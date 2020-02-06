Коронавірус міг передатися людині через панголінів - китайські вчені

Китайські дослідники в п'ятницю, 7 лютого, заявили, що спалах небезпечного коронавірусу в Китаї міг поширитися від кажанів до людини через нелегальну торгівлю панголінами. Ці тварини є єдиними у світі лускатими ссавцями, які цінуються в Азії за м'ясо та лікувальні властивості.

Як повідомляє агентство Reuters, дослідження вчених показало, що послідовність геномів вірусів, знайдених у панголінах, на 99 відсотків ідентична пробам, які взяли у пацієнтів з коронавірусом. Дослідники Південно-Китайського сільськогосподарського університету заявили, що це відкриття матиме велике значення для профілактики та контролю над поширенням вірусу.

Зразків вірусу у різних видів майже немає

Однак, професор ветеринарної медицини в міському університеті Гонконга Дірк Пфайффер зазначив, що потрібен час для остаточного підтвердження того, що саме панголіни передали вірус.

"Можна зробити більш остаточні висновки лише при порівнянні поширеності коронавірусу між різними видами на основі репрезентативних зразків, яких наразі майже немає", - сказав він.

Натомість у Міжнародному союзі охорони природи зазначили, що в Азії дуже поширена торгівля панголінами. У таких країнах, як Китай та В'єтнам, м'ясо панголінів вважається делікатесом, а його луска застосовується в медицині.

Як повідомлялось зранку п'ятниці, 7 лютого, за офіційними даними, зафіксовано 73 нових летальних випадки внаслідок легеневого захворювання нового типу. Таким чином кількість померлих від наслідків інфекції на території материкового Китаю зросла до 636 осіб.

За межами материкового Китаю було підтверджено дві смерті від коронавірусу - на Філіппінах і в Гонконзі.

Водночас побільшало й підтверджених нових випадків інфікування коронавірусом. Протягом минулої доби лікарі виявили ще 3143 нових випадків хвороби. Тож сукупна кількість офіційно підтверджених на території материкового Китаю інфікованих становить тепер 31161. Крім того, повідомляється ще про понад 26 тисяч підозрілих випадків.

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