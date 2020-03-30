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#LocalHeroes

#LocalHeroes - проект DW про людей, які втілюють демократичні реформи та борються з корупцією на місцях, про громадських активістів, які щодня змінюють Україну на краще.

На цій сторінці зібрані усі відео проекту DW #LocalHeroes: ініціативи за кращу Україну

Медична допомога на мотоциклах: як байкери швидким допомагають (відео)

Медична допомога на мотоциклах: як байкери швидким допомагають (відео) 30.03.2020

Байкери-рятувальники з ГО "Мотохелп" - добровільні помічники швидкої допомоги. Вони виїжджають на ДТП, аби надати першу допомогу, як, приміром, 22-річна байкерша Вікторія Осипчук. Дивіться у проекті DW #LocalHeroes. 

Як рятівники на мотоциклах надають першу медичну допомогу - #LocalHeroes (27.03.2020) 27.03.2020

У часи коронавірусу і без того перевантажені "швидкі" раді будь-якій допомозі. Байкери-рятувальники з ГО "Мотохелп" - одні з таких добровільних помічників. Вони виїжджають на ДТП, аби надати першу допомогу постраждалим, як, приміром, 22-річна байкерша Вікторія Осипчук. Дивіться у проекті DW #LocalHeroes. 
Маріупольський Макаренко: як пастор врятував тисячі вуличних дітей (відео)

Маріупольський Макаренко: як пастор врятував тисячі вуличних дітей (відео) 09.01.2020

Пастор Геннадій Мохненко у Маріуполі став прийомним батьком для 33 безпритульних дітей, а в його реабілітаційному центрі прихисток знайшли тисячі неповнолітніх. DW відвідала "маріупольського Макаренка". #LocalHeroes

Маріупольський Макаренко: як пастор врятував тисячі вуличних дітей - #LocalHeroes (07.01.2020) 07.01.2020

Протестантський пастор Геннадій Мохненко - легендарна постать у Маріуполі. Він став прийомним батьком для 33 безпритульних дітей, а в його реабілітаційному центрі "Республіка Пілігрим" прихисток і допомогу знайшли тисячі хлопців та дівчат з вулиці. DW побувала в гостях у "маріупольського Макаренка".
Школи при лікарнях: як важкохворим дітям дають шанс на освіту (відео)

Школи при лікарнях: як важкохворим дітям дають шанс на освіту (відео) 20.12.2019

У дитинстві Євгенія Смірнова багато часу провела в лікарнях. Хвилювалася, що відстане у навчанні. Нині Євгенія відкриває "школи супергероїв" при лікарнях для дітей, які роками лежать у стаціонарі. #LocalHeroes

Школи при лікарнях: як важкохворим дітям дають шанс на освіту - #LocalHeroes (19.12.2019) 19.12.2019

У дитинстві громадська активістка Євгенія Смірнова часто хворіла і багато часу провела в лікарнях. Тоді вона дуже хвилювалася, що запустить навчання і відстане від однокласників. Нині Євгенія відкриває "школи супергероїв" при лікарнях, аби важкохворі діти, які роками лежать у стаціонарі, мали доступ до освіти. Дивіться у проекті DW #LocalHeroes.
Виховати чоловіка: Мудрий тесля для хлопчиків-безбатченків (відео)

Виховати чоловіка: "Мудрий тесля" для хлопчиків-безбатченків (відео) 12.12.2019

Переселенець з Луганська Віталій Андрієць організував у Черкасах курси теслярства для хлопчиків, що виховуються без батька. Він не просто навчає їх тримати пилку та забивати цвяхи. Дивіться в проекті DW #LocalHeroes.

Виховати чоловіка: "Мудрий тесля" для хлопчиків-безбатченків - #LocalHeroes (12.12.2019) 12.12.2019

Переселенець з Луганська Віталій Андрієць організував у Черкасах курси теслярства для хлопчиків, що виховуються без батька. Він не просто навчає їх тримати пилку та забивати цвяхи, а й виховує в них відповідальність, самодисципліну та повагу до жінок. Дивіться в проекті DW #LocalHeroes.
Не село, а фантастика: як мільйонер модернізує рідний Радовель (відео)

Не село, а фантастика: як мільйонер модернізує рідний Радовель (відео) 28.11.2019

Бізнесмен Михайло Весельський втілює у рідному Радовлі на Житомирщині масштабний проект розвитку села. Що його надихає і чому не обов'язково бути мільйонером, аби розвивати українське село - у проекті DW #LocalHeroes.

Не село, а фантастика: як мільйонер модернізує рідний Радовель - #LocalHeroes (28.11.2019) 28.11.2019

Розбагатів - ділиться з односельчанами: бізнесмен Михайло Весельський втілює у рідному Радовлі на Житомирщині масштабний проект розвитку села. Тут і школа майбутнього, і сучасна амбулаторія, і теплиці, і стадіон… Що його надихає і чому не обов'язково бути мільйонером, аби розвивати українське село - у проекті DW #LocalHeroes.
Право на життя: поборола рак - бореться за донорство органів (відео)

Право на життя: поборола рак - бореться за донорство органів (відео) 14.11.2019

Ірина Заславець переборола рак та пережила трансплантацію кісткового мозку. Її врятували у ФРН. Нині вона керівниця ГО "IDonor". Її мета - створити дієву системи трансплантації органів в Україні. Проект DW #LocalHeroes.

Поборола рак - бореться за трансплантацію - #LocalHeroes (14.11.2019) 14.11.2019

Ірина Заславець переборола рак та пережила трансплантацію кісткового мозку. Її врятували в Німеччині. Нині вона керівниця громадської організації "IDonor". Її мета - створити дієву системи трансплантації органів в Україні.

Зелений Дніпро: як плавець бореться проти забруднення річок - #LocalHeroes (31.10.2019) 31.10.2019

Спортсмен Михайло Романишин проплив Дніпром від Білорусі до Херсона. Але не заради спортивних досягнень, а заради порятунку Дніпра та інших річок. У цьому йому допомагають інші активісти, зокрема з проекту "Водна ініціатива +" за підтримки Євросоюзу. Дивіться у проекті DW #LocalHeroes.
Зелений Дніпро: екологічний заплив заради порятунку річки (відео)

Зелений Дніпро: екологічний заплив заради порятунку річки (відео) 31.10.2019

Спортсмен Михайло Романишин здійснив 37-денний заплив заради порятунку Дніпра та інших річок. У цьому йому допомагають активісти з проекту "Водна ініціатива +" за підтримки ЄС. Дивіться у проекті DW #LocalHeroes.
Київ для батьків і малюків: як активісти роблять місто комфортним (відео)

Київ для батьків і малюків: як активісти роблять місто комфортним (відео) 18.10.2019

Нині спільнота "Київ дружній до батьків і малюків" на чолі з Ольгою Мирцало працює над безбар’єрністю міського простору в українській столиці. Як ще поліпшують життя молодих батьків - у проекті DW #LocalHeroes.

Київ комфортний для батьків з малюками: очевидне чи неймовірне? #LocalHeroes (18.10.2019) 18.10.2019

Активні кияни, згуртувавшись у соцмережах, за три роки якісно поліпшили життя батьків з малюками: бранчі, кіносеанси, музеї і навіть театр для немовлят. А тепер спільнота "Київ дружній до батьків і малюків" на чолі з Ольгою Мирцало працює над безбар’єрністю міського простору. Дивіться у проекті DW #LocalHeroes.
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