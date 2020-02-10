Коронавірус у Китаї: загинули вже понад 1100 осіб

За минулу добу в Китаї зареєстровано 97 випадків смерті від пневмонії, спричиненої коронавірусом COVID-19, повідомив Державний комітет з охорони здоров'я КНР у середу, 12 лютого. Загальна кількість померлих унаслідок зараження новим коронавірусом у материковому Китаї вже сягнула 1113 осіб.

Утім, кількість випадків нових заражень у країні вже другий день скорочується. За останню добу зафіксовано 2015 нових хворих. Отже, загальну кількість заражених людей у КНР оцінюють у 44 653, хоча деякі експерти вважають, що ця статистика не враховує значне число інфікованих.

За межами материкового Китаю коронавірус забрав життя двох осіб - у Гонконгу та на Філіппінах. Загалом, крім КНР, ще в 25-и країнах виявлено понад 400 випадків зараження. Зокрема, два нові випадки виявлено й у ФРН.

Тим часом 174 особи заразилися коронавірусом COVID-19 на круїзному лайнері Diamond Princess, при цьому лише за останню добу - 39. Лайнер 20 січня вирушив з японського міста Йокогама в двотижневий круїз за маршрутом Кагосіма - Гонконг - Окінава, який мав завершитися 4 лютого. Проте виявилося, що один з пасажирів, який зійшов на берег у Гонконгу, був заражений коронавірусом. 3 лютого судно залишилося на рейді в порту Йокогами для перевірки пасажирів. На борту перебувають 2666 туристів та 1045 членів команди, з них 25 - українці.