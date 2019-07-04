"Країна в смартфоні" та ІТ-навчання для дітей (відео)

До дітлахів із Вишневого, що під Києвом, приїхав RoboBus. Зовні це звичайний трейлер, а всередині - мобільна лабораторія для вивчення засад програмування, робототехніки і 3D-технологій. Цей трейлер вже другий рік поспіль подорожує Україною і "довозить" дітям з маленьких міст та селищ ІТ-знання. Ідея інноваційного навчального класу на колесах належить 29-річному бізнесмену Владу Котову. Мета у нього амбітна - хоче виховати українських "Ілонів Масків".