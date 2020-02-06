 Коронавірус у Китаї: смертність від хвороби поступово йде на спад | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.02.2020

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Новини

Коронавірус у Китаї: смертність від хвороби поступово йде на спад

За останню добу в Китаї від спричинених коронавірусом ускладнень померло 98 осіб. Вже п'яту добу поспіль спостерігається скорочення кількості жертв вірусу, кажуть представники влади КНР.

Коронавірус у Китаї

Медики стверджують, що більшість пацієнтів не мають загострень унаслідок коронавірусу

На території материкового Китаю спостерігається спад кількості зафіксованих смертей унаслідок коронавірусу COVID-19. Згідно з оприлюдненими зранку вівторка, 18 лютого, даними китайської влади, за останню добу від спричинених коронавірусом ускладнень померло 98 осіб.

Минулої доби було підтверджено смерть 105 осіб від цього захворювання. Таким чином показники смертності від вірусу в Китаї скорочуються вже п'яту добу поспіль.

Загалом на сьогоднішній день кількість жертв хвороби досягла 1868 осіб. Так само скорочується й число підтверджених нових випадків захворювання - 1886 за останню добу. Сукупна кількість інфікованих, згідно з офіційною статистикою, становить тепер 72436, передає агенція новин dpa. Більшість зафіксованих випадків зараження вірусом, як і раніше, припадає на китайську провінцію Хубей.

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На території материкового Китаю за добу підтверджено 105 нових смертей від коронавірусу. Медики зафіксували також 2048 нових випадків інфікування COVID-19. (17.02.2020)

Приховування симптомів коронавірусу COVID-19 вважатиметься загрозою суспільній безпеці і може каратися тюрмою і навіть смертю. В КНР людям з кашлем та лихоманкою заборонили подорожувати громадським транспортом. (15.02.2020)

Загальна кількість інфікованих коронавірусом на борту круїзного лайнера Diamond Princess сягнула 454, повідомили в міністерстві охорони здоров'я Японії. (17.02.2020)

61-річний водій таксі помер від коронавірусу на Тайвані - це стало першим летальним випадком на острові. За даними влади, чоловік не був за кордоном, але його пасажирами були люди з Гонконгу й материкового Китаю. (16.02.2020)

Водночас поза межами Китаю зафіксовано 827 випадків зараження вірусом у 26 країнах і регіонах, пише Reuters.

Понад 80 відсотків інфікованих не мають загострень

Тим часом у опублікованому китайськими медиками нещодавньому дослідженні наголошується, що у понад 80 відсотків інфікованих коронавірусом COVID-19 перебіг хвороби відбувається без загострень і не призводить до істотних ускладнень, передає інформагенція AP.

Оприлюднене дослідження базувалося на даних, узятих станом на 11 лютого. Тоді медики встановили, що такі серйозні наслідки захворювання як пневмонія спостерігалися в 14 відсотків заражених вірусом. Критичні загострення мали натомість лише п'ять відсотків інфікованих. Показники смертності становили на той момент 2,3 відсотка для чоловіків і 1,7 відсотка для жінок.

Показовим є також те, що серед інфікованих коронавірусом COVID-19 украй мало дітей, що свідчить про те, що з віком організм людини стає вразливішим для цього захворювання.

Помер директор лікарні в місті Ухань

Водночас 18 лютого стало відомо про смерть Лю Чжиміна - директора однієї з клінік китайського міста Ухань, де було вперше виявлено цей вірус. Він помер від викликаних хворобою ускладнень, передає агенція новин AFP з посиланням на місцеві ЗМІ.

Загалом, згідно з офіційними китайськими даними, від вірусу померло вже семеро медпрацівників. Серед інфікованих вірусом 1716 лікарів та інших членів медперсоналу.

Як повідомляє AFP, у місті Ухань подекуди медикам бракує захисних масок та інших засобів захисту від зараження інфекцією. Крім того, через нестачу кадрів багатьом медикам доводиться продовжувати працювати попри наявність симптомів захворювання.

  • Коронавірус у місті Ухань

    Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання

    Невідомий вірус вражає Ухань

    31 грудня 2019 року Китай повідомив Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) про низку випадків респіраторних інфекцій у місті Ухань, де мешкає близько 11 мільйонів людей. Штам вірусу невідомий, тож фахівці з усього світу взялися за його ідентифікацію. Початок поширення штаму простежили з ринку морепродуктів в Ухані. Ринок відразу закрили і повідомили про близько 40 інфікованих осіб.

  • Спалах коронавірусу

    Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання

    Виявлено новий штам коронавірусу

    Були підозри, що це вірус гострого респіраторного синдрому (SARS) - хвороби, зафіксованої 2002 року в Китаї. Тоді від неї у світі померли майже 800 людей. Але 7 січня вчені повідомили, що йдеться про новий вірус. Як і SARS та звичайна застуда, він походить з родини коронавірусів. Йому тимчасово присвоїли назву 2019-nCoV. Симптоми: лихоманка, кашель, утруднене дихання та пневмонія.

  • Коронавірус у Китаї

    Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання

    Перша смерть у Китаї

    11 січня Китай оголошує про першу смерть від коронавірусу - 61-річний чоловік, який купував продукти на ринку в Ухані, помирає через ускладнення внаслідок пневмонії.

