиме інтересам РФ", - сказав Пєсков журналістам, коментуючи нові санкції Великобританії, повідомляє агентство новин "Інтерфакс".

Глава МЗС Великобританії Домінік Рааб напередодні офіційно оголосив про введення індивідуальних санкцій щодо осіб, пов'язаних зі "справою Магнітського".

Читайте також: Європейський суд з прав людини засудив РФ через смерть Магнітського

Він зазначив, що санкції вводяться в рамках нового правого режиму, передбаченого законодавчою поправкою, аналогічною американському "акту Магнітського".

У список увійшли 25 громадян Росії, щодо яких введено режим заморожування активів і заборони на поїздки.

Читайте також: США додали лідера Чечні Рамзана Кадирова до "списку Магнітського"

Зокрема, до списку включені голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін, колишній заступник начальника СІЗО "Бутирка" Дмитро Кратов, колишній начальник Слідчого комітету при МВС Росії Олексій Анічін, а також слідчий МВС Росії Олег Сільченко.

Читайте також: Великобританія застосує "акт Магнітського" після Brexit

Більшість цих осіб вже включена до санкційних "списків Магнітського" різних країн. Зокрема, Бастрикін був включений в такі списки в 2017 році в США і в Канаді.

"Акт Магнітського"

Нагадаємо, російський юрист Сергій Магнітський звинуватив низку чиновників РФ у розкраданні в держави понад 230 мільйонів доларів. У відповідь юриста звинуватили в ухилянні від сплати податків. Він був заарештований і помер у лікарні СІЗО "Матроська тиша" в листопаді 2009 року.

У США "закон Магнітського", названий на честь померлого юриста, був підписаний експрезидентом Бараком Обамою в 2012 році, він дозволяє вводити санкції щодо осіб, відповідальних за порушення прав людини.

У 2018 році після отруєння Сергія Скрипаля і його дочки в Солсбері британський парламент ухвалив "поправку Магнітського", яка дозволяє незалежно від ЄС накладати персональні санкції на іноземців, підозрюваних у причетності до корупції і порушення прав людини.

Про запровадження Лондоном нового правового режиму, передбаченого цією законодавчою поправкою, глава МЗС Великобританії Домінік Рааб оголосив 6 липня.

В рамках нового правового режиму перша хвиля санкцій Великобританії крім 25 громадян Росії, причетних до "справи Магнітського" стосуватиметься також  20 громадян Саудівської Аравії, причетних до смерті журналіста Джамаля Хашоггі, двох військових генералів з М'янми, причетних до переслідувань народу рохінджа та інших етнічних меншин, і двох організацій, причетних до функціонування трудових таборів у Північній Кореї.

Дивитись відео 01:19

[No title]

 

DW.COM

Нижня палата парламенту Канади схвалила "закон Магнітського"

Закон про жертв корумпованих іноземних чиновників одноголосно підтримали депутати канадської Палати громад. Його ще повинні затвердити в Cенаті. (05.10.2017)  

Сейм Литви ухвалив свій "закон Магнітського"

"Закон Магнітського" дозволить забороняти в'їзд до Литви іноземцям, пов'язаним із масштабною корупцією, відмиванням грошей або порушеннями прав людини. Посол РФ у Литві назвав це "черговим недружнім кроком". (16.11.2017)  

Також за темою

Großbritannien London | Dominic Raab vor dem Außenministerium

Лондон запровадив санкції за порушення прав людини: у списку - 25 росіян 06.07.2020

Санкції в рамках нового правового режиму, передбаченого поправкою, аналогічною американському "акту Магнітського", спрямовані проти осіб і організацій, причетних до порушень прав людини у всьому світі, кажуть у Лондоні.

Großbritannien Flagge & Houses of Parliament in London

Як Brexit вплине на торгівлю з Україною та санкції щодо РФ 31.01.2020

Після завершення перехідного періоду Brexit Великобританія вийде з зони вільної торгівлі ЄС-Україна та не буде зв'язана санкційною політикою ЄС. DW пояснює, які наслідки для України матиме Brexit.

Großbritannien London | Dominic Raab vor dem Außenministerium

Великобританія застосує "акт Магнітського" після Brexit 11.08.2019

Банківські рахунки порушників прав людини у Великобританії будуть заморожені, а їм самим заборонять в'їзд до країни, повідомив міністр закордонних справ Домінік Рааб.

Реклама

Докладно

Питна вода з крана (Imago Images/photothek/T. Trutschel)

Чи безпечно пити воду з крана у Києві (відео)

У Києві поступово відмовляються від очистки води хлором. Чим саме його замінять і як це вплине на якість?  

Єврокомісія погіршила прогноз для економіки Єврозони на 2020 рік

ЄК погіршила прогноз для європейської економіки на 2020 рік

Єврокомісія очікує падіння валового внутрішнього продукту Єврозони в 2020 році на рекордні 8,7 відсотка.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  