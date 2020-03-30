 Коронавірус і церква: Великдень в онлайнформаті? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 31.03.2020

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Політика й суспільство

Коронавірус і церква: Великдень в онлайнформаті? (відео)

На час карантину в Україні припадає одне з найбільших православних свят - Великдень. Чи зможуть люди прийти на богослужіння? Які церкви готові підтримати проект Зеленського "Великдень вдома"?

Митрополит Епіфаній - предстоятель Православної церкви України

Митрополит Епіфаній - предстоятель Православної церкви України

До початку недільної служби в Михайлівському соборі Православної церкви України ще півгодини. Прибиральниця Світлана поспішає вкотре обробити всі ікони спеціальним спиртовим розчином. Попри посилені заходи гігієни священнослужителі, однак, рекомендували парафіянам залишатися вдома. Служби Божі відтепер транслюватимуть онлайн. І це не єдине новаторство через епідемію коронавірусу. Великдень вдома, до 10 людей у храмі, дезінфекція ікон та причастя по-новому. Як різні церкви в Україні реагують на епідемію та як виконують карантин? Дивіться у репортажі DW:

 

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"Великдень вдома": в Україні хочуть не допустити масових зібрань на свято

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