Коронавірус у США: перша смерть та обмеження на поїздки

У США від спричиненої коронавірусом хвороби COVID-19 померла перша людина, повідомив у суботу, 29 лютого, американський президент Дональд Трамп. Жінка віком близько 60 років з округу Кінг у штаті Вашингтон перебувала в "зоні високого ризику", заявив він. Загалом на коронавірус на території США, за словами Трампа, захворіли 22 людини, з них 15 перебувають на шляху до одужання або ж вже одужали. Утім, як зазначив міністр охорони здоров'я та соціальних служб США Алекс Азар, кількість випадків зараження коронавірусом зросте, повідомляє агентство новин dpa.

Трамп закликав громадян не панікувати та запевнив, що "здорові" американці після зараження коронавірусом зможуть одужати, оскільки лікарі діють професійно. Він закликав також ЗМІ до стриманості при інформуванні про коронавірус. Трамп анонсував зустріч 2 березня з представниками фармацевтичних компаній для обговорення кроків для протидії поширенню коронавірусу

Обмеження на в'їзд

Американська влада заборонила в'їзд у країну особам, які протягом останніх 14 днів відвідували Іран, де зафіксована велика кількість випадків захворювання. Раніше аналогічна заборона була запроваджена для Китаю. Також американським громадянам рекомендовано утриматися від поїздок в окремі регіони Італії та Південної Кореї, які стали осередками поширення коронавірусу, заявив віцепрезидент США Майк Пенс, який очолює відповідну робочу групу адміністрації.

"Ми хочемо зменшити кількість поїздок до та з районів, які постраждали. Це - основна стратегія стримування", - зазначив мністр охорони здоров'я Алекс Азар.

На сьогодні у всьому світі підтверджено понад 85 тисяч випадків захворювання на коронавірус, а внаслідок COVID-19 померли понад 2,9 тисячі людей.