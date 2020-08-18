Коронавірус: чи встигнуть школи в Україні підготуватись до 1 вересня

Як починати новий навчальний рік в школах після кількамісячного карантину, який запровадили ще навесні, в Україні точно не знає ніхто. Хоча прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевняє, що 1 вересня школярі вчитимуться, як зазвичай, але батьки щоранку переглядають статистику захворювань на COVID-19 і надіються, що їхній регіон не потрапить у "червону" зонупоширення епідемії і діти таки підуть до школи. Вчителі, втомившись від вимушеного сидіння вдома від березня, хочуть якнайшвидше вийти на роботу, але все ж таки проходять на всяк випадок онлайн-курси з організації дистанційної освіти, а директори шкіл активно запасаються безконтактними термометрами, медичними масками, санітайзерами та ламають голову, як розвести учнів, аби на перервах вони не перетинались між собою.

Рекомендації МОЗ та "червоні" зони

Адже саме це рекомендувало навчальним закладам і міністерство освіти та науки (МОН) і міністерство охорони здоров’я (МОЗ). За словами головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, керівникам шкіл міністерство охорони здоров’я (МОЗ) пропонує розробити різні маршрути для учнів, аби унеможливити їхнє скупчення, змістити початок уроків для різних вікових груп, відкрити аварійні виходи, передбачити навчання у школах дві зміни для того, щоб унеможливити занесення вірусу до освітнього закладу.

"На перервах діти мають бути у масках. А вчителі у масці повинні бути й на уроці", - сказав Ляшко, виступаючи під час серпневої онлай-конференції для медпрацівників. При цьому він зауважив, що можливо МОЗ перегляне цю рекомендацію, оскільки для педагога важливо, аби діти бачили його емоції та міміку. Тож, можливо вчителям маски на уроках замінять прозорими захисними щитками. Всюди у школах мають стояти санітайзери чи рідке мило та паперові рушники.

"Температурний скринінг буде в основному дорослих", - сказав далі Ляшко. Він пояснив це тим, що, за статистикою, з 94 тисяч захворілих на COVID-19 в Україні лише 7 відсотків це діти від 0 до 19 років. "Ми рекомендуємо не допускати до роботи працівників освітнього закладу з температурою понад 37.2 ⁰С", - сказав Ляшко.

Головний санітарний лікар України наголошує, що подібні рекомендації з організації освітнього процесу в умовах карантину є і в інших країнах, адже вони розроблені на основі рекомендацій ВООЗ та ЮНІСЕФ. Усі ці рекомендації актуальні лише за умов, що регіон чи населений пункт, не знаходиться у "червоній" зоні поширення епідемії COVID-19.

За умовами адаптивного карантину, який впровадив український уряд, українські регіони за кількістю хворих на коронавірус діляться на чотири зони: зелену, жовту, оранжеву і червону. Якщо регіон знаходиться у червоній зоні, то освітні заклади там не відкриватимуться для навчання. У всіх інших зонах навчальні заклади працюватимуть, але з певними обмеженнями і за встановленими правилами, відповідно до рекомендацій МОЗ. Рішення про відкриття шкіл "червоної" зони переглядатиму не раніше, аніж за 14 днів з моменту оголошення регіону "червоною" зоною.

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Місцева влада подбала, але…

Усі турботи про забезпечення шкіл засобами індивідуального захисту, дезінфекторами, термометрами та інформаційною літературою міністерство освіти і науки України переклало на органи місцевого самоврядування.

Подекуди в регіонах поки що бракує коштів на це, але здебільшого місцева влада заздалегідь подбала про забезпечення шкіл необхідними засобами захисту в умовах епідемії. "Місто виділило 33 мільйони гривень в цих умовах коронавірусу. Якщо буде підніматися кількість захворювань у деяких школах, нами розроблений поетапний план, що ми будемо робити за таких умов", - каже міський голова Києва Віталій Кличко.

Директори київських шкіл підтверджують, що готові виконувати рекомендації МОЗ щодо температурного скринінгу, ретельного прибирання та дезінфекції приміщень. "Так, місцева влада Києва все закупила. У нас є все необхідне, для того, аби прийняти дітей 1 вересня", - сказав DW директор Київської інженерної гімназії Дмитро Рудей.

Начебто все гаразд, якби не одне "але". Ця школа знаходиться в одному з найбільш густонаселеному мікрорайоні столиці, де в одному класі навчається до 40 дітей і бракує вільних місць для розділення дітей на потоки. Тому, як бути з виконанням цієї рекомендації, у цьому мікрорайоні міська влада ще не вирішила. "Ми не виключаємо, що будемо переходити на дві зміни, хворих дітей ізолювати, але навчальний процес не повинен зупинятись", - вважає Віталій Кличко.

Запитання без відповідей

У МОН вимагають від директорів шкіл розробити та затвердити на педраді тимчасовий порядок організації навчального року, враховуючи індивідуальні особливості школи, при цьому не перетворювати школи у "стерильні лікарні", де учням все заборонятимуть. У Львові про це вже думає не один тиждень директор ліцею "Львівського". Він зазначає, що особливості його школи дозволяють на перервах розвести класи. Можна тимчасово проводити деякі уроки на природі, адже ліцей знаходиться неподалік парку.

Однак проконтролювати, аби всі діти носили маски під час перерв, на його думку, педагогам не під силу. "Можна багато що прописати в Києві і розіслати до виконання, але як це реалізувати на практиці? Як другокласника проконтролювати, аби він був на перерві в масці, не губив її, не піднімав з підлоги?",- запитує Андрій Закалюк.

Він вже думає над розкладом для того, аби уроки розпочиналися для різних класів у різний час. Втім поки з цим також складно. "Як скласти графік роботи вчителів, аби один вчитель-предметник зміг встигнути у різні класи? Як довго має залишатись у школі вчитель, якщо в нього перший і останній урок? І головне, як і хто оплачуватиме роботу вчителів у дві зміни?", - зазначає директор ліцею "Львівський". Відповідей на ці запитання, за його словами, поки що немає ні в районних , ні в львівському міському відділі освіти, ні в МОН.

Закалюк розповів, що поки що його школа намагається налагодити співпрацю з батьками, аби вони були відповідальними і не приводили в навчальний заклад дітей з ознаками хвороби, самостійно розповіли дітям про культуру поведінки та особливості гігієни в умовах адаптивного карантину.

Тим часом про всяк випадок всі вчителі ліцею "Львівський" пройшли курси з ефективного впровадження дистанційного навчання під час карантину, а в школі провели інтернет, аби вчителі могли проводити онлайн-уроки, якщо Львівщина потрапить в "червону" зону.