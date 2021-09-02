Коронавірус: у Великобританії не рекомендують вакцинувати всіх підлітків

Британські радники з питань вакцинації заявили, що не рекомендуватимуть вакцинувати всіх дітей віком від 12 до 15 років від коронавірусу. Про це повідомляє агенція Reuters у п'ятницю, 3 вересня.

Водночас Спільний комітет з питань вакцинації та імунізації (JCVI) заявив, що дітям і підліткам із захворюваннями слід робити щеплення, бо хвороба COVID-19 є для них більш ризикованою. Натомість для здорових дітей користь від вакцинації від COVID-19 не така велика, вважають радники.

Однак остаточне рішення щодо вакцинації підлітків ще не ухвалено, оскільки британський уряд заявив, що спершу проведе консультації та врахує низку факторів.

Багато політиків та деякі вчені висловилися за загальну вакцинацію дітей на тлі занепокоєння, що COVID-19 може поширитися у школах, які знову відкриваються після літніх канікул.

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Загалом у Великобританії зафіксували понад 133 тисяч смертей від COVID-19.

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Як повідомлялося, у США, в Ізраїлі та низці європейських країн рекомендовано робити щеплення від коронавірусу підліткам.

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