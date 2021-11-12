 Коронавірус у Німеччині: вірусологи наполягають на обмеженні контактів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.11.2021

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Коронавірус у Німеччині: вірусологи наполягають на обмеженні контактів

Через "тривожну ситуацію" з темпами поширення коронавірусу у Німеччині Інститут Роберта Коха наполегливо радить усім, також вакцинованим, обмежити контакти.

Відкриття карнавалього сезону в Кельні 11 листопада

Відкриття карнавалього сезону в Кельні 11 листопада

Німецький Інститут Роберта Коха (RKI), що займається вивченням інфекційних хвороб, наполегливо радить "за можливості, відмовитись від проведення масових заходів, а також зменшити кількість контактів, які не є необхідними". Якщо ж обмежити контакти неможливо, наголошують експерти Інституту, "то незалежно від статусу вакцинованого чи одужалого від COVID-19, варто тестуватись на коронавірус та використовувати мобільний додаток", через який відстужуються контакти з інфікованими людьми. Про це ідеться у звіті RKI, поширеному у п'ятницю, 12 листопада.

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Наголошується, що захисні маски варто використовувати також і вакцинованим та одужалим. Їм же ж, як і усім громадянам, рекомендується дотримуватись дистанції щодо інших людей у приміщеннях, які, своєю чергою, необхідно регулярно провітрювати. У разі появи таких симптомів, як кашель чи чихання, варто залишатись вдома та відразу звертатись до лікаря з тим, щоб зробити ПЛР-тест на коронавірус.

12 листопада показник нових випадків інфікування на 100 тисяч населення протягом семи днів сягнув у Німеччині 263,7. Напередодні він був 249,1, а ще тиждень тому - 169,9.

Як повідомлялось, напередодні, 11.11 об 11:11 у так званих карнавальних столицях Німеччини Кельні, Дюссельдорфі та Майнці відзначали відкриття карнавального сезону. На заходах, хоч і проведених з певними обмеженнями, були присутні тисячі людей.

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У Кельні та Дюссельдорфі тисячі людей відзначатимуть 11.11. Доступ до карнавальних заходів дозволений лише вакцинованим та одужалим від коронавірусу.

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Зараження коронавірусом у ФРН оновлює максимальні показники уже третій день поспіль. Добова кількість смертей від COVID-19 зросла до 236 випадків.

Auf der Covid-Station, einem Bereich der Operativen Intensivstation vom Universitätsklinikum Leipzig versorgen Ärzte und Schwestern einen Patienten. Auf der Intensivstation wächst seit Tagen die Zahl der Corona-Erkrankten mit schweren Verläufen, darunter immer mehr jüngere Patenten zwischen 30 und 60 Jahren.

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