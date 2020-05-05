Країни G20 виділять понад 21 мільярд доларів на боротьбу з COVID-19

Країни Великої двадцятки та низка запрошених держав анонсували, що виділять понад 21 мільярд доларів на боротьбу з коронавірусом. Про це йдеться у пресрелізі G20, опублікованому у суботу, 6 червня.

"G20 разом із запрошеними країнами координує глобальні зусилля з підтримки боротьби з пандемією COVID-19. На сьогоднішній день члени G20 та запрошені країни пообіцяли виділити понад 21 мільярд доларів на підтримку фінансування галузі охорони здоров'я в світі", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що ці кошти мають спрямувати на діагностику, розробку вакцин та різні дослідження і розробки.

Згідно з останніми даними Університету Джонса Хопкінса, у світі офіційно нараховується 6,7 мільйона інфікованих коронавірусом людей. З них - майже 395 тисяч жертв та понад 2,7 мільйона осіб, що одужали.

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