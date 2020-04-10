 Коронавірус: яким є ризик для астматиків? | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 21.04.2020

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Європа

Коронавірус: яким є ризик для астматиків?

Чимало астматиків непокояться через підвищений ризик зараження коронавірусом та можливі ускладнення. Ліки для асматиків теж дехто вважає додатковим негативним фактором.

Коронавірус: яким є ризик для астматиків?

Під час нинішньої пандемії COVID-19 літні люди або хронічно хворі особи належать до групи особливого ризику. А оскільки агресивний вірус SARS-CoV-2 переважно вражає легені, багатьох хворих на астму непокоїть підвищений ризик зараження і потенційно тяжкого перебігу хвороби.

Їхні побоювання лише посилилися після того, як з'явилися дані, що спреї з кортизоном, якими часто користуються астматики, підвищують ризик зараження коронавірусом.

Чи варто й далі користуватися спреями?

Препарати, що найчастіше застосовують під час лікування астми, - це насамперед спреї з кортизоном або таблетки кортизону (останні - в тяжких випадках). Такі лікарські засоби мають протизапальну дію і знижують астматичну гіперчутливість бронхів. Ці ліки дещо послаблюють дію імунної системи організму, адже їхня активна речовина має імуносупресивну дію. 

Щоб заспокоїти таких пацієнтів, німецькі пульмонологи та експерти виступили зі спільною заявою. Згідно з їхніми запевненнями, у хворих на астму ризик не збільшується доти, доки вони й далі регулярно приймають ліки і не припиняють прийом препаратів без консультації з лікарем. Навіть в разі погіршення стану дозу кортизону потрібно скоригувати тільки згідно з інструкціями пульмонолога, який призначає лікування. 

Різні оцінки 

Таке твердження суперечить рекомендаціям тих фахівців, котрі критично ставляться до інгаляційної стероїдної терапії. Наприклад, головний лікар-вірусолог берлінської клініки "Шаріте" професор Крістіан Дростен (Christian Drosten) обережно порекомендував пацієнтам, котрі страждають на астму, обговорити зі своїм лікарем, чи не варто їм замінити препарат для лікування астми на основі кортизону препаратом, що не чинить настільки сильного впливу на імунну систему.

Та оскільки такий зв'язок ще не було науково доведено, фахівці Німецького товариства пульмонології і респіраторної медицини (Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin e.V.) (DGP) і надалі обстоюють інгаляційну терапію.

Експерти з питань легеневих хвороб застерігають, що наслідки раптового припинення прийому ліків або зміни терапії можуть виявитися значно небезпечнішими, ніж поки що науково недоведений підвищений ризик зараження коронавірусом SARS-CoV-2

Вони вважають, що значно більшому ризику піддаються люди похилого віку з тяжкою формою астми і пацієнти, які регулярно приймають пігулки кортизону. Натомість астматики, які досі лише час від часу застосовували спреї на основі кортизону, тепер мають робити це регулярно, щоб дихальні шляхи залишалися вільними і пацієнтам не доводилося потерпати від кашлю або задишки. Якщо спрей з кортизоном не допомагає, необхідно проконсультуватися з лікарем.

Чи потрібні додаткові запобіжні заходи? 

Як правило, люди з хронічними респіраторними захворюваннями мають менше можливостей боротися з вірусами самостійно, адже слизова оболонка легень ослаблена внаслідок уже наявних недугів. Однак, за словами пульмонолога і професора Мюнхенської університетської клініки Райнальда Фішера (Rainald Fischer), для астматиків значної загрози тут немає, адже зазвичай у них слизова оболонка бронхів демонструє тільки алергічне запалення, що як правило не переростає в пневмонію. 

Фішер також зазначив, що носіння деяких захисних масок, як-от більш ефективних масок з функцією фільтрації повітря, може бути особливо неприємним для пацієнтів із легеневими хворобами, адже це дещо ускладнює їхнє дихання. 

Оскільки запалення легенів і бронхів можуть викликати й інші віруси і бактерії, а не лише новий коронавірус SARS-CoV-2, багато лікарів також вказують астматикам на користь вакцинації проти грипу та пневмококу. 

А загалом, астматикам та іншим людям з респіраторними захворюваннями треба особливо пильно дотримуватися заходів загальної гігієни і тримати достатню безпечну дистанцію (щонайменше півтора метра) від інших людей, радять фахівці.

