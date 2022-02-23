Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Кредит stand-by

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Кредит stand-by ".

Кредит stand-by - спеціальна позика, яка надається в рамках спеціальної кредитної програми МВФ. Програма "стенд-бай" діє, починаючи від 1952 року. Кредити "стенд-бай" надаються країнам-членам МВФ для досягнення цілей, які узгоджені з МВФ. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

В Україні розпочинає роботу місія МВФ

В Україні розпочинає роботу місія МВФ 23.02.2022

Для перегляду виконання програми "Стенд-бай" місія МВФ починає роботу в Україні. Усі робочі зустрічі в межах роботи місії передбачаються в онлайн-форматі.
Шмигаль повідомив про початок роботи місії МВФ в Україні

Шмигаль повідомив про початок роботи місії МВФ в Україні 21.12.2020

МВФ дистанційно обговорить з українською владою реформи, необхідні для завершення першого перегляду програми stand-by. Шмигаль зазначив, що попри складну економічну ситуацію Україна буде дотримуватися своїх зобов'язань.
Місія МВФ 21 грудня розпочне перегляд програми stand-by для України

Місія МВФ 21 грудня розпочне перегляд програми stand-by для України 18.12.2020

МВФ проведе дистанційне обговорення з українською владою останніх економічних подій, а також заходів та реформ, необхідних для завершення першого перегляду програми stand-by.
Приватизація, газ і реформи: на що пішла Україна заради кредиту МВФ

Приватизація, газ і реформи: на що пішла Україна заради кредиту МВФ 10.06.2020

Україна зобов'язалася перед МВФ не знижувати пенсійний вік, продовжити реформу охорони здоров'я і освіти, щорічно переглядати тарифи на опалення і приватизувати великі підприємства.
МВФ змінив програму кредитування України

МВФ змінив програму кредитування України 07.05.2020

Україна та Міжнародний валютний фонд домовляються, що замість трирічної програми розширеного фінансування EFF буде запроваджена 1,5-річна програма stand-by.

Україна має повернути МВФ 1,4 мільярда доларів у 2020 році

Україна має повернути МВФ 1,4 мільярда доларів у 2020 році 09.01.2020

Цьогоріч Україна має повернути Міжнародному валютному фонду близько 1,4 мільярда доларів. Перший платіж запланований уже на 1 лютого.
МВФ перегляне програму для України після виборів до Верховної Ради

МВФ перегляне програму для України після виборів до Верховної Ради 24.05.2019

Міжнародний валютний фонд перегляне програму stand by після виборів до Верховної Ради та формування нового уряду в Україні.
Кредит МВФ для України: на що підуть гроші програми stand-by

Кредит МВФ для України: на що підуть гроші програми stand-by 19.12.2018

Рада директорів МВФ схвалила нову програму фінансової підтримки України. Вже 25 грудня Київ має отримати перший транш із загалом 3,9 мільярдів доларів. На що перш за все підуть гроші цього давноочікуваного кредиту?
МВФ схвалив новий механізм фінансової підтримки України

МВФ схвалив новий механізм фінансової підтримки України 19.12.2018

В рамках кредитної програми Київ протягом 14 місяців отримає 3,9 мільярда доларів. Перший транш надійде до 25 грудня. Напередодні Україна підписала угоди на понад 200 мільйонів євро з Євросоюзом.
Порошенко: Програма співпраці України з МВФ має бути переглянута

Порошенко: Програма співпраці України з МВФ має бути переглянута 25.09.2014

Президент України хоче переглянути програму співпраці України з МФВ з урахуванням подій на Донбасі. Порошенко також просить Захід про подальшу допомогу з метою стабілізації курсу гривні.
В Україну надійшов перший транш кредиту від МВФ

В Україну надійшов перший транш кредиту від МВФ 07.05.2014

Понад три мільярди доларів США як перший транш кредиту від МВФ надійшли до України. Інформацію про це DW підтвердили у НБУ.
Державне безгрошів’я: хто позичить українському урядові?

Державне безгрошів’я: хто позичить українському урядові? 28.08.2013

Українська скарбниця через "роздуті соціальні програми" та борги майже порожня, а всі спроби позичити гроші на внутрішньому ринку марні. Чи допоможе країні МВФ?
Переговори про четвертий транш МВФ будуть непростими

Переговори про четвертий транш МВФ будуть непростими 12.10.2009

Місія Міжнародного валютного фонду в понеділок має прибути до Києва. Незалежні економісти очікують найскладніших переговорів місії з українським урядом.