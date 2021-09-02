 Коронавірус: у Великобританії не рекомендують вакцинувати всіх підлітків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.09.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Коронавірус: у Великобританії не рекомендують вакцинувати всіх підлітків

Британські радники з питань вакцинації не рекомендують вакцинувати всіх здорових дітей від 12 до 15 років від COVID-19.

Щеплення школярів від коронавірусу у Дюссельдорфі

Щеплення школярів від коронавірусу у Дюссельдорфі

Британські радники з питань вакцинації заявили, що не рекомендуватимуть вакцинувати всіх дітей віком від 12 до 15 років від коронавірусу.  Про це повідомляє агенція Reuters у п'ятницю, 3 вересня.

Водночас Спільний комітет з питань вакцинації та імунізації (JCVI) заявив, що дітям і підліткам із захворюваннями слід робити щеплення, бо хвороба COVID-19 є для них більш ризикованою. Натомість для здорових дітей користь від вакцинації від COVID-19 не така велика, вважають радники. 

  

Однак остаточне рішення щодо вакцинації підлітків ще не ухвалено, оскільки британський уряд заявив, що спершу проведе консультації та врахує низку факторів. 

Багато політиків та деякі вчені висловилися за загальну вакцинацію дітей на тлі занепокоєння, що COVID-19 може поширитися у школах, які знову відкриваються після літніх канікул.

Читайте також:Коронавірус і школа: чи загрожують невакциновані вчителі навчальному року

Загалом у Великобританії зафіксували понад 133 тисяч смертей від COVID-19.

 Читайте також: МОЗ дозволило вакцинувати від COVID-19 дітей з 12 років

Як повідомлялося, у США, в Ізраїлі та низці європейських країн рекомендовано робити щеплення від коронавірусу підліткам. 

Читайте також: Коронавірус: у Німеччині пропонуватимуть вакцинацію всіх дітей від 12 років

Дивитись відео 06:20

Вакцинація від COVID-19: на черзі - діти? (30.06.2021)

Також за темою

Claudia Kreil (r) vom Impfzentrum am Robert-Bosch-Krankenhaus verabreicht eine Auffrischimpfung gegen das Coronavirus. Ältere Patienten und Menschen mit Immunschwäche erhalten bei einer Auffrischung von 01. September 2021 an eine weitere Dosis eines zugelassenen Impfstoffs. Sie soll die Antwort sein auf einen nachlassenden Immunschutz vor allem bei sogenannten vulnerablen Gruppen.

У ЄС не вважають необхідним третє щеплення від коронавірусу 02.09.2021

Європейський центр профілактики та контролю захворювань не бачить гострої потреби в загальній вакцинації від коронавірусу третьої дозою. Однак про це можна подумати людям з ослабленою імунною системою.

Bildnummer: 59722944 Datum: 28.05.2013 Copyright: imago/Horst Galuschka Ein Wizz Air Airbus A320 bei Landung aufgenommen am Flughafen Köln Bonn Konrad Adenauer am 28.05.2013. Gesellschaft Flughafen Ger xdp x0x 2013 quer Flughafen Airbus A320 WizzAir Wizz Air CGN Verkehr Airline Flugzeug Airport Luftverkehr 59722944 Date 28 05 2013 Copyright Imago Horst a WIZZ Air Airbus A320 at Landing Date at Airport Cologne Bonn Konrad Adenauer at 28 05 2013 Society Airport ger XDP x0x 2013 horizontal Airport Airbus A320 Wizzair WIZZ Air Traffic Airline Aircraft Airport Air transport

Wizz Air запровадить обов'язкову вакцинацію для екіпажів на рейсах 01.09.2021

Нове правило щодо повної вакцинації від коронавірусу стосуватиметься як пілотів, так і бортпровідників Wizz Air.

NOVOSIBIRSK, RUSSIA - MAY 29, 2021: Ampoules contain the Gam-COVID-Vac (Sputnik V) vaccine used by a mobile medical team of Novosibirsk City Polyclinic No 24 at a temporary COVID-19 vaccination site on the premises of the Berezka Allotment Association in Leninsky District. Kirill Kukhmar/TASS

Словаччина припиняє вакцинацію російським "Спутником V" 31.08.2021

Загалом у Словаччині російською вакциною щепилися лише близько 18,5 тисячі людей.

Реклама

Докладно

Зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС у Словенії

Як в Євросоюзі вирішили поводитися з "Талібаном"

Глави МЗС країн ЄС домовилися, як поводитися з радикальним ісламістським рухом "Талібан" та висунули йому п'ять вимог.  

Німецькі залізничники знову страйкують

У Німеччині почався п'ятиденний страйк залізничників

Протягом наступних п'яти діб рух потягів далекого прямування в Німеччині скоротиться на 75 відсотків.  