Дивитись відео 02:14

Які маски найкраще захищають від коронавірусу (15.04.2020)

  • Кіт на даху автомобіля в Лісабоні

    Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу?

    Гладити чи не гладити - ось у чому питання

    Дослідники ветеринарного науково-дослідного інституту в китайському Харбіні довели, що новий коронавірус може розмножуватися в організмі котів. Ці тварини можуть передавати вірус іншим представникам свого виду. Однак інфікування відбувається не так легко, вважають дослідники під керівництвом ветеринара Хуалана Чена, який опублікував результати дослідження 31 березня в журналі BioRxiv.

  • Організм котів швидко виробляє антитіла до коронавірусу

    Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу?

    Не хвилюйтеся передчасно!

    Власникам котів не варто впадати в паніку, адже організм тварин швидко виробляє антитіла до вірусу, тому вони можуть бути заразними лише упродовж короткого проміжку часу. Однак людям похилого віку та особам із хронічними захворюваннями все ж варто тимчасово обмежити свободу пересування домашніх тварин. Здорові ж люди мають ретельно мити руки після того, як погладили своїх улюбленців.

  • В організмі собаки коронавірус майже не розмножується

    Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу?

    Собак виправдали

    На відміну від котів, організм собак виявився несприятливим природним резервуаром для розмноження вірусу, ідеться у дослідженні. Тож любителям погуляти з песиками чи потренувати їхню спритність можна видихнути з полегшенням!

  • Вигулювання свині й собаки у Римі

    Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу?

    Хто кого тут може заразити?

    Цій домашній свинці, що прогулюється Римом, не потрібно боятися собаки. Однак і в песика немає причин уникати поросятка. Ветеринари запевняють, що і свині навряд чи годяться на роль природного резервуара для коронавірусу.

  • Тхір

    Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу?

    Тхір на карантині

    Гірше справи у тхорів. Хуалан Чен експериментував і з цими тваринами й дійшов висновку, що SARS-CoV-2 може розмножуватися в них так само, як і в котах. Передача вірусу між тваринами відбувається шляхом крапельного інфікування. Лікарі виявили вірус у мазках із горла й носа тхорів та котів, але не виявили жодних слідів інфекції в легенях тварин.

  • Продавець курей з Уханю

    Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу?

    Чи становлять небезпеку кури?

    Експерти також закликають не панікувати власників птахів, як-то продавця курей з Уханю на фото. У людей немає причин турбуватися, оскільки кури практично мають імунітет до SARS-CoV-2. Це ж стосується й качок та інших видів птиці.

  • Малайзійська тигриця Надя з Нью-Йоркського зоопарку заразилася коронавірусом від людини

    Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу?

    Коли небезпеку становить людина

    Не тільки люди можуть заражатися від звірів, буває й навпаки. Чотирирічна малайзійська тигриця Надя з Нью-Йоркського зоопарку отримала позитивний результат тесту на коронавірус. "Це, наскільки нам відомо, - перший випадок передачі захворювання COVID-19 від людини до дикої тварини", - повідомив старший ветеринар зоопарку журналові National Geographic.

  • Водяний кажан

    Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу?

    Чи є звинувачення на адресу кажанів безпідставними?

    Кажани вважаються найбільш вірогідним природним резервуаром розмноження SARS-CoV-2. Однак ветеринари припускають, що в Ухані у грудні 2019 року між кажанами й людиною був ще один посередник у передачі вірусу. Можливо, це були тхори або коти?

  • Панголін

    Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу?

    Чи все ж таки даний підозрюваний?

    Панголінів також вважають можливим джерелом поширення нового коронавірусу. Хай там як, дослідники з Гонконгу, Китаю та Австралії виявити в організмі малайзійського панголіна вірус, надзвичайно схожий на SARS-CoV-2. Результати дослідження були опубліковані 26 березня в журналі Nature. Панголінами незаконно торгують на китайських ринках диких тварин.

    Автор: Фабіан Шмідт, Олексій Яковійчук


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Коронавірус: яким є ризик для астматиків?

Коронавірус: яким є ризик для астматиків?

Чимало астматиків непокояться через підвищений ризик зараження коронавірусом або можливий тяжкий перебіг хвороби.  

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