Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Корпус вартових ісламської революції (КВІР)

Корпус вартових ісламської революції – іранське збройне формування. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Корпус вартових ісламської революції".

"Корпус вартових ісламської революції" є іранським збройним формуванням, існування якого передбачено конституцією Ірану. Це формування існує паралельно зі збройними силами Ірану. Його завдання полягає в захисті Ісламської революції. 2019 року США визнали КВІР іноземною терористичною організацією. Таким чином США вперше прирівняли офіційний органі іншої країни до терористичної організації. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Іран назвав винних у збитті літака МАУ, офіційний Київ обурений

Іран назвав винних у збитті літака МАУ, офіційний Київ обурений 17.03.2021

Причиною збиття літака авіакомпанії МАУ в січні 2020 року стала помилка оператора системи ППО, йдеться в остаточному звіті, оприлюдненому Тегераном. Глава МЗС України розкритикував звіт.
В Ірані стратили опозиційного журналіста Рухоллу Зама

В Ірані стратили опозиційного журналіста Рухоллу Зама 12.12.2020

Рухоллу Зама обвинуватили у підбурюванні до антиурядових протестів у 2017-18 роках. Йому також закидали роботу на французьку розвідку та образу ісламу.
Збиття літака МАУ: Іран відправив чорну скриньку до Франції

Збиття літака МАУ: Іран відправив чорну скриньку до Франції 18.07.2020

В Ірані заявили про відправку до Франції бортового самописця зі збитого іранською протиповітряною обороною літака Boeing авіакомпанії МАУ.
Збиття Boeing авіакомпанії МАУ: канадські юристи позиваються проти Ірану

Збиття Boeing авіакомпанії МАУ: канадські юристи позиваються проти Ірану 08.02.2020

Канадські юристи позиваються проти Ірану від імені родичів жертв авіакатастрофи літака Boeing авіакомпанії МАУ, який було збити іранськими ППО неподалік Тегерана.
КВІР взяв на себе повну відповідальність за збиття літака МАУ

КВІР взяв на себе повну відповідальність за збиття літака МАУ 11.01.2020

Командувач аерокосмічними силами Корпусу вартових ісламської революції заявив про повну відповідальність за збиття літака МАУ під Тегераном.
Біля посольства США в Багдаді зафіксували новий ракетний обстріл

Біля посольства США в Багдаді зафіксували новий ракетний обстріл 09.01.2020

Дві ракети поцілили у так звану зелену зону, де розташовані урядові будівлі і посольства США та Великобританії в Іраку.
Іран завдав ракетного удару по військових базах США у Іраку

Іран завдав ракетного удару по військових базах США у Іраку 08.01.2020

У відповідь на ліквідацію генерала Сулеймані Іран здійснив серію ракетних ударів по військових базах із американськими військовими у Іраку.
У тисняві під час похорону генерала Сулеймані в Ірані загинули щонайменше 40 осіб

У тисняві під час похорону генерала Сулеймані в Ірані загинули щонайменше 40 осіб 07.01.2020

У натовпі під час похорону іранського генерала Касема Сулеймані загинули щонайменше 40 осіб, більше 200 людей поранені.
Трамп погрожує Ірану завдати удари по 52 об'єктах

Трамп погрожує Ірану завдати удари по 52 об'єктах 05.01.2020

Якщо Тегеран відповість Вашингтону на вбивство генерала Касима Сулеймані, США атакують 52 важливих для Ірану об'єкти, заявив Дональд Трамп. Напередодні Іран заявив, що в межах його досяжності перебуває 35 об'єктів США.
Ліквідація США іранського генерала в Багдаді: парламент Іраку збирається на екстрене засідання

Ліквідація США іранського генерала в Багдаді: парламент Іраку збирається на екстрене засідання 03.01.2020

За вказівкою президента США Дональда Трампа в Багдаді ракетним ударом ліквідували іранського генерала Касема Сулеймані. Прем'єр Іраку назвав це порушенням суверенітету, а парламент проводить екстрене засідання.
У Багдаді внаслідок авіаудару США загинув іранський генерал Касем Сулеймані

У Багдаді внаслідок авіаудару США загинув іранський генерал Касем Сулеймані 03.01.2020

Внаслідок авіаудару США по аеропорту Багдада загинув командувач спецпідрозділом Корпусу вартових ісламської революції "Аль-Кудс" Касем Сулеймані. В Ірані закликають "помститись Америці".
Іран відкидає звинувачення США в причетності до атак на Саудівську Аравію

Іран відкидає звинувачення США в причетності до атак на Саудівську Аравію 15.09.2019

У МЗС Ірану заперечили висунуті держсекретарем США Майком Помпео звинувачення щодо причетності цієї країни до атак на Саудівську Аравію. Тегеран закинув Вашингтону політику "максимальної брехні".
США посилюють санкційний тиск на Корпус вартових ісламської революції

США посилюють санкційний тиск на "Корпус вартових ісламської революції" 04.09.2019

Вашингтон запровадив санкції проти мережі із продажу іранської нафти, яку нібито контролює "Корпус вартових ісламської революції". Держдеп обіцяє винагороду за дані щодо фінансування цього військового формування.

У Тегерані повідомили про випробування новітніх озброєнь

У Тегерані повідомили про випробування новітніх озброєнь 24.08.2019

Іранські військові випробували, зокрема, нові ракетні комплекси, повідомив командувач Корпусу вартових ісламської революції. Нещодавно Іран презентував зенітно-ракетний комплекс власної розробки.
Вашингтон розкритикував звільнення Гібралтаром іранського супертанкера

Вашингтон розкритикував звільнення Гібралтаром іранського супертанкера 20.08.2019

Рішення влади Гібралтару звільнити іранський супертанкер Adrian Dariya 1 -- "дуже прикре", вважає глава Держдепу США Майк Помпео. Він переконаний, що отримані від продажу нафти кошти підуть на фінансування тероризму.
Суд у США видав ордер на арешт іранського супертанкера

Суд у США видав ордер на арешт іранського супертанкера 17.08.2019

Американський суд видав ордер на арешт звільненого раніше Верховним судом Гібралтару іранського супертанкера Grace 1. Саме судно досі перебуває в Гібралтарі.
Інші статті