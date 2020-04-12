Коронавірус: скоро доведеться вбивати тварин у зоопарках?

Від цих слів стає моторошно. Директорка зоопарку містечка Ноймюнстер, що на півночі Німеччини, Верена Каспарі вголос розмірковує над тим, що станеться, якщо криза, викликана епідемією COVID-19, продовжить загострюватися. "Якщо - ми говоримо про Worst case (найгірший сценарій. - Ред.) - якщо у нас більше зовсім не буде грошей, щоби купити корм, або якщо станеться так, що постачальник корму через епідеміологічні обмеження більше не зможе постачати продукцію, то я би забивала одних тварин, аби годувати інших", - сказала Каспарі в інтерв’ю інформаційній агенції dpa. Вже навіть існує список, які тварини будуть у такому разі забиті першими.

Верена Каспарі

Зоопарк Ноймюнстера - як і всі інші зоопарки, сафарі-парки і парки диких тварин у Німеччині - вже близько місяця зачинені через пандемію COVID-19. А якщо немає відвідувачів, немає і головного джерела грошових надходжень. У зоопарків немає можливості суттєво знизити витрати. Звірів треба годувати і лікувати, клітки і вольєри треба чистити.

"Зоопарк Кельна має витрати у 50 тисяч євро на день", - каже Фолькер Гомес (Volker Homes), виконавчий директор Об’єднання зоологічних садів, яке представляє інтереси 56 німецьких зоопарків. За нормальних обставин зоопарки Німеччини щороку налічують 35 мільйонів відвідувачів. Приклад з іншого кінця Німеччини - з Мюнхена: зоопарк Геллабрунн втратив близько двох мільйонів євро доходу, відколи немає відвідувачів. І витрати на годування тварин - це не найбільша проблема. "Більше половини витрат наших зоопарків - це витрати на персонал", - каже Гомес.

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Зоопарк Ноймюнстера, який не входить до об’єднання зоопарків, викликав своїм кризовим планом, який передбачає забиття тварин, неабиякий резонанс. Налічуючи близько 200 тисяч відвідувачів на рік, цей заклад є доволі невеликим. Він не отримує бюджетних дотацій і тримається на плаву передовсім за рахунок пожертв. Цим і пояснюється критична ситуація, яка виникла через карантин. Чи мають інші зоопарки також плани забивати тварин, коли бракуватиме коштів?

Забивати інших тварин у зоопарку, щоб прогодувати левів?

Забивати замість гладити?

"За жодних обставин ми не забиватимемо тварин через економічні негаразди - життя і здоров’я тварин для нас на першому місці", - каже Маркус Кехлінг (Merkus Köchling) з парку Safariland Stukenbrock поблизу Ганновера. "У нас немає списку тварин, яких треба згодовувати іншим тваринам з економічних причин", - каже речниця Аста Кнот (Asta Knoth). За її словами, всі тварини забезпечені всім необхідним.

Обидва згадані парки перебувають в особливій ситуації. Вони є гібридами зі звичайних зоопарків і парків розваг. Відвідувачі спершу проїжджають автомобілем через парк з вольєрами тварин, а потім мають можливість розважитись на атракціонах. Ці парки є приватними підприємствами і не отримують дотацій. "Криза, викликана коронавірусом, застала нас після зимової перерви абсолютно зненацька. Але забезпечення наших тварин безумовно гарантоване. Водночас, наші грошові резерви тануть", - каже Маркус Кехлінг з Safariland.

Непроста ситуація і у Серенгеті-парку, що поблизу містечка Годенгаґен. "Ми планували відкритися 28 березня. Тепер нам бракує грошових надходжень за три тижні", - каже Аста Кнот. Але слон, за її словами, "так само хоче їсти, як і до епідемії". У цьому парку зазвичай працюють 150 співробітників, а у розпал сезону - до 500. Коли будуть послаблені карантинні заходи для зоопарків і скільки тоді знадобиться персоналу, поки що незрозуміло. "Найбільша проблема для нас - неможливість планувати", - каже Кнот.

Слони у сафарі-парку Серенгеті

Відкритися з обмеженнями?

Коронавірус для зоопарків - величезна проблема. "Від неї страждають абсолютно всі зоопарки„ - каже Фолькер Гомес. - Зоопарки сконцентровані на тому, аби розв’язати фінансові проблеми. З одного боку, отримавши фінансову допомогу від держави, з іншого - домагаючись можливості невдовзі відкритися за певних обмежень". Такими обмеженнями, за словами представника об’єднання зоопарків, може бути гранична кількість відвідувачів, яким буде дозволено одночасно перебувати на території, регулювання відстані у чергах або відмова від роботи кав'ярень і ресторанів на території парків.

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Поки ж вирішено, що зоопарки і парки розваг будуть зачинені щонайменше до третього травня. "Ми сподівалися відкритися наступного понеділка", - каже Аста Кнот. Однак розраховувати напевно на якусь конкретну дату в найближчому майбутньому - нереально. За інформацією об’єднання зоопарків, у проєкті урядової постанови щодо послаблення умов карантину навіть містилося положення про відкриття зоопарків, однак зрештою було викреслене.

Тепер всі надії - на третє травня. "Якщо після великодніх свят кількість інфекцій не буде зависокою, у нас будуть підстави сподіватися. Якщо ні, нам треба налаштовуватись на тривале закриття", - каже Аста Кнот. Це було би для всіх зоопарків великим фінансовим випробуванням.

Можливо, у цьому сенсі емоційна дискусія, викликана повідомленнями ЗМІ про плани зоопарку в Ноймюнстері в критичній ситуації забивати тварин, була цілком вчасною. Адже це привернуло увагу суспільства до труднощів, з якими зіштовхнулися зоопарки.