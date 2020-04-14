Коронавірус і парадокс захисних масок: як у Німеччині бюроться з дефіцитом?

У середині березня телефон Давіда Шмельцайзена (David Schmelzeisen), співробітника Інституту текстильних технологій Рейнсько-Вестфальського технічного університету Аахена, практично не замовкав. Йому телефонували з медичних закладів німецького району Гайнсберг, який став одним із перших осередків спалаху епідемії коронавірусу в Німеччині. Усі вони задавали одне і те саме питання: де ще можна придбати захисні маски? Адже у цьому виші мали би знати, хто і де виробляє захисні маски, а також підказати, як можна отримати доступ до резервів.

Аби впоратися з величезною кількістю запитів, Шмельцайзен створив веб-сайт need-mask.com, який став платформою, що об'єднала постачальників та споживачів. Лікарні, будинки для літніх людей та інші заклади вказують на сайті кількість та тип необхідних їм масок, а продавці та виробники у відповідь повідомляють, що та коли вони можуть доставити. "Поки нам вдалося сприяти доставці близько мільйона масок, - повідомив Шмельцайзен в інтерв'ю DW. - Першу партію в понад 50 тисяч доставили до району Гайнсберг".

Бувають ісумнівні постачальники

Сайт need-mask.com орієнтований на працівників системи охорони здоров'я, а не на приватних осіб, які не можуть знайти маску в аптеці чи в інтернеті. Хоча потреби обох груп однакові. "Панує велика невизначеність", - каже Шмельцайзен. За його словами, навіть представники медичних установ часто не впевнені в тому, коли їхні постачальники зможуть доставити замовлення і чи зможуть узагалі. "Ціни на маски зросли подекуди вдесятеро. Крім того, зараз на ринку існує багато сумнівних постачальників", - зазначає він. Оператори сайту принаймні здійснюють перевірку правдоподібності таких пропозицій.

Респіраторна маска класу FFP2, яку в Китаї виробляє американська компанія 3M

При чому медпрацівникам потрібні маски, сертифіковані для медичного використання, тобто хірургічні або респіраторні маски типів FFP2 і FFP3. Звичайні маски із тканини, виробництвом яких зараз займаються деякі компанії, їм не підходять.

Нитка, тонша за волосину у 20 разів

У процесі виготовлення фільтрувальних нетканих матеріалів використовується аеродинамічно "розплавлений" поліпропілен. "Кожна нитка приблизно у 20 разів тонша за волосину і переплітає до 500 шарів, - пояснює відмінність між респіраторами й масками зі звичайної тканини Бернд Райфенгойзер (Bernd Reifenhäuser). - Бавовна набагато товща, тому не має таких фільтрувальних функцій".

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Райфенгойзер є керівником однойменного машинобудівного підприємства в Тройсдорфі поблизу Бонна. За даними компанії, близько 75 відсотків медичних нетканих матеріалів у всьому світі виробляються на техніці Reifenhäuser, здебільшого в Китаї.

Аби допомогти зменшити дефіцит масок, машинобудівна компанія змінила профіль та сама тепер виробляє неткані матеріали. На своєму експериментальному майданчику фірма щодня виготовляє матеріал, необхідний для виробництва мільйона масок.

Чи потрібне Німеччині промислове виробництво масок?

У коментарі боннській газеті General-Anzeiger Райфенгойзер наголосив на важливості нарощування виробничих потужностей нетканих матеріалів у Німеччині. Окрім того, за його словами, потрібна й техніка для пошиття масок. "Німецька промисловість останніми роками спеціалізується на складніших продуктах. Зараз нам потрібно зробити крок назад", - вважає підприємець.

Райфенгойзер закликає створити "стратегічний виробничий резерв" і покладає відповідальність на політиків. Німецький уряд вже оголосив, що покриє до 30 відсотків інвестиційних витрат - до десяти мільйонів євро - і надасть гарантії закупівель, якщо німецькі компанії почнуть виробляти медичні неткані матеріали у цьому році.

