Коронавірус у світі: 126 тисяч осіб захворіли, понад 4,6 тисячі жертв

Кількість підтверджених випадків інфікування коронавірусом SARS-CoV-2 у світі, станом на ранок четверга, 12 березня, становить понад 126,1 тисячі осіб. Щонайменше 4624 людини померли внаслідок викликаних хворобою ускладнень, повідомляє агенція Reuters, із посиланням на офіційні дані з країн, в яких зафіксовані випадки коронавірусу.

Наразі хворобу зафіксовано вже у 123 країнах та територіях. Як і раніше, найбільша кількість випадків зараження коронавірусом припадає на материковий Китай - 80793. З них 3169 осіб померли від хвороби.

Коронавірус: з Китаю до решти світу

За межами Китаю коронавірус підтверджений у 45311 осіб, а внаслідок інфікування померли вже 1455 людей. І якщо у Китаї поширення коронавірусу наразі практично припинене - протягом минулої доби зафіксовано лише 15 нових випадків, то у решті світу кількість заражень зростає стрімкими темпами - 11 березня було зареєстровано майже сім тисяч нових випадків.

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Найбільше інфікувань поза межами КНР зафіксовано в Італії - 12462, з них 827 випадків виявилися летальними. В Ірані коронавірусом інфікувалися близько 9000 осіб (354 смерті), у Південній Кореї - 7755 (61), Франції - 2281 (48), Іспанії - 2277 (55), Німеччині - 1966 (3), Японії - 1335 (17), США - 1281 (38).

У решті країн поки що зафіксовано менше 1000 випадків коронавірусу. В Україні, як і раніше, офіційно підтверджений поки що лише один випадок інфікування хворобою.

11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила пандемію коронавірусу SARS-CoV-2 у світі.