Незважаючи на COVID-19: в Німеччині масово відсвяткують 11.11 об 11:11

У Німеччині у четвер, 11 листопада, об 11 годині 11 хвилин відкриється карнавальний сезон. Тисячі людей очікуються на традиційному святкуванні відкриття карнавалу в карнавальних столицях - Кельні, Дюссельдорфі та Майнці.
Утім, в місцях проведення заходів встановлені певні обмеження. Зважаючи на збільшення кількості заражень коронавірусом в Німеччині останнім часом, місцева влада Кельна та Дюссельдорфа ухвалила, що взяти участь у святкуваннях зможуть тільки вакциновані або одужалі від коронавірусу люди. До перевірки гостей у центральних частинах цих міст залучені посилено поліцейські та представники служби охорони порядку, на вулицях встановлені огорожі, які упорядковують рух мас людей.
Від нинішніх карнавальних заходів очікується оживлення місцевої економіки. За даними оприлюдненого в 2019 році дослідження, карнавальні заходи лише в Кельні згенерували оборот близько 631 мільйона євро.
Нагадаємо, минулого року через запроваджений локдаун, під час якого було заборонено збиратись групами понад 10 людей, усі карнавальні заходи були скасовані. У Кельні весь день 11 листопада діяла також заборона на вживання алкоголю на вулицях та обмеження на його продаж.
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Кельнський карнавал: 11 порад для початківців
Хто ж такий "Єк"?
"Єк" (Jeck) означає блазень на місцевому діалекті. Так у Кельні називають усіх, хто святкує карнавал. Не сахайтеся гуляк, яких ви не знаєте. Просто робіть як вони. Якщо вас беруть під руку - хитайтеся з ними у ритм музики. Якщо ж схоплять за плечі, то це для того, щоб сформувати "паровозик". Співайте разом, навіть якщо ви не знаєте слів. Зрештою, у вас є шість днів, щоб вивчити їх.
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Кельнський карнавал: 11 порад для початківців
Поцілунки дозволено
Не лякайтеся: поцілунки - поширений звичай під час святкових днів. Особливо у "бабин четвер" (Weiberfastnacht) - день, коли жінки беруть владу у свої руки, що знаменує початок вуличного карнавалу. Легенький поцілунок або ж дотик до щоки тут називають "бюцхен" (Bützchen), і він є проявом карнавального настрою. Лише зануди відмовляють у поцілунках.
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Кельнський карнавал: 11 порад для початківців
Хоча б капелюх
Одягнутися на карнавал у нудний костюм матроса? Уродженці Кельна на це не погодяться! Справжніх "блазнів" можна впізнати за їхніми креативними, зробленими власноруч костюмами. На карнавалі немає такого поняття, як переборщити з одягом. Вважається, що капелюх - це необхідний мінімум. А далі дайте волю вашій фантазії: чим дивакуватіше - тим краще.
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Кельнський карнавал: 11 порад для початківців
Ідеальний костюм для карнавалу
Карнавальний костюм справді хороший, коли він підходить для вечірок: як на вулиці, адже йдеться зрештою про "вуличний карнавал", так і для посиденьок в барах. Після багатьох кухлів пива ідеальний костюм також повинен слугувати ще одній важливій практичній цілі: не повинен викликати проблем або затримок, якщо вам потрібно сходити до вбиральні.
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Кельнський карнавал: 11 порад для початківців
Нагостріть вуха!
Для Кельна барабанний дріб - це звук вуличного карнавалу. Де б не грали музики, чудовий настрій гарантований. Люди танцюють і співають до самого ранку. Музиканти, які піднімають настрій, - не лише з Кельна чи навколишніх районів. Багато з них приїжджають з усієї Європи, щоб долучитися до свята. Приєднуйтеся й ви!
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Кельнський карнавал: 11 порад для початківців
Купуйте квитки завчасно!
"Бабин четвер": Рівно об 11:11 у четвер вуличний карнавал офіційно відкривається величезним сценічним шоу на площі Альтер Маркт (Старий Ринок) у старому місті Кельна. Тут виступають найкращі карнавальні колективи міста. Шоу настільки популярне, що вже о 9:00 на площі ніде яблуку впасти. Пройти можна лише за квитком, тому спонтанно потрапити не вдасться. Хоча люди гуляють і в інших місцях.
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Кельнський карнавал: 11 порад для початківців
Не перебирайте!
Навіть у звичайні дні вулиця Цюльпіхерштрасе, яка розташована поблизу університету, - дуже жвава через велику кількість барів та ресторанів. На "бабин четвер" та в наступні дні вона перетворюється на гарячу алкогольну місцину. Утім, місцеві жителі вважають, що запої не мають нічого спільного з карнавалом. Тому вони уникають цієї вулиці. Приємніше святкувати, наприклад, на Северінштрасе.
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Кельнський карнавал: 11 порад для початківців
Веселіться зі смаком
Якщо ви хочете розважитися як місцевий, вирушайте в паб. Варто уникати залюднених місць навколо Кельнського собору. Святкування відбувається у кожному районі без винятку. Стояти в черзі - це частина досвіду і, як правило, приємного, адже ви заводите розмови і, можливо, вивчите пісню на "кьольш" (Kölsch) - кельнському діалекті. До речі, так називають і місцеве пиво.
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Кельнський карнавал: 11 порад для початківців
Кельнський етикет
Під час карнавалу в пабах зазвичай є тільки барні столики. Решта - танцювальний майданчик. Й пиво ллється рікою. Туристи часто дивуються, що місцеве пиво - "кьольш" - не потрібно дозамовляти. Його вам приноситимуть до тих пір, поки ви не відмовитеся, поклавши бірдекель на свій келих. Вочевидь, гуляки на цій фотографії досі спраглі.
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Кельнський карнавал: 11 порад для початківців
Виберіть процесію
Якщо ви гадаєте, що в Кельні є лише одна карнавальна хода - на "скажений понеділок", то ви помиляєтеся. Від початку карнавалу в Кельні проходять різні процесії. В них беруть участь також школи та клуби. Групам, які будуть визнані найкращими, надається місце на ході у параді в "скажений понеділок".
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Кельнський карнавал: 11 порад для початківців
Залишайтеся до кінця!
Нуббель - солом'яне опудало, яке звисає з фасадів деяких пабів під час карнавалу. Напередодні Попільної середи його знімають і "переносять на могилу" під час факельної ходи. Спалення Нуббеля означає кінець карнавалу. Кожен, хто пережив цей ритуал, розуміє, що карнавал - це більше, ніж просто гуляння. Це - народний фестиваль, який магічним чином пов'язує людей.
Автор: Анн Термеш, Олександр Куницький