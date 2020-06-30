Коронавірус: Зеленський радить готуватися до другої хвилі епідемії

На тлі подальшого поширення коронавірусу в Україні президент Володимир Зеленський заявив про необхідність бути готовим до другої хвилі епідемії COVID-19. Про це він сказав під час селекторної наради з протидії хворобі у вівторок, 30 червня, зазначають у пресслужбі президента.

"На Закарпатті понад 70 відсотків ліжок медзакладів, які готувалися до першої хвилі епідемії, зайняті хворими. З такою динамікою треба готуватися до другої хвилі", - зазначив президент, який, за його словами, все ще сподівається, що Україні вдасться оминути найгіршого сценарію. "Але медицина має бути готовою до всього", - додав Зеленський.

Читайте також: Коментар - "Майстер" боротьби з COVID-19 Зеленський виявився дилетантом

Уряд вже готує нові лікарні

Також у повідомленні зазначається, що уряд України почав готувати лікарні до другої хвилі епідемії. Згідно з наведеними даними, на хворих на COVID-19 в українських лікарнях розраховані 30 тисяч місць, а апарати штучної вентиляції легенів є у достатній кількості та поки використовуються нечасто.

Для порівняння, у Центрі громадського здоров'я (ЦГЗ) міністерства охорони здоров'я України повідомили, що станом на 30 червня в лікарнях з цим діагнозом перебувають 4,7 тисяч осіб, а 92 людини підключені до апаратів штучної вентиляції легенів.