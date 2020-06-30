 Коронавірус: Зеленський радить готуватися до другої хвилі епідемії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.06.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Коронавірус: Зеленський радить готуватися до другої хвилі епідемії

Через заповнення лікарень Володимир Зеленський заявив про необхідність готуватися до другої хвилі епідемії COVID-19. Уряд вже почав підготовку резервних потужностей.

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський

На тлі подальшого поширення коронавірусу в Україні президент Володимир Зеленський заявив про необхідність бути готовим до другої хвилі епідемії COVID-19. Про це він сказав під час селекторної наради з протидії хворобі у вівторок, 30 червня, зазначають у пресслужбі президента.

"На Закарпатті понад 70 відсотків ліжок медзакладів, які готувалися до першої хвилі епідемії, зайняті хворими. З такою динамікою треба готуватися до другої хвилі", - зазначив президент, який, за його словами, все ще сподівається, що Україні вдасться оминути найгіршого сценарію. "Але медицина має бути готовою до всього", - додав Зеленський.

Читайте також: Коментар - "Майстер" боротьби з COVID-19 Зеленський виявився дилетантом

Уряд вже готує нові лікарні

Також у повідомленні зазначається, що уряд України почав готувати лікарні до другої хвилі епідемії. Згідно з наведеними даними, на хворих на COVID-19 в українських лікарнях розраховані 30 тисяч місць, а апарати штучної вентиляції легенів є у достатній кількості та поки використовуються нечасто.

Для порівняння, у Центрі громадського здоров'я (ЦГЗ) міністерства охорони здоров'я України повідомили, що станом на 30 червня в лікарнях з цим діагнозом перебувають 4,7 тисяч осіб, а 92 людини підключені до апаратів штучної вентиляції легенів.

Дивитись відео 06:28

Нові правила польотів: до яких несподіванок готуватися українцям (12.06.2020)

Також за темою

Ukraine Kiew Coronavirus

Коронавірус: в Україні понад 24 тисячі активних випадків COVID-19 30.06.2020

Протягом останньої доби в Україні підтверджено 706 нових випадків інфікування коронавірусом. Загалом на COVID-19 зараз хворіють більше 24 тисяч осіб.

Ukraine

Коронавірус: за добу в Україні виявили 646 випадків COVID-19 29.06.2020

Станом на ранок понеділка кількість виявлених в Україні за добу інфікувань коронавірусом зменшилась до 646 випадків. 93 особи одужали, а 19 людей померли.

Volodymyr Zelenskiy Ukraine Kiew Parlament

Коментар: "Майстер" боротьби з COVID-19 Зеленський виявився дилетантом 26.06.2020

Відверте ігнорування вимог МОЗ самими ж представниками влади України і самовільний вихід з карантину мільйонів людей викликали новий спалах COVID-19 у країні, пише Сергій Руденко.

Реклама

Докладно

Підкорювачі космосу - мозаїчне панно на стіні Будинку культури в місті Лисичанську Луганської області

Альбом про радянську мозаїку в Україні

У Німеччині виходить уже другий альбом, присвячений радянській мозаїці в Україні.  

Німецька податкова декларація (символічне фото)

Податки в Німеччині: багаті й бездітні платять більше

У Німеччині високі зарплати? Німці платять високі податки? DW - про деякі особливості німецької системи оподаткування.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  