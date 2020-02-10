 Коронавірус у Китаї: загинули вже понад 1100 осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.02.2020

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Новини

Коронавірус у Китаї: загинули вже понад 1100 осіб

Число загиблих від коронавірусу COVID-19 в Китаї вже перевищило 1100 осіб. Утім, кількість нових випадків зараження скорочується.

Супермаркет у китайській провінції Ляонін

Супермаркет у китайській провінції Ляонін

За минулу добу в Китаї зареєстровано 97 випадків смерті від пневмонії, спричиненої коронавірусом COVID-19, повідомив Державний комітет з охорони здоров'я КНР у середу, 12 лютого. Загальна кількість померлих унаслідок зараження новим коронавірусом у материковому Китаї вже сягнула 1113 осіб.

Утім, кількість випадків нових заражень у країні вже другий день скорочується. За останню добу зафіксовано 2015 нових хворих. Отже, загальну кількість заражених людей у КНР оцінюють у 44 653, хоча деякі експерти вважають, що ця статистика не враховує значне число інфікованих.

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За межами материкового Китаю коронавірус забрав життя двох осіб - у Гонконгу та на Філіппінах. Загалом, крім КНР, ще в 25-и країнах виявлено понад 400 випадків зараження. Зокрема, два нові випадки виявлено й у ФРН.

Тим часом 174 особи заразилися коронавірусом COVID-19 на круїзному лайнері Diamond Princess, при цьому лише за останню добу - 39. Лайнер 20 січня вирушив з японського міста Йокогама в двотижневий круїз за маршрутом Кагосіма - Гонконг - Окінава, який мав завершитися 4 лютого. Проте виявилося, що один з пасажирів, який зійшов на берег у Гонконгу, був заражений коронавірусом. 3 лютого судно залишилося на рейді в порту Йокогами для перевірки пасажирів. На борту перебувають 2666 туристів та 1045 членів команди, з них 25 - українці.

  • Канцлерка Меркель в Ухані

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Канцлерка Меркель в Ухані

    Торік канцлерка ФРН Анґела Меркель відвідала завод Webasto в Ухані, який вже закрився із початком епідемії коронавірусу. На підприємстві, яке спеціалізується на виробництві комплектуючих для автомобільної галузі, не виключають перебоїв з поставками за кордон. Наразі тисяча працівників офісу німецької компанії частково працюють з дому. У декого підтвердився діагноз коронавірусу.

  • Рідкісний випадок

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Рідкісний випадок

    Для деяких підприємств епідемія обернулися шансом збільшити продажі. Наприклад, хімічний концерн Lanxess повідомляє про збільшення попиту на дезінфектор Rely+On Virkon, який, як вважають, вбиває і коронавірус. На підприємстві збільшують виробництво, особливо для китайського ринку.

  • Віруси приходять і йдуть

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    "Віруси приходять і йдуть"

    Натомість підрозділ медичного обладнання німецького гіганта Siemens не прогнозує збільшення попиту на рентгенівські пристрої та комп'ютерні томографи. "Заробити на цьому швидко навряд чи вдасться, не став би перебільшувати потенціал, адже віруси приходять і йдуть", - каже голова Siemens Healthineers Бернд Монтаґ.

  • Тиша у модних бутіках?

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Тиша у модних бутіках?

    Не таємниця, що туристи із комуністичного Китаю обожнюють шоппінг в країнах капіталістичного Заходу, як на цьому фото з Відня. Китайський ринок - один із найважливіших для виробників товарів класу "люкс". Британський бренд модного одягу та аксесуарів Burberry через спалах вірусу зачинив 24 із 64 своїх філіалів у Піднебесній. Обсяги продажів Burberry у Китаї уже впали на 70-80 відсотків.

  • Закусочні на замку

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Закусочні на замку

    Заклади швидкого харчування KFC, Pizza Hut, Yum China та кав'ярні Luckin Coffee у Китаї залишаються зачиненими. Шведська мережа одягу H&M зачинила близько 45 філіалів у КНР, а американський виробник джинсів Levi's - половину. Оглядачі, втім, вважають, що їм масштабних збитків вдасться уникнути, адже значна частина торгівлі одягом припадає на інтернет.

  • Без гучних рекламних кампаній

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Без гучних рекламних кампаній

    Німецький виробник спортивного взуття та одягу Adidas, як і його американський конкурент Nike, теж зачинив чимало своїх магазинів у Китаї. Про збитки говорити зарано. Але і гучних рекламних кампаній, як із зіркою футболу Полом Погбою (на фото), поки що не буде.

  • Під особливою загрозою: автомобілебудівники

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Під особливою загрозою: автомобілебудівники

    Епідемія коронавірусу може мати потенційно нищівний вплив на німецьких автовиробників, каже експерт Фердінанд Дуденгеффер. 33 заводи Volkswagen (на фото тестова дорога у Сіньцзяні) та спільні підприємства у Китаї залишатимуться зачиненими до вихідних. Запланованим поставкам поки що нічого не загрожує.

  • Стосується кожного

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Стосується кожного

    Концерн Daimler (на фото: автомобіль Maybach на ярмарку у Пекіні) збирається з понеділка відновити виробництво у Китаї. Хоча і частково за рахунок роботи працівників із дому. BMW теж обіцяє відновити виробництво на заводі у Шеньяні і частково з дому.

  • Обережна Honda

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Обережна Honda

    Японський автовиробник Honda відновлювати потужності виробництва на трьох спільних із китайським концерном Dongfeng заводах в країні поки що не поспішає. Вони залишатимуться зачиненими принаймні до 13 лютого. За словами речника, компанія дотримується інструкцій місцевої влади.

  • Складності виробництва

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Складнощі виробництва

    Коронавірус дедалі більше заважає глобальним ланцюжкам постачань, особливо у галузі автовиробництва. Південнокорейський гігант Hyundai був змушений призупинити виробництво, оскільки так і не отримав з Китаю кабельні джгути, необхідні для виробництва авто. Експерти вважають, що перед такою ж проблемою постануть і інші фірми.

  • Китайці не приїдуть

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Китайці не приїдуть

    У Німеччині теж відчувають перший ефект коронавірусу: на франкфуртському ярмарку споживчих товарів Ambiente цьогоріч очікують менше гостей через поширений у суспільстві страх перед новим вірусом. Чимало авіакомпаній скасувало авіасполучення з Китаєм. Серед них і німецька Lufthansa.

  • Підготовлений - значить озброєний

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Підготовлений - значить озброєний

    В аеропорту Франкфурта-на-Майні вже підготували карантинні приміщення для евакуйованих через поширення коронавірусу. Саме франкфуртський аеропорт традиційно приймає найбільше рейсів з Піднебесної (2018 року - понад мільйон пасажирів) - з Пекіна, Шанхая і Гонконгу. Та з Уханем прямого авіасполучення не було.

    Автор: Дірк Кауфманн, Дмитро Каневський


DW.COM

Коронавірус: бізнес вже кашляє

Новий коронавірус, який почав поширюватися з китайського Уханю, - загроза не лише здоров'ю, але й глобальній економіці. Деякі галузі вже заявляють про збитки. А що далі? (07.02.2020)  

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