Космічний апарат InSight здійснив успішну посадку на Марсі

Посадковий модуль, котрий запустили до Марса в рамках місії InSight, після шестимісячного польоту, здійснив успішну посадку на поверхню червоної планети. Про це Національна аерокосмічна агенція США (NASA) повідомила в понеділок, 26 листопада, розмістивши у своєму Twitter першу фотографію, зроблену зондом з поверхні Марса..

"У полі огляду модуля InSight рівні, гладкі поверхні вулканічної провінції Елізіум, однак поле його роботи пролягає під цією поверхнею: модуль досліджуватиме глибини Марса", - йдеться у повідомленні NASA в мікроблозі Twitter.

Космічний апарат InSight не розрахований на пересування по поверхні планети. Натомість, він досліджуватиме тектонічні процеси і вимірюватиме тепловий потік. Для цього Німецький центр аерокосмічних досліджень розробив пристрій, що здатний пробурити свердловину глибиною до п'яти метрів.

Початково запуск модуля планувався на весну 2016 року, проте був перенесений через негаразди з сейсмографом. Вартість дослідницької місії складає близько 650 мільйонів євро.