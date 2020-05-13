Кредит МВФ для України - останню умову виконано

Ухвалення законопроєкту "Про внесення змін до законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" забрало майже рік часу. Після його схвалення в першому читанні в березні, до законопроєкту були подані понад 16 тисяч поправок із тим, аби затягти їхній розгляд на місяці. Парламентові довелося розробити й ухвалити спеціальний закон "проти депутатського спаму". В підсумку "антиколомойський" закон таки був ухвалений і відкрив можливість отримання фінансової допомоги від МВФ. За законопроєкт проголосували 270 депутатів.

Завершення річної боротьби

Ухвалений парламентом України закон про регулювання банківської діяльності скасовує підстави для повернення виведених з ринку нацбанком України комерційних банків попереднім власникам за судовими рішеннями. Відтепер, якщо суд визнає незаконним рішення про виведення банку з ринку, це все одно не може бути підставою для його скасування. Цей закон отримав неформальну назву "антиколомойського", бо заблоковує спроби колишніх власників найбільшого в державі "Приватбанку" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова та їхніх партнерів повернути цей кредитно-фінансовий інститут у свою власність, або отримати багатомільярдну компенсацію за його націоналізацію 2016 року.

Перед голосуванням до парламенту прибув президент України Володимир Зеленський, який закликав депутатів підтримати законопроєкт. До другого читання члени профільного комітету внесли техніко-юридичні зміни. Вони вилучили норму про обмеження державної реєстрації, змінили процедури призначення судом аудиторської компанії з визначення збитків і уточнили норму про заборону зупинення аукціонів.

Атмосфера в сесійній залі під час ухвалення законопроєкту була в цілому спокійною, хоча подекуди між депутатами відбувалися локальні сварки, часом лунав гучний сміх. 27 квітня парламентський комітет з фінансів рекомендував депутатам ухвалити законопроєкт в цілому. Понад 16 тисяч внесених поправок були скорочені до 241. Частину з них комітет врахував, а решта, як стверджують депутати, не змінює суті документу. В результаті, розгляд у другом читанні забрав не більше півгодини часу.

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У гру вступить Конституційний суд

Проти ухвалення "антиколомойського" закону виступали депутати від різних фракцій, але найбільш палкі промови виголосила голова фракції "Батьківщини" Юлія Тимошенко. "Цей закон порушує 11 статей Конституції. Після його ухвалення він буде скасований в Конституційному суді!", - заявила Тимошенко. На її думку, закон надає можливість Нацбанку не виконувати рішення Верховного суду і це "руйнує не лише суверенітет України, а й правову державу".

Хто б не став автором подання до Конституційного суду щодо неконституційності "антиколомойського" закону, це може означати, що олігарх хоче скасувати цей закон, не виключив в інтерв'ю DW депутат від фракції "Європейська солідарність" Володимир Ар'єв. Підставами для такого звернення, на його думку, можуть бути "певні процедурні порушення" і посилання на визначені законом переваги для Нацбанку, що будуть потрактовані, як порушення принципу рівності сторін перед законом.

Депутат також сказав, що в політичному середовищі нуртують чутки про обіцянку влади Коломойському надати йому "інші механізми компенсації" за втрачений банк. Серед них називається доступ олігархові до контролю державного "Ощадбанку" та інші варіанти. Але найбільшою загрозою Ар'єв вважає нещадну критику частиною парламентських політичних сил діяльності Нацбанку. "Це небезпечно для співпраці з МВФ і фінансової стабільності України, особливо, якщо очільника Нацбанку Якова Смолія викинуть звідти. Якщо незалежність Нацбанку буде поставлена під сумнів, МВФ може взагалі заморозити стосунки з Україною, тому в цій історії рано ставити не те що крапку, а навіть три крапки", - застеріг депутат.

Загроза реваншу олігарха

Не можна виключати, що коли коронавірусна криза мине, Україна може відіграти назад сьогоднішнє голосування за "антиколомойський" закон, використавши Конституційний суд, вважає фахівець відділу продажів боргових цінних паперів найбільшої інвестиційної компанії України Dragon Capital Сергій Фурса. "Мета олігарха залишається незмінною - повернути собі контроль над "Приватбанком", щоб відкликати позов у Високому суді Лондона", - зазначив Фурса.

Раніше експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Ігор Петренко також прогнозував, що для Коломойського зараз важливіше не заблокувати ухвалення закону про регулювання банківської системи, а домогтися відкликання нинішньою адміністрацією "Приватбанку" позову до Високого суду Лондона на суму на 5,5 мільярда доларів. "Це дуже велика сума! До того ж, цей суд заарештував майно Коломойського по всьому світу. Тому ситуація з "антиколомойским" законом може бути частиною більш масштабної гри", - сказав Петренко.

Тим часом, прем'єр України Денис Шмигаль розраховує, що меморандум з МВФ буде підписаний до кінця травня. Це має розблокувати й фінансову допомогу ЄС на 1,8 мільярда євро, а також багатомільйонну фінансову допомогу Світового банку. 7 травня представник МВФ Джеррі Райс (Jerry Lee Rice) заявив, що через нестабільність в Україні й світі внаслідок пандемії COVID-19, замість трирічної програми розширеного фінансування Міжнародний валютний фонд надасть Україні 18-місячну програму stand-by. Але обсяги фінансування на цей рік не зменшаться.