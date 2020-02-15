 Коронавірус: понад 140 нових смертей за добу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.02.2020

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Новини

Коронавірус: понад 140 нових смертей за добу

Кількість померлих та нових хворих від COVID-19 в Китаї поступово знижується. Втім, у Всесвітній організації охорони здоров'я не знають, куди саме вірус може розповсюдитися далі.

Більшість смертельних випадків від коронавірусу завіксовані у провінції Хубей

Більшість смертельних випадків від коронавірусу завіксовані у провінції Хубей

Кількість смертей внаслідок захворювання на коронавірус продовжує знижуватися третій день поспіль. Як повідомила у неділю, 16 лютого, Національна комісія з охорони здоров'я Китаю, за останню добу від хвороби померло 142 людини, що на одну менше, ніж днем раніше. Переважна більшість смертей зафіксована у китайській провінції Хубей, яка є епіцентром епідемії. Тим часом за добу було зареєстровано 2 009 нових випадків зараження на COVID-19 - це також менше, ніж фіксувалося раніше.

За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса у США, наразі у світі нараховується 69 256 хворих на коронавірус. Водночас від нього одужало вже 9 626 осіб.

Медичні працівникі у китайському місті Ухань

Медичні працівникі у китайському місті Ухань

Хубей та її столиця Ухань залишаються закритими для відвідування. Там не працюють школи, більшість підприємств та фабрик. "Китай повинен посилити зусилля для контролю над епідемією", - заявив голова КНР Сі Цзіньпін, цитує агенція Xinhua.

Напередодні китайський суд оголосив, що приховування інформації про симптоми захворювання загрожуватиме тюремним ув'язненням та навіть смертною карою. Тим часом в Пекіні запровадили 14-денний карантин для всіх людей, які приїжджають до столиці.

Кількість хворих на лайнері зростає

Тим часом продовжує зростати кількість хворих на коронавірус на круїзному лайнері Diamond Princess, що перебуває на карантині в Японії. Станом на 16 лютого з 3700 пасажирів та членів екіпажу захворіло вже 355 людей, їх відправляють до лікарні.

Після того, як США оголосили, що готуються евакуювати своїх громадян з лайнера, про такі ж плани заявили Гонконг, який планує забрати 330 своїх жителів, та Канада.

Вірус розповсюджується світом

На лайнері все більше хворих

На лайнері все більше хворих

Напередодні був зафіксований перший випадок смерті від коронавірусу в Європі - в паризькій лікарні помер 80-річний чоловік, що приїхав з Китаю. Також був виявлений перший хворий на COVID-19 в Єгипті.

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус заявив, що невідомо, де саме надалі пошириться епідемія. "Ми стурбовані постійним збільшенням кількості випадків в Китаї. Ми стурбовані відсутністю нагального фінансування з боку міжнародної спільноти", - наголосив він під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки, цитує агенція Reuters.

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