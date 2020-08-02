Кравчук висунув ідею вільної економічної зони для Донбасу - представник Донецька у ТКГ

Новий голова делегації України в Тристоронній контактній групі (ТКГ) у Мінську з урегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук висунув ідею надати Донецькій і Луганській областям статус вільних економічних зон. Таку ідею він озвучив на зустрічі з членами делегації у понеділок, 3 серпня, повідомив представник Донецька у ТКГ Сергій Гармаш, який залишив місто у 2014 році. Він не навів деталей цієї пропозиції.

Також Кравчук пропонує більш активно інформувати про переговорний процес у Мінській контактній групі. "Він (Кравчук - Ред.) вважає, що нам потрібно посилити, зокрема, інформаційний супровід нашої роботи. Щоб українське суспільство ще більше знало і розуміло, що відбувається на мінських переговорах", - повідомив член делегації, народний депутат від "Слуги народу" Андрій Костін, передає агенція "Інтерфакс-Україна". За його словами, делегація України проведе ще одну зустріч перед наступним засіданням ТКГ, запланованим на 18-19 серпня.

Фокін узяв участь у зустрічі української делегації у ТКГ

У зустрічі з членами делегації також узяв участь перший прем'єр-міністр України Вітольд Фокін, повідомив Сергій Гармаш. Фокіну нібито пропонують увійти в ТКГ, проте він ще не визначився, зазначив Гармаш, пославшись на слова голови Офісу президента України Андрія Єрмака.

Нагадаємо, 28 липня стало відомо, що другий президент України Леонід Кучма вийшов зі складу української делегації ТКГ. Він представляв Україну в ТКГ в 2014-2018 роках, потім на прохання Зеленського з червня 2019 року знову очолив українську делегацію на переговорах в Мінську. Пояснюючи свій намір піти з посади глави української делегації в ТКГ у 2018 році, Леонід Кучма, якому тоді виповнилося 80 років, казав про досягнення "критичного віку" та "важкі переговори" у Мінську.

30 липня президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким українську делегацію в ТКГ очолив колишній президент Леонід Кравчук. В січні цього року йому виповнилося 86 років.