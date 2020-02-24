Коронавірус в Італії. Як реагує Україна?

Серед європейських країн найбільшу кількість інфікованих коронавірусом зафіксовано в Італії. Там підтвердили майже 230 випадків зараження та сім жертв хвороби COVID-19. Найбільша кількість заражень, які почали виявляти лише кілька днів тому, припадає на північні регіони Італії - Ломбардія (172) та Венето (33). У 12-и містах цих провінцій італійська влада запровадила карантин.

Міністерство закордонних справ (МЗС) України рекомендувало українським громадянам тимчасово утриматися від поїздок до італійських регіонів Ломбардія (адмінцентр - Мілан), Венето (адмінцентр - Венеція), Емілія-Романья (адмінцентр - Болонья) та П’ємонт (адмінцентр - Турин), де зафіксовано спалах коронавірусу.

Контроль кордонів

Україна та Італія мають тісні соціальні зв’язки. Крім того, що в Італії є велика українська діаспора, там сезонно працюють чимало українських заробітчан. На консульському обліку в Італії на початку 2020 року офіційно перебували більше 15,5 тисяч українців. Серед них поки не виявлено жодного випадку інфікування коронавірусом, повідомляє міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України.

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Однак необлікованих українців в Італії може бути набагато більше, включаючи неорганізованих туристів. Це розуміють в Україні, тому український уряд посилив контроль на західному кордоні країни та в аеропортах. Як повідомляє державна прикордонна служба України, від 25 лютого у Закарпатській області на кордоні з Угорщиною у пункті пропуску "Тиса" прикордонники разом з представниками МОЗ проводитимуть температурний скринінг громадян, які прибувають до України з Італії. Саме через цей пункт пропуску виконуються близько 500 нерегулярних рейсів мікроавтобусів, прямуючи в Італію та у зворотному напрямку. Це близько 90 відсотків трафіку за напрямком в'їзду та виїзду на територію України з Італії. На пункті пропуску нині особисто перебуває голова держприкордонслужби України Сергій Дейнеко.

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Ще два-три автобусні рейси виконуються через пункти пропуску "Шегині" та "Краківець" на кордоні з Польщею. Там також проводитиметься вимірювання температури всім пасажирам. "Обов'язкова температурна перевірка громадян, які прилітають в Україну з Італії, також розпочата в міжнародних аеропортах "Бориспіль" та "Київ", де виконується близько 20 рейсів на тиждень. З інших українських аеропортів регулярні рейси в Італію та назад не виконуються", - сказав Дейнеко і додав, що прямого залізничного сполучення з Італією в України немає.

Лікарі готові виявляти та лікувати

Якщо ж у когось з пасажирів в аеропортах чи на пунктах пропуску буде зафіксоване підвищення температури, то людей відправлятимуть до лікарні, а потім - до обсервації на 14 днів. "На кожному пункті пропуску або біля нього є ізолятор, в якому тимчасово розміщується людина до приїзду швидкої медичної допомоги, котра вже і перевозить людину до інфекційної лікарні, інфекційного боксу. Відбираються зразки на дослідження або на місці, або в лікарні, їх відправляють на аналіз у вірусологічну лабораторії, яка упродовж п'яти годин може підтвердити або спростувати діагноз", - повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За його словами, система охорони здоров'я України готова оперативно виявляти заражених коронавірусом. Для цього в Україні є тест-системи для виявлення коронавірусу для перевірки тисячі осіб. Більшу частину з них надала Україні Всесвітня організація охорони здоров’я. "МОЗ повністю готове до прийняття хворих і надання якісної допомоги у разі необхідності. Наразі у нас в повній готовності є понад дві тисячі лікарів-інфекціоністів, понад п'ять тисяч медперсоналу і окремі інфекційні бокси, які використовуються на початкових стадіях розвитку епідемії або її спалаху. Першочергове завдання - не допустити ввезення вірусу в Україну", - зауважив Ляшко.

Українські прикордонники наголосили, якщо виявлять підвищену температуру тіла у іноземця, який, за наявною інформацією, до цього перебував у Китаї, і котрий відмовляється від карантину, то йому можуть відмовити у в'їзді до України.

Літаки поки літатимуть

Тим часом українські авіакомпанії SkyUp і "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), які здійснюють прямі рейси до міст провінцій Венето та Ломбардія, де запроваджено карантин через спалах коронавірусу, поки не скасовують свої польоти туди. МАУ виконуватиме рейси до Мілана і Венеції, а SkyUp - до Мілана та інших італійських міст.

"Ще не було такого рішення", - відповіли у SkyUp на запитання про можливе припинення рейсів. "Жодна крана світу і Європи не обмежила транспортне сполучення з Італією. По каналах міжнародних медико-санітарних правил такої інформації Україна не отримувала", - пояснив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.