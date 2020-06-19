 Країни G7 застерегли Раду від втручання у діяльність НБУ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.06.2020

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Країни G7 застерегли Раду від втручання у діяльність НБУ

Посли країн "Великої сімки" у спільній заяві висловили своє негативне ставлення до намірів розслідувати діяльність керівництва НБУ.

Nationalbank in Kiew 2003 (picture-alliance/dpa/K. Thomas)

Посли країн Великої сімки встали на захист НБУ

Посли країн Великої сімки (G7) у п'ятницю, 19 червня, заявили, що підрив незалежності Національного банку України зашкодить довірі інвесторів і поставить під загрозу міжнародну підтримку.

"Посли країн G7 беруть до уваги проєкт постанови Верховної Ради про діяльність НБУ. Встановлення незалежності центрального банку було однією з найважливіших реформ, проведених українським урядом після Революції Гідності", - йдеться в повідомленні G7 у Twitter.

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Також посли наголосили, що Нацбанк допоміг досягти макрофінансової стабільності, подолати важку банківську кризу і відновити довіру до банківського сектору, затьмарену корупцією. "Підрив незалежності НБУ вплине на українців, зашкодить довірі інвесторів і поставить під загрозу міжнародну підтримку зусиль українського уряду з побудови безпечної, успішної і демократичної країни", - відзначили посли G7.

Це повідомлення стало реакцією послів країн Великої сімки на рішення парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики підтримати проєкт постанови про оцінку діяльності голови Нацбанку Якова Смолія. В даному документі, який комітет схвалив 17 червня, критикується діяльність НБУ з 2014 року і рекомендується створення тимчасової слідчої комісії, яка повинна розслідувати діяльність Національного банку і Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з 2014 по 2019 роки.

 

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