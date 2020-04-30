 Коронавірус: як дитяча психіка потерпає через локдаун | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 30.04.2020

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Європа

Коронавірус: як дитяча психіка потерпає через локдаун

Під час пандемії дітей вважають потенційними носіями вірусу, а для батьків вони часто є причиною для роботи з дому. Однак діти психологічно найбільше страждають від карантину, адже їхнє життя повністю змінилося.

Лоукдаун через коронавірус може призвести до психологічних проблем у дітей

Лоукдаун через коронавірус може призвести до психологічних проблем у дітей

"Мамо, коли ж нарешті закінчиться цей коронавірус?" - запитав мене нещодавно мій восьмирічний син. Йому так кортить знову пограти у футбол з друзями. Що ж, на жаль, у мами немає відповіді на це запитання. Батьківство навіть до пандемії COVID-19 не було легкою справою, адже організувати сімейний побут - завдання непросте. Але ще важче - знову і знову поступатися принципам, яких самі ж раніше вирішили дотримуватися. Бо хороші батьки - терплячі, не кричать і задовольняють потреби своїх дітей в ігровій формі.

Тому обмежувальні заходи, запроваджені у зв'язку з пандемією, стали найважчим випробуванням для сімей. Раптово усе звалилося докупи: перевантажені батьки, які змушені працювати, одночасно мають ще й навчати дітей і, попри власну невпевненість у завтрашньому дні, втішати й заспокоювати своє потомство. Насамперед це надскладна ситуація для неповних родин. Оскільки нерви здають швидше, ніж зазвичай, і батькам усе частіше не вдається втриматися від застосування до дітей методів фізичного покарання. Психічне навантаження для усіх членів родини є надзвичайно високим, але насамперед - для дітей.

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Права дітей не бралися до уваги

"Раптове закриття навчальних закладів та обмеження упродовж тижнів контактів із друзями та вихователями означає незрозумілу і, за певних обставин, болісну втрату важливих осіб, із якими дитина має зв'язок", - критикує нинішні обмеження Німецька академія дитячої та підліткової медицини (DAKJ).

Що відчувають діти під час коронавірусної кризи - інфографіка

Утім, політичні дебати в Німеччині практично не торкалися теми потреб дітей під час цієї кризи. Єдиний виняток - коли йшлося про результати їхнього навчання у школі. Або про те, яким чином організувати тимчасову опіку над дітьми, щоб вони не змогли заразити своїх бабусь і дідусів та дозволили батькам далі працювати.

"Діти й підлітки у процесі ухвалення рішень до цього моменту розглядалися не як люди з рівними правами, а як потенційні носії вірусу", - вважають у DAKJ. А для дітей із проблемних родин такі обставини можуть не лише бути несправедливими, але й мати фатальні наслідки.

Непочуті заклики про допомогу

Соціальна працівниця Анна Вільден (Anna Wilden), яка працює в дитячому будинку і надає допомогу сім'ям, висловлює своє занепокоєння ситуацією. Вона опікується родинами, які звернулися по допомогу до відомства з захисту прав неповнолітніх дітей.

Зазвичай Анна Вільден приїжджає до своїх клієнтів додому. Але з початку дії обмежувальних заходів усі консультації відбуваються по телефону, що дуже обмежує таке спілкування. "Я більше не бачу виразу обличчя та мови тіла", - нарікає соціальна працівниця. Цей важливий підтекст, який для Вільден може мати вирішальне значення, неможливо передати телефоном. "Коли ми підозрюємо когось у недотриманні прав та інтересів дитини, тоді ми, звичайно, відвідуємо таку родину", - пояснює жінка. Але протягом часу, коли навчальні заклади не працюють, таких підозр до відомства з захисту прав неповнолітніх дітей надходить дедалі менше, вказує Анна Вільден.

