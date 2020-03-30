Школи при лікарнях: як важкохворим дітям дають шанс на освіту - #LocalHeroes (19.12.2019)

У дитинстві громадська активістка Євгенія Смірнова часто хворіла і багато часу провела в лікарнях. Тоді вона дуже хвилювалася, що запустить навчання і відстане від однокласників. Нині Євгенія відкриває "школи супергероїв" при лікарнях, аби важкохворі діти, які роками лежать у стаціонарі, мали доступ до освіти. Дивіться у проекті DW #LocalHeroes.