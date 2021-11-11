Незважаючи на COVID-19: в Німеччині масово відсвяткують 11.11 об 11:11

У Німеччині у четвер, 11 листопада, об 11 годині 11 хвилин відкриється карнавальний сезон. Тисячі людей очікуються на традиційному святкуванні відкриття карнавалу в карнавальних столицях - Кельні, Дюссельдорфі та Майнці.

Утім, в місцях проведення заходів встановлені певні обмеження. Зважаючи на збільшення кількості заражень коронавірусом в Німеччині останнім часом, місцева влада Кельна та Дюссельдорфа ухвалила, що взяти участь у святкуваннях зможуть тільки вакциновані або одужалі від коронавірусу люди. До перевірки гостей у центральних частинах цих міст залучені посилено поліцейські та представники служби охорони порядку, на вулицях встановлені огорожі, які упорядковують рух мас людей.

Від нинішніх карнавальних заходів очікується оживлення місцевої економіки. За даними оприлюдненого в 2019 році дослідження, карнавальні заходи лише в Кельні згенерували оборот близько 631 мільйона євро.

Нагадаємо, минулого року через запроваджений локдаун, під час якого було заборонено збиратись групами понад 10 людей, усі карнавальні заходи були скасовані. У Кельні весь день 11 листопада діяла також заборона на вживання алкоголю на вулицях та обмеження на його продаж.