Коронавірус: скоро доведеться вбивати тварин у зоопарках?

Через пандемію всі зоопарки Німеччини, як, певно, і по всьому світу, закриті. Надходжень від вхідних квитків немає, але витрати нікуди не поділися. У зоопарку Ноймюнстера тваринам загрожує забій. А що з іншими?
Від цих слів стає моторошно. Директорка зоопарку містечка Ноймюнстер, що на півночі Німеччини, Верена Каспарі вголос розмірковує над тим, що станеться, якщо криза, викликана епідемією COVID-19, продовжить загострюватися. "Якщо - ми говоримо про Worst case (найгірший сценарій. - Ред.) - якщо у нас більше зовсім не буде грошей, щоби купити корм, або якщо станеться так, що постачальник корму через епідеміологічні обмеження більше не зможе постачати продукцію, то я би забивала одних тварин, аби годувати інших", - сказала Каспарі в інтерв’ю інформаційній агенції dpa. Вже навіть існує список, які тварини будуть у такому разі забиті першими.
Зоопарк Ноймюнстера - як і всі інші зоопарки, сафарі-парки і парки диких тварин у Німеччині - вже близько місяця зачинені через пандемію COVID-19. А якщо немає відвідувачів, немає і головного джерела грошових надходжень. У зоопарків немає можливості суттєво знизити витрати. Звірів треба годувати і лікувати, клітки і вольєри треба чистити.
"Зоопарк Кельна має витрати у 50 тисяч євро на день", - каже Фолькер Гомес (Volker Homes), виконавчий директор Об’єднання зоологічних садів, яке представляє інтереси 56 німецьких зоопарків. За нормальних обставин зоопарки Німеччини щороку налічують 35 мільйонів відвідувачів. Приклад з іншого кінця Німеччини - з Мюнхена: зоопарк Геллабрунн втратив близько двох мільйонів євро доходу, відколи немає відвідувачів. І витрати на годування тварин - це не найбільша проблема. "Більше половини витрат наших зоопарків - це витрати на персонал", - каже Гомес.
Читайте також: Як Німеччина стала лідеркою в боротьбі з COVID-19 у Європі
Зоопарк Ноймюнстера, який не входить до об’єднання зоопарків, викликав своїм кризовим планом, який передбачає забиття тварин, неабиякий резонанс. Налічуючи близько 200 тисяч відвідувачів на рік, цей заклад є доволі невеликим. Він не отримує бюджетних дотацій і тримається на плаву передовсім за рахунок пожертв. Цим і пояснюється критична ситуація, яка виникла через карантин. Чи мають інші зоопарки також плани забивати тварин, коли бракуватиме коштів?
Забивати замість гладити?
"За жодних обставин ми не забиватимемо тварин через економічні негаразди - життя і здоров’я тварин для нас на першому місці", - каже Маркус Кехлінг (Merkus Köchling) з парку Safariland Stukenbrock поблизу Ганновера. "У нас немає списку тварин, яких треба згодовувати іншим тваринам з економічних причин", - каже речниця Аста Кнот (Asta Knoth). За її словами, всі тварини забезпечені всім необхідним.
Обидва згадані парки перебувають в особливій ситуації. Вони є гібридами зі звичайних зоопарків і парків розваг. Відвідувачі спершу проїжджають автомобілем через парк з вольєрами тварин, а потім мають можливість розважитись на атракціонах. Ці парки є приватними підприємствами і не отримують дотацій. "Криза, викликана коронавірусом, застала нас після зимової перерви абсолютно зненацька. Але забезпечення наших тварин безумовно гарантоване. Водночас, наші грошові резерви тануть", - каже Маркус Кехлінг з Safariland.
Непроста ситуація і у Серенгеті-парку, що поблизу містечка Годенгаґен. "Ми планували відкритися 28 березня. Тепер нам бракує грошових надходжень за три тижні", - каже Аста Кнот. Але слон, за її словами, "так само хоче їсти, як і до епідемії". У цьому парку зазвичай працюють 150 співробітників, а у розпал сезону - до 500. Коли будуть послаблені карантинні заходи для зоопарків і скільки тоді знадобиться персоналу, поки що незрозуміло. "Найбільша проблема для нас - неможливість планувати", - каже Кнот.
Відкритися з обмеженнями?
Коронавірус для зоопарків - величезна проблема. "Від неї страждають абсолютно всі зоопарки„ - каже Фолькер Гомес. - Зоопарки сконцентровані на тому, аби розв’язати фінансові проблеми. З одного боку, отримавши фінансову допомогу від держави, з іншого - домагаючись можливості невдовзі відкритися за певних обмежень". Такими обмеженнями, за словами представника об’єднання зоопарків, може бути гранична кількість відвідувачів, яким буде дозволено одночасно перебувати на території, регулювання відстані у чергах або відмова від роботи кав'ярень і ресторанів на території парків.
Читайте також: Чи можна заразитися коронавірусом від кота? (фотогалерея)
Поки ж вирішено, що зоопарки і парки розваг будуть зачинені щонайменше до третього травня. "Ми сподівалися відкритися наступного понеділка", - каже Аста Кнот. Однак розраховувати напевно на якусь конкретну дату в найближчому майбутньому - нереально. За інформацією об’єднання зоопарків, у проєкті урядової постанови щодо послаблення умов карантину навіть містилося положення про відкриття зоопарків, однак зрештою було викреслене.
Тепер всі надії - на третє травня. "Якщо після великодніх свят кількість інфекцій не буде зависокою, у нас будуть підстави сподіватися. Якщо ні, нам треба налаштовуватись на тривале закриття", - каже Аста Кнот. Це було би для всіх зоопарків великим фінансовим випробуванням.
Можливо, у цьому сенсі емоційна дискусія, викликана повідомленнями ЗМІ про плани зоопарку в Ноймюнстері в критичній ситуації забивати тварин, була цілком вчасною. Адже це привернуло увагу суспільства до труднощів, з якими зіштовхнулися зоопарки.