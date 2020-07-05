Коронавірус: сотні вчених закликали ВООЗ переглянути рекомендації

Сотні вчених з різних країн світу звернулися до керівництва Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) із закликом переглянути рекомендації щодо захисту від коронавірусної інфекції.

Автори звернення вказали, що ВООЗ вважає основним шляхом передачі SARS-CoV-2 повітряно-крапельний, тобто такий, при якому збудник потрапляє в повітря головним чином під час чхання і кашлю хворого, або коли він говорить.

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Тим часом у відкритому листі, який наступного тижня планується опубліковати в одному з наукових журналів та на який у суботу, 4 липня, посилається видання The New York Times, 239 вчених з 32 країн представили докази того, що коронавірус передається через повітря в ще більш дрібних частинках, які набагато довше затримуються у повітрі, ніж це вважалось раніше.

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Відповідно до цієї нової інформації, у своєму відкритому листі вчені наголошують на необхідності переобладнати вентиляційні системи в школах, будинках для людей похилого віку, житлових будинках і на підприємствах. Зокрема, на думку експертів, у таких системах необхідно встановити більш потужні повітряні фільтри і мінімізувати рециркуляцію повітря.

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У матеріалі також йдеться про те, що з огляду на нові дані, медичним працівниками, ймовірно, знадобляться більш професійні маски типу N95, які можуть відфільтровувати найменші частинки. А для знищення вірусних частинок, які циркулюють у повітрі у закритих приміщеннях, може знадобитися ультрафіолетове випромінювання.