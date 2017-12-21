Країни ЄС стурбовані планами Нетаньяху анексувати Йорданську долину

П'ять європейських країн глибоко занепокоєні планами ізраїльського прем'єра Біньяміна Нетаньяху анексувати Йорданську долину, що є частиною Західного берегу річки Йордан. У спільній заяві Німеччина, Франція, Італія, Іспанія та Великобританія наголосили, що встановлення суверенітету Ізраїлю над цією територією буде серйозним порушенням міжнародного права.
"Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та Великобританія будуть продовжувати закликати всі сторони утримуватися від дій, які порушують міжнародне право, що можуть поставити під загрозу життєздатність рішення "двох держав", заснованого на принципах 1967 року, та ускладнюють досягнення справедливого і тривалого миру", - йдеться у спільній заяві п'яти країн, що була опублікована на офіційному блозі МЗС ФРН у Twitter. Країни водночас наголосили, що Ізраїль має право на безпеку, та засудили нещодавні атаки з боку Сектору Гази.
Раніше Біньямін Нетаньяху заявив, що у разі перемоги на запланованих на 17 вересня парламентських виборах до Кнесету Ізраїль під його урядуванням поширить свій суверенітет на Йорданську долину та території на північ від Мертвого моря. Також він підтвердив оголошений раніше намір анексувати споруджені на Західному березі Йордану єврейські поселення. Щодо цього питання він пообіцяв діяти в координації з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом.
Йорданська долина розташована вздовж річки Йордан і простягається до Мертвого моря. За даними ізраїльської правозахисної організації Betselem, на цю долину припадає близько 30 відсотків території Західного берегу річки Йордан. У цій долині проживають близько 60 тисяч палестинців та майже 5000 єврейських поселенців.
Згідно з укладеними в Осло мирними угодами, 90 відсотків Йорданської долини відносяться до зони С, що перебуває під цілковитим контролем ізраїльтян. Ізраїль постійно наголошував на стратегічній ролі цих територій для його безпеки.
Нині Західний берег річки Йордан поділений на три зони, що мають індекси А, В, С. Зона А цілком контролюється палестинськими органами влади, зону В контролюють спільно ізраїльські та палестинські чиновники, а зона С перебуває під цілковитим контролем ізраїльтян.
Зараз на Західному березі річки Йордан проживає близько трьох мільйонів палестинців, тоді як населення розташованих там понад 200 єврейських поселень налічує понад 600 тисяч осіб. На відміну від Голанських висот і Східного Єрусалима, які Ізраїль захопив 1967 року в ході шестиденної війни проти коаліції арабських держав, а згодом анексував, він досі не поширив свого суверенітету на єврейські поселення Західного берега.
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Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях
Понад двісті поселень
Згідно з даними правозахисної організації "Бецелем", в 1967-2013 роках на Західному березі річки Йордан та в Східному Єрусалимі були створені 125 офіційних ізраїльських поселень й аванпостів, а також близько сотні нелегальних. За інформацією Управління ООН з координації гуманітарних питань (УКГП), влада Ізраїлю зайняла 35 відсотків території Східного Єрусалима під будівництво одиниць житла.
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Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях
Чи є шанс на примирення?
У районі Хар-Хома, розташованому між Єрусалимом і Вифлеємом, будують нове єврейське поселення. Представники палестинців вважають, що ізраїльська політика поселень перешкоджає мирному врегулюванню та знищує шанси на рішення тривалого конфлікту шляхом створення двох держав. Міжнародна спільнота також критикує будівництво поселень.
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Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях
Ізраїль конфіскує приватні землі
На землях, що перебували в приватній власності палестинців, будівництво поселень заборонялося. Новий закон постфактум легалізував поселення, зведені на палестинських територіях "через незнання або за ініціативою держави". Власникам землі виплатять компенсації або виділять альтернативні ділянки. Палестинська автономія не дозволяє продавати Ізраїлю землю під страхом смертної кари.
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Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях
Знесення Амони
Новий закон не поширюється на ті єврейські поселення, які рішенням суду повинні були знесені. Проте саме за допомогою цього закону прибічники поселень сподівалися запобігти примусовому виселенню жителів Амони - поселення на Західному березі річки Йордан, конфлікт мешканців якого з владою Ізраїлю тягнеться з 2005 року. 40 родин примусово виселили, після чого почали зносити будівлі.
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Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях
Барикади та заворушення
Верховний суд Ізраїлю постановив знести Амону ще наприкінці 2014 року. Терміни знесення не раз переносили. До останнього моменту учасники правих угруповань та поселенці протидіяли евакуації жителів та руйнуванню поселення. Багато противників знесення Амони спеціально приїхали сюди з інших міст. У свою чергу палестинці запекло протестували проти збереження поселення.
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Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях
Конфлікт поселенців з палестинцями
Поселенці з Амони вважають, що Західний берег річки Йордан, який Ізраїль захопив в результаті Шестиденної війни у 1967 році - це земля, обіцяна єврейському народу Богом, про що йдеться в Торі. Зараз близько 600 тисяч ізраїльтян мешкають у поселеннях на Західному березі та у Східному Єрусалимі. Між єврейськими поселенцями та палестинцями знову й знову відбуваються сутички.
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Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях
Новий прихисток в Офрі
Загалом близько 4000 квартир для єврейських поселенців були збудовані на земельних ділянках, що належали палестинцям. У підсумку йдеться про 16 поселень та аванпостів. Тепер їх потрібно або примусово знести, або легалізувати відповідно до нового закону. Багато колишніх жителів Амони знайшли новий прихисток у сусідньому поселенні Офра.
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Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях
Примусове знесення в Офрі
Але й у самій Офрі, яка існує з 1975 року, не всі будівлі були зведені на законних підставах. Тому до 5 березня 2017 року тут потрібно буде знести дев'ять осель, збудованих на приватних земельних володіннях палестинців. Родина Бен Шушан опинилась серед тих, кому доведеться залишити помешкання.
Автор: Сабріна Пабст, Юлія Куценко