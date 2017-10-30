 Костянтина Жеваго підозрюють у розкраданні коштів з банку ″Фінанси та Кредит″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.09.2019

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Костянтина Жеваго підозрюють у розкраданні коштів з банку "Фінанси та Кредит"

Державне бюро розслідувань викликало на допит колишнього народного депутата Костянтина Жеваго, якого підозрюють в причетності до розкрадання 2,5 мільярда гривень з його власного банку.

Колишнього депутата підозрюють у розкраданні понад 2,5 мільярда гривень

Колишнього депутата підозрюють у розкраданні понад 2,5 мільярда гривень

Державне бюро розслідувань (ДБР) заочно повідомило про підозру колишньому народному депутату України Костянтину Жеваго в причетності до розкрадання коштів банку "Фінанси та кредит", власником якого він був, на суму 2,5 мільярда гривень.

"Сьогодні заочно вручили підозру колишньому народному депутату Костянтину Жеваго, якого раніше перевіряли на причетність до злочинної схеми з розтрати та легалізації 2,5 мільярда гривень банку "Фінанси та кредит", - написала у п'ятницю, 27 вересня, на своїй сторінці у Facebook перша заступниця директора ДБР Ольга Варченко. Костянтина Жеваго викликали на допит до ДБР для повідомлення про підозру і допит як підозрюваного.

За її словами, під час досудового розслідування встановлено, що в період 2007-2014 років офшорна компанія відкрила кредитні ліні в іноземних банках. Згодом між цими банками та "Фінанси та кредит" було укладено договори застави за цими кредитними лініями на суму понад 113 мільйонів доларів, при цьому український банк виступив поручителем.

"У 2015 році за невиконання зобов'язань офшорною компанією за кредитними договорами іноземні банки стягнули з рахунків банку "Фінанси та кредит" саме ті 113 мільйонів доларів. Заставу іноземні банки списали одразу після того, як банк "Фінанси та кредит" було оголошено неплатоспроможним", - пояснила Варченко.

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За її словами, слідчі зібрали матеріали, які дали підставу вважати, що Жеваго причетний до організації злочинної схеми з розтрати грошей банку. Також, за даними слідства, кошти, отримані за порукою банку, були використані на користь іноземних компаній, які також належать Жеваго.

Жеваго заочно повідомлено про підозру за статтями Кримінального кодексу щодо організації розтрати чужого майна за попередньою змовою та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах. Раніше у рамках розслідування було повідомлено про підозру двом топменеджерам банку "Фінанси та Кредит". Також у двох кримінальних справах повідомлено про підозру сімом колишнім посадовим особам банку, четверо з яких нині перебувають у міжнародному та державному розшуку.

Банк "Фінанси та кредит" було засновано у 1990 році. У 2015 році Національний банк України відкликав у нього ліцензію. Жеваго залишається власником фінансово-промислової групи "Фінанси та кредит".

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