  • Спалах коронавірусу

    Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання

    Вірус поширюється на сусідні країни

    Кілька днів потому Таїланд та Японія теж повідомили про випадки зараження людей, які відвідали той самий ринок в Ухані. Тим часом у Китаї підтверджують другу смерть у місті. Станом на 20 січня у Китаї вже три летальні випадки, а понад 200 людей - інфіковані.

  • Спалах коронавірусу

    Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання

    Як передається вірус

    До середини січня вчені намагаються з'ясувати, як саме поширюється хвороба. Власне, коронавіруси - зоонози, тобто передаються від тварини до людини. Деякі коронавіруси можуть передаватися при кашлі та чханні. Аеропорти у всьому світі запроваджують перевірку пасажирів, які прибувають із Китаю. 20 січня влада КНР повідомила, що вірус може передаватися безпосередньо від людини до людини.

  • Спалах коронавірусу

    Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання

    Безпрецедентні заходи в Китаї

    23 січня влада КНР закриває мегаполіс Ухань на карантин. Мета заходу - обмежити поширення вірусу. В Ухані припинено рух громадського транспорту та розпочато термінове спорудження нової лікарні для інфікованих пацієнтів. Станом на 24 січня інфікованих осіб вже понад 830. Зросла і кількість померлих - тепер їх 26. Влада країни вирішує закрити ще 13 міст, ізолювавши щонайменше 36 мільйонів людей.

  • Спалах коронавірусу

    Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання

    Підстави для глобального надзвичайного стану?

    За межами Китаю підтверджується дедалі більше випадків зараження, зокрема в Південній Кореї, США, Непалі, Таїланді, Гонконзі, Сінгапурі, Малайзії і Тайвані. Попри постійне зростання числа інфікованих, 23 січня Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) повідомила, що оголошувати глобальний надзвичайний стан через цей вірус "зарано".

  • Спалах коронавірусу

    Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання

    Коронавірус досягає Європи та Австралії

    24 січня влада Франції підтвердила, що в країні зафіксовано три випадки коронавірусу. Це ознаменувало першу появу хвороби в Європі. Кілька годин потому Австралія теж підтвердила чотири випадки зараження цим вірусом.

  • Спалах коронавірусу

    Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання

    Зачепило китайський Новий рік

    Цього разу китайський Новий рік починається зі стриманих святкувань 25 січня. Скасовано багато святкових заходів задля здержання поширення вірусу. Зазвичай у цей час мільйони китайців відвідують друзів та родичів. До кінця січня 17 китайських міст з населенням загалом понад 50 мільйонів закриті на карантин. З метою обмеження міграційного потоку святкування Нового року подовжують на три дні.

  • Спалах коронавірусу

    Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання

    Закриття кордонів

    Перший випадок зараження підтвердили в Камбоджі. Тим часом Монголія закриває свій кордон з КНР для руху автомобілів, Росія зробила те саме в трьох регіонах на Далекому Сході. Глобальний туризм зазнає мільярдних збитків, ціни на нафту падають. Число смертей зросло до 41. Інфіковано вже понад 1300 людей, переважна більшість у КНР. Вчені сподіваються вже за три місяці мати вакцину проти цього штаму.

  • Спалах коронавірусу

    Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання

    Німеччина приєднується до боротьби з вірусом

    27 січня глава МЗС ФРН Гайко Маас заявив, що Берлін розглядає можливість евакуації німецьких громадян з Уханю. На той момент у Німеччині ще не зареєстрували випадків зараження. Німецькі дослідники в Марбурзі увійшли до міжнародної спільноти, що працює над розробкою вакцини проти коронавірусу. Число жертв у Китаї сягає 81, а постраждалих у всьому світі нараховується вже 2700.

  • Спалах коронавірусу

    Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання

    Перші випадки коронавірусу в Німеччині

    27 січня Німеччина повідомила про перший зафіксований на території країни випадок коронавірусу. Ним заразився 33-річний житель Баварії під час конференції у ФРН від китайської колежанки, яка її теж відвідала. Чоловіка переводять під карантин та спостереження до лікарні Мюнхена. Згодом вірус підтвердився у трьох його колег. Число загиблих у Китаї сягає 132, число заражених по всьому світу - 6 000.

  • Спалах коронавірусу

    Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання

    Евакуація іноземних громадян з Уханю

    28 січня Японія та США стали першими країнами, що евакуювали деяких своїх громадян з Уханю. Чотирьох японських пасажирів одразу з аеропорту забрали до лікарні з високою температурою. Про намір евакуювати своїх громадян з Уханю повідомили Австралія та Нова Зеландія. Загалом у світі вже понад 6000 інфікованих вірусом 2019-nCoV, що більше, ніж під час спалаху вірусу SARS у 2002-2003 роках.

  • Спалах коронавірусу

    Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання

    Від вірусу постраждали вже всі провінції КНР

    У ніч на 30 січня стало відомо про випадок інфікування коронавірусом у провінції Тибет - єдиним регіоном КНР, на який досі вірус не поширився. Число смертей від коронавірусу зросло до 170, а підтверджених випадків зараження в КНР стало 7711. Серед країн, де виявили вірус, Австралія, В'єтнам, Канада, Малайзія, ОАЕ, Сінгапур, США, Таїланд, Франція, Південна Корея, Японія. Ситуацію обговорює ВООЗ.

    Автор: Крістіна Бурак


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