Країни ЄС стурбовані планами Нетаньяху анексувати Йорданську долину

П'ять європейських країн глибоко занепокоєні планами ізраїльського прем'єра Біньяміна Нетаньяху анексувати Йорданську долину, що є частиною Західного берегу річки Йордан. У спільній заяві Німеччина, Франція, Італія, Іспанія та Великобританія наголосили, що встановлення суверенітету Ізраїлю над цією територією буде серйозним порушенням міжнародного права.

"Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та Великобританія будуть продовжувати закликати всі сторони утримуватися від дій, які порушують міжнародне право, що можуть поставити під загрозу життєздатність рішення "двох держав", заснованого на принципах 1967 року, та ускладнюють досягнення справедливого і тривалого миру", - йдеться у спільній заяві п'яти країн, що була опублікована на офіційному блозі МЗС ФРН у Twitter. Країни водночас наголосили, що Ізраїль має право на безпеку, та засудили нещодавні атаки з боку Сектору Гази.

Раніше Біньямін Нетаньяху заявив, що у разі перемоги на запланованих на 17 вересня парламентських виборах до Кнесету Ізраїль під його урядуванням поширить свій суверенітет на Йорданську долину та території на північ від Мертвого моря. Також він підтвердив оголошений раніше намір анексувати споруджені на Західному березі Йордану єврейські поселення. Щодо цього питання він пообіцяв діяти в координації з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом.

Йорданська долина розташована вздовж річки Йордан і простягається до Мертвого моря. За даними ізраїльської правозахисної організації Betselem, на цю долину припадає близько 30 відсотків території Західного берегу річки Йордан. У цій долині проживають близько 60 тисяч палестинців та майже 5000 єврейських поселенців.

Згідно з укладеними в Осло мирними угодами, 90 відсотків Йорданської долини відносяться до зони С, що перебуває під цілковитим контролем ізраїльтян. Ізраїль постійно наголошував на стратегічній ролі цих територій для його безпеки.

Нині Західний берег річки Йордан поділений на три зони, що мають індекси А, В, С. Зона А цілком контролюється палестинськими органами влади, зону В контролюють спільно ізраїльські та палестинські чиновники, а зона С перебуває під цілковитим контролем ізраїльтян.

Зараз на Західному березі річки Йордан проживає близько трьох мільйонів палестинців, тоді як населення розташованих там понад 200 єврейських поселень налічує понад 600 тисяч осіб. На відміну від Голанських висот і Східного Єрусалима, які Ізраїль захопив 1967 року в ході шестиденної війни проти коаліції арабських держав, а згодом анексував, він досі не поширив свого суверенітету на єврейські поселення Західного берега.

Дивитись відео 00:29 Поділитись Єрусалим: кому належало місто раніше (21.12.2017) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/2pjub Єрусалим: кому належало місто раніше (21.12.2017)