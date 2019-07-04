"Країна в смартфоні" та ІТ-навчання для дітей (відео)

Якщо якісну освіту в ІТ-сфері дати кожній українській дитині, Україна отримає свого Ілона Маска і Кремнієву долину. У цьому переконаний Влад Котов з освітнього проекту RoboBus. Дивіться у проекті DW #LocalHeroes.
До дітлахів із Вишневого, що під Києвом, приїхав RoboBus. Зовні це звичайний трейлер, а всередині - мобільна лабораторія для вивчення засад програмування, робототехніки і 3D-технологій. Цей трейлер вже другий рік поспіль подорожує Україною і "довозить" дітям з маленьких міст та селищ ІТ-знання. Ідея інноваційного навчального класу на колесах належить 29-річному бізнесмену Владу Котову. Мета у нього амбітна - хоче виховати українських "Ілонів Масків".
Через зростання попиту на фахівців українська ІТ-галузь відчуває кадровий голод. Виші реагують дедалі більшою кількістю освітніх програм, ринок - появою приватних курсів. Але якість освіти залишає бажати кращого. (22.11.2017)
IT-сектор поряд з туризмом став основою економіки Львова. Сьогодні столиця Галичини має найбільшу в Україні концентрацію айтішників на душу населення. Чим місто Лева приваблює програмістів - у репортажі DW. (03.05.2019)
Український ринок праці дедалі більш спраглий до "технарів" та ІТ-фахівців. Утім, абітурієнти тягнуться до філології, права та менеджменту. Що робити з дисбалансом? (09.08.2018)
Напередодні виборів до Європарламенту DW поцікавилася в українських школярів, що вони знають про ЄС та що для них означає бути частиною Європи. (23.05.2019)
Завдяки Народним університетам навчання у Німеччині доступне для всіх поколінь. Вивчення іноземних мов, основ програмування, курси кулінарії чи фотографії - тут є все і, до того ж, за порівняно невеликі гроші. (26.03.2018)