 Країни ОПЕК+ домовились обмежити видобуток нафти до кінця липня | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 06.06.2020

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Економіка

Країни ОПЕК+ домовились обмежити видобуток нафти до кінця липня

Держави ОПЕК+, до яких, зокрема, належать Саудівська Аравія та Росія, домовилися подовжити дію ухваленої раніше угоди про скорочення видобутку нафти ще на один місяць, до кінця липня.

Країни-виробники нафти домовилися подовжити дію угоди щодо скорочення видобутку нафти ще на один місяць

Країни-виробники нафти домовилися подовжити дію угоди щодо скорочення видобутку нафти ще на один місяць

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) й інші країни-виробники нафти, що не входять до складу організації, на спільному засіданні у суботу, 6 червня, одноголосно домовилися подовжити дію ухваленої раніше угоди щодо різкого скорочення видобутку нафти до кінця липня.

Як йдеться у заяві за результатами засідання, країни "ОПЕК+" будуть дотримуватися своїх знижених цільових показників видобутку ще один місяць. Зазначається, що ті країни, які не змогли виконати свої зобов'язання щодо скорочення видобутку у травні та червні, погоджуються компенсувати видобуток за рахунок меншого видобутку у наступні місяці.

У спільній заяві зазначається, що, незважаючи на попередні ознаки відновлення світової економіки і нафтового ринку, спільні заходи зі зменшення видобутку нафти повинні тривати далі заради збереження рівноваги на ринку, передає агенція dpa.

"Історична угода"

Країни так званої групи ОПЕК+ домовилися про найбільше в історії скорочення видобутку нафти 12 квітня. Мета - не допустити подальшого падіння світових цін на нафту. Відповідно до угоди, у травні-червні 2020 року нафтовидобуток країн має скоротитися на 9,7 мільйона барелів на добу. Згідно з домовленостями, видобуток нафти у порівнянні з обсягами станом на початок травня 2020 року має залишатися скороченим іще майже два роки.

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Генеральний секретар Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) Мохаммед Баркіндо назвав угоду "історичною".

До так званої групи ОПЕК+ входять двоє затятих конкурентів на світовому ринку нафти - Росія і Саудівська Аравія. Суперечки щодо обсягів видобутку нафти між ними на тлі коронавірусної кризи призвели до падіння ціни на нафту до найнижчого рівня за майже 20 років. Станом на початок червня ціна на нафту марки Brent коливається на рівні близько 40 доларів за барель. 

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