Корпус вартових ісламської революції (КВІР)

Корпус вартових ісламської революції – іранське збройне формування. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Корпус вартових ісламської революції".

"Корпус вартових ісламської революції" є іранським збройним формуванням, існування якого передбачено конституцією Ірану. Це формування існує паралельно зі збройними силами Ірану. Його завдання полягає в захисті Ісламської революції. 2019 року США визнали КВІР іноземною терористичною організацією. Таким чином США вперше прирівняли офіційний органі іншої країни до терористичної організації. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.