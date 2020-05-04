Коронавірус і освіта: хто допоможе іноземним студентам у Німеччині?

Українка Владлена Векша вчиться у Боннському університеті по магістерській програмі "Міждисциплінарні медіадослідження". 10 березня вона поїхала в гості до батьків в Україну, але повернутися до Німеччини поки що не може через закриті кордони. При цьому вона продовжує платити по 320 євро на місяць за гуртожиток.

"Мені пощастило, я продовжую віддалено працювати в одній із боннських фірм з Одеси, де зараз перебуваю. Тому можу оплачувати свою порожню кімнату. Деяким моїм друзям у цьому сенсі набагато складніше. Багато хто через пандемію втратив роботу, і невідомо, чи зможуть вони продовжити працювати після неї", - розповідає студентка.

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Рятує режим онлайн-навчання

Владлену також хвилює невизначеність: скільки все це триватиме, коли вона зможе повернутися і скільки коштуватиме квиток з України до Німеччини після пандемії? За її словами, на початку минулого тижня навчання в університеті перейшло в онлайн. "Це допоможе нам не відстати від програми. Поки що така форма навчання триватиме два тижні. Студентська віза у мене відкрита, тому я зможу повернутися до Бонна, коли знову відкриються кордони", - каже Владлена в інтерв'ю DW. За її словами, щойно університет оголосить про режим обов'язкової присутності на заняттях, у неї можуть виникнути проблеми.

Владлена Векша

Дівчина сподівається, що вже дуже скоро зможе продовжити навчання і роботу в Бонні. "Поки в Україні у батьків мені комфортніше, ніж було б у Бонні, де я була б одна в ізоляції у кімнаті студентського гуртожитку", - зізнається вона.

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На що жити і чим платити оренду - невідомо

У куди більш скрутному становищі опинилася студентка Боннського університету з Вірменії Ліана Масумян. Вона вчиться на факультеті англійської культури й літератури. "Криза, спричинена коронавірусною інфекцією, дуже сильно вдарила по моєму фінансовому становищу, - зізнається в інтерв'ю DW Ліана. - Я працювала касиркою у філії торгового дому Peek & Cloppenburg в Кельні. Через локдаун його, як і інші подібні великі торговельні підприємства, закрили, а я залишилася без заробітку".

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Ліана знімає разом з подругою, також студенткою з Вірменії, квартиру під Бонном за 450 євро на місяць. На даний момент у них практично немає грошей, і вони не можуть оплачувати оренду житла. "Іноземні студенти не отримують державної стипендії-кредиту BAföG, мої батьки у Вірменії самі перебувають у важкій ситуації, а я в розпачі, бо не знаю, де заробити гроші", - ділиться своїми тривогами Ліана. Дівчина розіслала свої резюме у кілька супермаркетів, але їй прийшли відмови. "Під час пандемії ще важче знайти роботу, ніж у звичайний час, тим більше нам, іноземним студентам", - знизує плечима Ліана.

Ліана Масумян

За її словами, поки що власник житла вираховує гроші за квартиру із застави, яку дівчата внесли під час підписання договору про оренду, але що буде потім - незрозуміло. Труднощі виникли у студентки і з виплатою медичної страховки - трохи більше ста євро на місяць.

"У деяких університетах Німеччини вже створені фонди для екстреної фінансової підтримки студентів під час пандемії, але в Боннському університеті такого фонду поки немає. Телефоном мені відповіли, аби я набралася терпіння і чекала. Я дуже розгублена", - підкреслює в інтерв'ю DW Ліана Масумян.

Потрібне термінове політичне рішення

Редакція DW звернулася до Федерального об'єднання іноземних студентів (Bundesverband ausländischer Studierender) із проханням прокоментувати ситуацію, що склалася. Ось що розповів член правління цієї організації, референт з фінансових питань Фабіан де Планк (Fabian de Planque): "Ми дуже стурбовані становищем іноземних студентів у Німеччині, працюємо щодня, у тому числі на вихідних. Калатаємо, що називається, в усі дзвони, звернулися із двома відкритими листами - до міністерств освіти і внутрішніх справ Німеччини, у яких змальовуємо проблеми цих студентів і наводимо термінові шляхи їх вирішення".

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За словами Фабіана де Планка, Німецька служба академічних обмінів DAAD продовжує і під час пандемії виплачувати стипендії, але серед іноземних студентів - не так багато тих, хто їх отримує, адже чимало студендів самі фінансують своє навчання і життя в Німеччині.

Співрозмовник DW підкреслює, що Федеральне об'єднання іноземних студентів давно висуває вимогу зрівняти іноземних студентів з німецькими, включаючи право на отримання державних стипендій BAföG, що допомогло б уникнути фінансової скрути, у якій багато хто зараз опинився.

Кожна федеральна земля сама вирішує, як виплачувати BAföG і як допомагати студентам під час пандемії. Деякі університети вже створили фонди на підтримку студентів. Наприклад, університет у Єні почав виплачувати тим, хто опинився у скруті, одноразову фінансову допомогу, яку не треба буде повертати, у розмірі 800 євро, поки не будуть ухвалені політичні рішення з цього питання.

Студенти, які живуть у гуртожитках, можуть звернутися з проханням пожити, що називається, в борг, не оплачуючи проживання. У їхніх договорах про оренду зазначається, що якщо плата за кімнату не здійснюється впродовж двох місяців, то студент втрачає місце в гуртожитку. Тепер цей пункт у договорах тимчасово заморозили, а студенти за домовленістю можуть проживати в гуртожитках без сплати оренди. Однак надто довго це продовжуватися не може - потрібні довгострокові рішення на час пандемії і після неї.

Життя в борг - не вихід із ситуації

На думку Фабіана де Планка, не можна допустити, аби студенти опинилися в боргах, які вони не зможуть виплачувати після пандемії, адже немає гарантії, що їхні робочі місця збережуться. У петиціях студентів до земельних урядів містяться вимоги виплатити по 3000 євро одноразової допомоги.

Крім того, у відкритому листі до міністерства освіти Німеччини Федеральне об'єднання іноземних студентів вимагає перенести іспити для студентів на пізніші терміни або дати можливість повторити семестр, тому що через пандемію у студентів не було можливості пройти повний курс навчання. У листі об'єднання звертає увагу на те, що студентам, у яких закінчуються студентські візи, мають бути подовжені терміни перебування в Німеччині на рік-два для завершення навчання і отримання дипломів. "Ми наполягаємо на тому, аби політики подбали про іноземних студентів такою ж мірою, як і про німецьких студентів вишів", - підкреслив у інтерв'ю DW Фабіан де Планк.

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