Сім'ї в режимі надзвичайного стану

Ця обставина непокоїть також представницю міжнародної неурядової організації Save the Children Штефані Фрід (Stefanie Fried). "В інших країнах, наприклад, в Іспанії та Італії, збільшилася кількість заяв від жінок та дітей про зростання рівня домашнього насильства", - розповідає вона. За її оцінками, у Німеччині ситуація має бути аналогічною. "Питання полягає лише у тому, коли ці люди скажуть про це вголос і коли їхні голоси зможуть почути", - додає Штефані Фрід. Але допоки родини залишаються ізольованими, закликам по допомогу складно потрапити назовні. Під час затвердження заходів боротьби з коронавірусною інфекцією інтереси дітей були враховані недостатньо, вважає представниця Save the Children.

У Німецькій академії дитячої та підліткової медицини вказують також на відсутність наукових підтверджень того, що обмежувальні заходи стосовно дітей справді допомагають у боротьбі з вірусом. "Перші дослідження випадків захворювання свідчать, що це радше дорослі інфікують дітей, а не навпаки", - ідеться в заяві дитячих медиків, у якій наводяться дані Інституту імені Роберта Коха. "Чому ж тоді не припинити контакти між групами ризику та дітьми, але натомість знову відкрити ігрові майданчики та дитсадки?" - логічно запитує Штефані Фрід.

Правила пандемії

Локдаун може не лише поглибити наявні проблеми, але і зблизити сім'ї - не лише у буквальному, але й переносному значенні. Психолог Клаус Нойманн (Klaus Neumann) наголошує на важливості того, щоб у кожного у сім'ї був особистий простір - свій кут, у який кожен член родини може сховатися. Навіть якщо це туалет або шафа для одягу! А ритуали, якими регулюється співіснування у сім'ї, за словами психолога, зараз є важливішими, ніж будь-коли раніше, - аби не допустити нервових зривів. "У цей час ми більше взаємодіємо одне з одним. Ми можемо зіштовхуватися, що призводить до конфліктів. Але зв'язок між батьками та дітьми може й поглибитися", - вважає Нойманн.

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Насправді багато сімей насолоджуються несподіваним часом, який вони проводять разом, свідчать дані опитування соціологічної компанії Forsa, проведеного на замовлення Save the Children. А оскільки футбольні майданчики зачинені, ми з моїм сином багато їздимо на велосипедах, більше граємося й читаємо. Це - чудовий аспект нинішніх обмежень.

За словами Нойманна, було б добре, якби навіть тоді, коли все повернеться до "нормального" стану, ми зберегли пам'ять про ці відчуття й усвідомлення того, що життя може бути непередбачуваним. Про те, наскільки цінним може бути час, проведений із дітьми, ми не повинні забувати і після пандемії. Але також не слід забувати і про потребу дітей проводити час надворі із друзями та за іграми.

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Шкільний обід з доставкою додому

  • Життя на балконі в часи пандемії COVID-19

    Життя на балконі

    Стадіон? А навіщо!

    Щоб зібрати своєю грою на саксофоні багатотисячною аудиторію, Давору Крмпотику вже не обов'язково йти на стадіон. Тепер це можна зробити з балкона квартири. Над хорватським портовим містом Рієка з його майже 130-тисячним населенням щодня лунає віртуозна саксофонна гра в його виконанні. Однак байдужим до культури містянам було б краще, якби музикант-віртуоз мешкав десь у підвальному приміщенні.

  • Життя на балконі в часи пандемії COVID-19

    Життя на балконі

    Запальна музика серед похмурого оточення

    Утім, музику з балконів почуєш не тільки в Хорватії. У Німеччині теж можуть незгірш хорватів ударити в струни на балконі, що довели ось ці члени Фрайбурзького барокового оркестру. Похмурому оточенню занепалих будівель вони протиставили "Оду до радості" Людвіга ван Бетховена, таким чином взявши участь в загальнонімецькому музичному флешмобі. Взірцем для них стали концерти на балконах в Італії.

