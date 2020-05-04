 Коронавірус і освіта: хто допоможе іноземним студентам у Німеччині? | Інформація та корисні поради туристам у Німеччині | DW | 05.05.2020

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Вікно в Німеччину

Коронавірус і освіта: хто допоможе іноземним студентам у Німеччині?

Під час пандемії COVID-19 деякі іноземні студенти в Німеччині опинилися у скрутному фінансовому становищі. DW попросила експерта прокоментувати дану ситуацію.

Порожня аудиторія університету в німецькому Штутгарті

Порожня аудиторія університету в німецькому Штутгарті

Українка Владлена Векша вчиться у Боннському університеті по магістерській програмі "Міждисциплінарні медіадослідження". 10 березня вона поїхала в гості до батьків в Україну, але повернутися до Німеччини поки що не може через закриті кордони. При цьому вона продовжує платити по 320 євро на місяць за гуртожиток.

"Мені пощастило, я продовжую віддалено працювати в одній із боннських фірм з Одеси, де зараз перебуваю. Тому можу оплачувати свою порожню кімнату. Деяким моїм друзям у цьому сенсі набагато складніше. Багато хто через пандемію втратив роботу, і невідомо, чи зможуть вони продовжити працювати після неї", - розповідає студентка.

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Рятує режим онлайн-навчання

Владлену також хвилює невизначеність: скільки все це триватиме, коли вона зможе повернутися і скільки коштуватиме квиток з України до Німеччини після пандемії? За її словами, на початку минулого тижня навчання в університеті перейшло в онлайн. "Це допоможе нам не відстати від програми. Поки що така форма навчання триватиме два тижні. Студентська віза у мене відкрита, тому я зможу повернутися до Бонна, коли знову відкриються кордони", - каже Владлена в інтерв'ю DW. За її словами, щойно університет оголосить про режим обов'язкової присутності на заняттях, у неї можуть виникнути проблеми.

Владлена Векша

Владлена Векша

Дівчина сподівається, що вже дуже скоро зможе продовжити навчання і роботу в Бонні. "Поки в Україні у батьків мені комфортніше, ніж було б у Бонні, де я була б одна в ізоляції у кімнаті студентського гуртожитку", - зізнається вона.

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На що жити і чим платити оренду - невідомо

У куди більш скрутному становищі опинилася студентка Боннського університету з Вірменії Ліана Масумян. Вона вчиться на факультеті англійської культури й літератури. "Криза, спричинена коронавірусною інфекцією, дуже сильно вдарила по моєму фінансовому становищу, - зізнається в інтерв'ю DW Ліана. - Я працювала касиркою у філії торгового дому Peek & Cloppenburg в Кельні. Через локдаун його, як і інші подібні великі торговельні підприємства, закрили, а я залишилася без заробітку".

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Ліана знімає разом з подругою, також студенткою з Вірменії, квартиру під Бонном за 450 євро на місяць. На даний момент у них практично немає грошей, і вони не можуть оплачувати оренду житла. "Іноземні студенти не отримують державної стипендії-кредиту BAföG, мої батьки у Вірменії самі перебувають у важкій ситуації, а я в розпачі, бо не знаю, де заробити гроші", - ділиться своїми тривогами Ліана. Дівчина розіслала свої резюме у кілька супермаркетів, але їй прийшли відмови. "Під час пандемії ще важче знайти роботу, ніж у звичайний час, тим більше нам, іноземним студентам", - знизує плечима Ліана.

Ліана Масумян

Ліана Масумян

За її словами, поки що власник житла вираховує гроші за квартиру із застави, яку дівчата внесли під час підписання договору про оренду, але що буде потім - незрозуміло. Труднощі виникли у студентки і з виплатою медичної страховки - трохи більше ста євро на місяць.

"У деяких університетах Німеччини вже створені фонди для екстреної фінансової підтримки студентів під час пандемії, але в Боннському університеті такого фонду поки немає. Телефоном мені відповіли, аби я набралася терпіння і чекала. Я дуже розгублена", - підкреслює в інтерв'ю DW Ліана Масумян.

Потрібне термінове політичне рішення

Редакція DW звернулася до Федерального об'єднання іноземних студентів (Bundesverband ausländischer Studierender) із проханням прокоментувати ситуацію, що склалася. Ось що розповів член правління цієї організації, референт з фінансових питань Фабіан де Планк (Fabian de Planque): "Ми дуже стурбовані становищем іноземних студентів у Німеччині, працюємо щодня, у тому числі на вихідних. Калатаємо, що називається, в усі дзвони, звернулися із двома відкритими листами - до міністерств освіти і внутрішніх справ Німеччини, у яких змальовуємо проблеми цих студентів і наводимо термінові шляхи їх вирішення".

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За словами Фабіана де Планка, Німецька служба академічних обмінів DAAD продовжує і під час пандемії виплачувати стипендії, але серед іноземних студентів - не так багато тих, хто їх отримує, адже чимало студендів самі фінансують своє навчання і життя в Німеччині.

Співрозмовник DW підкреслює, що Федеральне об'єднання іноземних студентів давно висуває вимогу зрівняти іноземних студентів з німецькими, включаючи право на отримання державних стипендій BAföG, що допомогло б уникнути фінансової скрути, у якій багато хто зараз опинився.

Кожна федеральна земля сама вирішує, як виплачувати BAföG і як допомагати студентам під час пандемії. Деякі університети вже створили фонди на підтримку студентів. Наприклад, університет у Єні почав виплачувати тим, хто опинився у скруті, одноразову фінансову допомогу, яку не треба буде повертати, у розмірі 800 євро, поки не будуть ухвалені політичні рішення з цього питання.

Студенти, які живуть у гуртожитках, можуть звернутися з проханням пожити, що називається, в борг, не оплачуючи проживання. У їхніх договорах про оренду зазначається, що якщо плата за кімнату не здійснюється впродовж двох місяців, то студент втрачає місце в гуртожитку. Тепер цей пункт у договорах тимчасово заморозили, а студенти за домовленістю можуть проживати в гуртожитках без сплати оренди. Однак надто довго це продовжуватися не може - потрібні довгострокові рішення на час пандемії і після неї.

Життя в борг - не вихід із ситуації

На думку Фабіана де Планка, не можна допустити, аби студенти опинилися в боргах, які вони не зможуть виплачувати після пандемії, адже немає гарантії, що їхні робочі місця збережуться. У петиціях студентів до земельних урядів містяться вимоги виплатити по 3000 євро одноразової допомоги.

Крім того, у відкритому листі до міністерства освіти Німеччини Федеральне об'єднання іноземних студентів вимагає перенести іспити для студентів на пізніші терміни або дати можливість повторити семестр, тому що через пандемію у студентів не було можливості пройти повний курс навчання. У листі об'єднання звертає увагу на те, що студентам, у яких закінчуються студентські візи, мають бути подовжені терміни перебування в Німеччині на рік-два для завершення навчання і отримання дипломів. "Ми наполягаємо на тому, аби політики подбали про іноземних студентів такою ж мірою, як і про німецьких студентів вишів", - підкреслив у інтерв'ю DW Фабіан де Планк.

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Німецькі стипендії для українців із перспективою працевлаштування

  • Франкфуртський університет імені Ґете

    Які університети Німеччини обирають студенти з України

    Франкфуртський університет імені Ґете

    Найпопулярніший німецький ВНЗ серед українських студентів - Університет імені Ґете у Франкфурті-на-Майні (Goethe-Universität). У 2016 році тут навчалось 290 українців. Цей університет не має багатовікової історії, але є одним з десяти найбільших вищих навчальних закладів Німеччини з майже 40 тисячами студентів. Серед його випускників - колишній німецький канцлер Гельмут Коль.

  • Мюнхенський університет Людвіґа-Максиміліана

    Які університети Німеччини обирають студенти з України

    Мюнхенський університет Людвіґа-Максиміліана

    Другим беззаперечним фаворитом серед українців (263 студенти) є Університет Людвіґа-Максиміліана в Мюнхені (Ludwig-Maximilians-Universität München), заснований ще у ХV столітті. Перелік лауреатів наукових і Нобелівських премій, які отримали представники цього вишу, - немов довідник "Who is Who" геніїв німецької науки: від Вільгельма Конрада Рентґена та Вернера Гайзенберґа до Конрада Лоренца.

  • Гамбурзький університет

    Які університети Німеччини обирають студенти з України

    Гамбурзький університет

    Популярним серед студентів з України є і Гамбург, чий університет посідає третє місце в рейтингу. Його лекції та семінари відвідує 231 студент з України. Попри свій молодий вік, Гамбурзький університет (Universität Hamburg) вважається найбільшим академічним центром на півночі Німеччини. Він виростив аж п'ять Нобелівських лауреатів, а також безліч відомих політиків, громадських діячів та лікарів.

  • Магдебурзький університет

    Які університети Німеччини обирають студенти з України

    Магдебурзький університет

    На четвертому місці за кількістю українців - Університет імені Отто фон Ґюріке в Магдебурзі (Otto-von-Guericke-Universität). Під дахом цього вишу 1993-го року об'єдналися Технічний університет, Педагогічна вища школа й Медична академія. Серед 2297 його іноземних студентів навчаються і 187 українців. Університет спеціалізується на прикладних науках та має багато популярних англомовних програм.

  • Університет Майнца

    Які університети Німеччини обирають студенти з України

    Університет Майнца

    На п'ятому місці рейтингу найпопулярніших університетів ФРН серед українців - Університет імені Йоганна Ґутенберга в Майнці (Johannes Gutenberg-Universität Mainz). Він налічує 150 різних інститутів та клінік медичного відділення. У 2016-му тут навчалися 159 українців. Університет Майнца традиційно посідає вищі сходинки щорічних рейтингів з обміну студентами та кількості студентів-іноземців.

  • Дрезденський технічний університет

    Які університети Німеччини обирають студенти з України

    Дрезденський технічний університет

    За кількістю студентів східнонімецький Дрезденський технічний університет (Technische Universität Dresden) посідає перше місце серед технічних вишів ФРН та шосте - за кількістю українських студентів (144 людини). На додачу до великої кількості академічних програм цей університет пропонує і 16 курсів для іноземних студентів. А життя порівняно із західними землями Німеччини - трохи дешевше.

  • Кельнський університет

    Які університети Німеччини обирають студенти з України

    Кельнський університет

    У федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія, де загалом навчається найбільше українців, старовинний Кельнський університет (Universität zu Köln) є одним з найпопулярніших. Цей третій за величиною німецький виш користується довірою працедавців, які особливо цінують випускників факультетів економіки, права та педагогіки. Кельнський університет - на сьомому місці за кількістю українців (143 людини).

  • Берлінський університет імені Гумбольдта

    Які університети Німеччини обирають студенти з України

    Берлінський університет імені Гумбольдта

    Як не дивно, але столичний Берлінський університет імені Гумбольдта (Humboldt-Universität zu Berlin) - тільки восьмий за популярністю серед українців (141 студент). Заснований понад два століття тому відомим дипломатом та мовознавцем Вільгельмом фон Гумбольдтом, він належить до когорти елітних вишів ФРН. Серед численних переваг університету - міждисциплінарні дослідницькі центри.

  • Рурський університет Бохума

    Які університети Німеччини обирають студенти з України

    Рурський університет Бохума

    Дев'яте місце за кількістю студентів з України (131 студент) посідає Рурський університет у Бохумі (Ruhr-Universität Bochum). Він ще не став елітним, але статус одного з найвпливовіших у ФРН уже має. Цей виш вважається лідером з нейробіології, досліджень плазми та технологій відновлювальної енергії, що неймовірно для університету, створеного лише півстоліття тому в шахтарському регіоні Німеччини.

  • Берлінський вільний університет

    Які університети Німеччини обирають студенти з України

    Берлінський вільний університет

    Берлінський вільний університет (Freie Universität Berlin) посідає десяту сходинку серед фаворитів українців (120 студентів). Це найбільший університет німецької столиці. Його візитівка - гуманітарні дисципліни. Відомий на увесь світ і медичний факультет на базі клініки "Шаріте", створений спільно з Університетом імені Гумбольдта.

  • Гейдельберзький університет

    Які університети Німеччини обирають студенти з України

    Гейдельберзький університет

    Гейдельберзький університет (Universität Heidelberg) не увійшов до Топ-10 за кількістю українських студентів у німецьких вишах. Найстаріший ВНЗ на території сучасної ФРН навчає 100 вихідців з України та посідає 11-ту сходинку рейтингу. В решті німецьких вишів навчаються від кількох десятків до двох-трьох українських студентів. Загалом 6954 українці зараховані в 150 університетів і вищих шкіл ФРН.

  • Мюнхенський технічний університет

    Які університети Німеччини обирають студенти з України

    У якому регіоні Німеччини краще вчитися?

    Якщо оцінювати популярність різних регіонів Німеччини серед української молоді, то найбільше їм до вподоби захід країни: у 22 вишах землі Північний Рейн-Вестфалія навчаються 1344 українці. Друге місце (1131 студент) посідає Баварія значною мірою завдяки престижному Мюнхенському технічному університету (на фото). На третьому - Баден-Вюртемберг з 846 українськими студентами в 15 вишах землі.

    Автор: Тетяна Вайнман, Юлія Куценко


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