Рулон нетканого матеріалу на виробничому майданчику компанії Reifenhäuser у Тройсдорфі

Однак Німецька торгово-промислова палата застерігає від "пастки протекціонізму". Давід Шмельцайзен із Інституту текстильних технологій також налаштований скептично: "Коли пандемія закінчиться, ми потонемо в масках".

Виготовлено в Китаї

Виготовлення нетканих матеріалів дуже складне й витратне. Тоді як машини, які шиють із них маски, порівняно прості та недорогі. Однак як неткані матеріали, так і маски - це товари з низькою собівартістю, тому їх виробництво зосереджене переважно в Китаї. Воно може бути прибутковим тільки у тому разі, якщо продукція виробляється у величезних обсягах.

"Зробити на цьому стійкий бізнес у Європі надзвичайно складно, - зазначає Шмельцайзен. - Тим більше, що за нормальних умов населення Європи не носить масок, на відміну від Азії".

Тим часом штутгартський виробник автозапчастин Mahle на своєму прикладі показує, якою може бути альтернатива постійному виробництву масок. Одним із напрямків виробництва компанії є системи кондиціонування для транспортних засобів, які, своєю чергою, містять фільтри, виготовлені з нетканого композитного матеріалу.

Перепрофілювання у рекордні строки

Оскільки виробництво на конвеєрах автомобільної промисловості зараз зупинилося, компанія Mahle зосередилася на виробництві фільтрувальних елементів, які відповідають стандарту FFP3. У співпраці з виробником текстилю Triumph вони знайшли фірму, яка може виготовляти з них захисні маски. "Усі необхідні роботи з переобладнання були проведені менш ніж за один робочий тиждень, включаючи виробництво прототипів і планування ланцюгів постачання", - заявив представник компанії Mahle Рубен Даніш (Ruben Danisch) у коментарі DW.

Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер (ліворуч) та керівник авіаконцерну Lufthansa Карстен Спор (другий ліворуч) в аеропорту Мюнхена поруч із партією захисних масок з Шанхаю

Речник фірми заявляє, що Mahle може за місяць виготовляти фільтри, необхідні для виробництва 1,5 мільйона масок. Скільки масок урешті-решт виробляє Triumph і чи відповідають вони стандарту FFP3, незрозуміло. Виробник текстилю не коментує ситуацію з масками.

Ще один приклад перепрофілювання продемонстрував мюнхенський автоконцерн BMW. "Ми запускаємо власне виробництво дихальних масок, - заявив генеральний директор концерну Олівер Зіпсе (Oliver Zipse). - Вже скоро ми зможемо виготовляти кілька сотень тисяч масок на день".

У відповідь на запит DW речник компанії уточнив, що маски призначені насамперед для захисту працівників компанії в умовах, коли BMW знову запустить виробництво. Питання того, чи відповідатимуть маски стандартам, залишилося без відповіді.

Бідніші країни залишаться без масок?

Як федеральний уряд, так і уряди окремих федеративних земель Німеччини нині замовляють великі партії захисних масок та одягу в Китаї.

У Берліні заявили, що міністерства охорони здоров'я та оборони працюють над організацією авіасполучення з Китаєм для перевезення цих вантажів. Оскільки ситуація в Ухані покращилася, китайські виробники знову мають змогу експортувати засоби індивідуального захисту.

Інженер текстильної промисловості Шмельцайзен впевнений, що навіть в умовах значного перевищення світового попиту над пропозицію Німеччина та інші європейські країни зможуть розв'язати проблему з масками у найближчому майбутньому - як вони це зробили із засобами для дезінфекції.

Більше його непокоїть те, що бідніші країни залишаться позаду в гонитві за масками. Тому він планує перетворити сайт need-mask.com на глобальну платформу, залучивши міжнародні текстильні асоціації.