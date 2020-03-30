Коронавірус і церква: Великдень в онлайнформаті? (відео)

До початку недільної служби в Михайлівському соборі Православної церкви України ще півгодини. Прибиральниця Світлана поспішає вкотре обробити всі ікони спеціальним спиртовим розчином. Попри посилені заходи гігієни священнослужителі, однак, рекомендували парафіянам залишатися вдома. Служби Божі відтепер транслюватимуть онлайн. І це не єдине новаторство через епідемію коронавірусу. Великдень вдома, до 10 людей у храмі, дезінфекція ікон та причастя по-новому. Як різні церкви в Україні реагують на епідемію та як виконують карантин? Дивіться у репортажі DW: