Коронавірус і церква: Великдень в онлайнформаті? (відео)

На час карантину в Україні припадає одне з найбільших православних свят - Великдень. Чи зможуть люди прийти на богослужіння? Які церкви готові підтримати проект Зеленського "Великдень вдома"?
До початку недільної служби в Михайлівському соборі Православної церкви України ще півгодини. Прибиральниця Світлана поспішає вкотре обробити всі ікони спеціальним спиртовим розчином. Попри посилені заходи гігієни священнослужителі, однак, рекомендували парафіянам залишатися вдома. Служби Божі відтепер транслюватимуть онлайн. І це не єдине новаторство через епідемію коронавірусу. Великдень вдома, до 10 людей у храмі, дезінфекція ікон та причастя по-новому. Як різні церкви в Україні реагують на епідемію та як виконують карантин? Дивіться у репортажі DW:
Українців закликають святкувати Великдень вдома, біля церков хочуть розмістити патрулі, які роз'яснюватимуть людям, що збиратися натовпами під час пандемії коронавірусу небезпечно. (25.03.2020)
Через стрімке поширення коронавірусу світом у Ватикані вирішили проводити великоднє богослужіння та інші заходи за відсутності вірян. (15.03.2020)