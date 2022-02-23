На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Кредит stand-by ".

Кредит stand-by - спеціальна позика, яка надається в рамках спеціальної кредитної програми МВФ. Програма "стенд-бай" діє, починаючи від 1952 року. Кредити "стенд-бай" надаються країнам-членам МВФ для досягнення цілей, які узгоджені з МВФ. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.