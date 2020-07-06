Кремль обіцяє відповісти на санкції Лондона на "принципі взаємності"

Відповідь Росії на санкції Великобританії у зв'язку зі "справою Магнітського" відповідатиме інтересам РФ, заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков у вівторок, 7 липня.

"Ми можемо тільки шкодувати у зв'язку з такими недружніми кроками. Зрозуміло, буде діяти принцип взаємності і якихось рішень у відповідь в тому обсязі, в якому це відповідатиме інтересам РФ", - сказав Пєсков журналістам, коментуючи нові санкції Великобританії, повідомляє агентство новин "Інтерфакс".

Глава МЗС Великобританії Домінік Рааб напередодні офіційно оголосив про введення індивідуальних санкцій щодо осіб, пов'язаних зі "справою Магнітського".

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Він зазначив, що санкції вводяться в рамках нового правого режиму, передбаченого законодавчою поправкою, аналогічною американському "акту Магнітського".

У список увійшли 25 громадян Росії, щодо яких введено режим заморожування активів і заборони на поїздки.

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Зокрема, до списку включені голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін, колишній заступник начальника СІЗО "Бутирка" Дмитро Кратов, колишній начальник Слідчого комітету при МВС Росії Олексій Анічін, а також слідчий МВС Росії Олег Сільченко.

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Більшість цих осіб вже включена до санкційних "списків Магнітського" різних країн. Зокрема, Бастрикін був включений в такі списки в 2017 році в США і в Канаді.

"Акт Магнітського"

Нагадаємо, російський юрист Сергій Магнітський звинуватив низку чиновників РФ у розкраданні в держави понад 230 мільйонів доларів. У відповідь юриста звинуватили в ухилянні від сплати податків. Він був заарештований і помер у лікарні СІЗО "Матроська тиша" в листопаді 2009 року.

У США "закон Магнітського", названий на честь померлого юриста, був підписаний експрезидентом Бараком Обамою в 2012 році, він дозволяє вводити санкції щодо осіб, відповідальних за порушення прав людини.

У 2018 році після отруєння Сергія Скрипаля і його дочки в Солсбері британський парламент ухвалив "поправку Магнітського", яка дозволяє незалежно від ЄС накладати персональні санкції на іноземців, підозрюваних у причетності до корупції і порушення прав людини.

Про запровадження Лондоном нового правового режиму, передбаченого цією законодавчою поправкою, глава МЗС Великобританії Домінік Рааб оголосив 6 липня.

В рамках нового правового режиму перша хвиля санкцій Великобританії крім 25 громадян Росії, причетних до "справи Магнітського" стосуватиметься також 20 громадян Саудівської Аравії, причетних до смерті журналіста Джамаля Хашоггі, двох військових генералів з М'янми, причетних до переслідувань народу рохінджа та інших етнічних меншин, і двох організацій, причетних до функціонування трудових таборів у Північній Кореї.