  • Життя на балконі в часи пандемії COVID-19

    Життя на балконі

    Небезпека для тих, хто без балкона

    Уряд Бельгії теж попрохав громадян залишатися вдома. А що робити тим, хто не має балкона, однак хоче подихати свіжим повітрям? Тоді залишається хіба що посидіти на підвіконні! Але тут один хибний рух і ... може статися непоправне, особливо, якщо мешкаєш на верхотурі.

  • Життя на балконі в часи пандемії COVID-19

    Життя на балконі

    Балкон і море

    Рік тому круїзний лайнер Spectrum oft the Seas вперше відплив з Німеччини в навколосвітню подорож. Тепер він перебуває поблизу Австралії. Однак через коронавірус пасажири вже не подорожують. На фото - члени екіпажу, які милуються гаванню Сіднея з балконів свої кают.

  • Життя на балконі в часи пандемії COVID-19

    Життя на балконі

    Буденні замальовки

    Складається враження, що перед нами одна зі сцен якогось голлівудського фільму, але насправді ця жінка розвішує прання в Катманду. У столиці Непалу вже два тижні діє комендантська година. На висоті вірус не такий страшний.

  • Життя на балконі в часи пандемії COVID-19

    Життя на балконі

    Перукарня на свіжому повітрі

    У розташованому на півдні Лівану селищі Хула балкон перетворився в перукарню. До речі, досить практично, адже підстрижене волосся просто здувається вітром. Головне, щоб маска не злітала і перукарила особа, з якою маєш мешкати в одному домоволодінні.

  • Життя на балконі в часи пандемії COVID-19

    Життя на балконі

    Канал доставки продуктів

    Необхідність - мати винаходу, як каже японська мудрість. Цей милий чоловік в Марселі не може виходити зі своєї квартири навіть за покупками. Тож сусіди принесли йому повну торбину продуктів. Тепер її залишається лише підняти імпровізованою мотузкою - зв'язаними вузлами покривалами.

  • Життя на балконі в часи пандемії COVID-19

    Життя на балконі

    Кому балкон, а кому й фітнес-студія

    Себастьян Манко - тренер з фітнесу. Щоб під час пандемії мешканці цього будинку для людей похилого віку в французькому місті Бордо залишалися в добрій формі, Манко проводить з ними тренування. Але робити це потрібно на безпечній відстані від літніх людей, адже вони належать до групи ризику в разі зараження коронавірусом. Тут тобі й свіже повітря і без ризику зараження. Добре, що є балкон!

  • Життя на балконі в часи пандемії COVID-19

    Життя на балконі

    Навіть серйозні заняття спортом не проблема

    Ганс-Петер Дурст - спортсмен. На Паралімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро він здобув дві золоті медалі. 26 років тому Дурст пережив ДТП, наслідком чого стало порушення почуття рівноваги. Відтоді його поле зору обмежене, а реакція сповільнена. Але триколісний велосипед компенсує всі ці вади. Коли лютує коронавірус, просторий балкон у квартирі Дурста в Дортмунді уможливлює йому щоденні тренування.

  • Життя на балконі в часи пандемії COVID-19

    Життя на балконі

    Що більше, то краще

    А взагалі найкраще пересидіти карантин під час коронавірусу на великих балконах. Приміром, ось цей балкон у Монако міститься на двох поверхах фешенебельного хмарочосу Tour Odeon і навіть має басейн з гіркою. Однак таке задоволення не з дешевих - цей пентхаус разом з балконом коштують близько 300 мільйонів євро.

  • Життя на балконі в часи пандемії COVID-19

    Життя на балконі

    Балконний чорний гумор

    У той час, як іншим його побратимам доводиться нидіти всередині приміщень, цей скелет у Франкфурті-на-Одері має власний балкон. І не лише в період пандемії.

    Автор: Марко Мюллер, Валерій Сааков


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