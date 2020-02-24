 Коронавірус в Італії. Як реагує Україна? | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 25.02.2020

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Україна

Коронавірус в Італії. Як реагує Україна?

В Італії, де є велика українська діаспора та сезонно працюють тисячі українців, поширюється коронавірус. Україна через це запровадила посилений медконтроль на своєму західному кордоні, однак авіарейси поки не скасовує.

Italien Mailand Coronavirus (picture-alliance/dpa/D. Mascolo)

Серед європейських країн найбільшу кількість інфікованих коронавірусом зафіксовано в Італії. Там підтвердили майже 230 випадків зараження та сім жертв хвороби COVID-19. Найбільша кількість заражень, які почали виявляти лише кілька днів тому, припадає на північні регіони Італії - Ломбардія (172) та Венето (33). У 12-и містах цих провінцій італійська влада запровадила карантин. 

Міністерство закордонних справ (МЗС) України рекомендувало українським громадянам тимчасово утриматися від поїздок до італійських регіонів Ломбардія (адмінцентр - Мілан), Венето (адмінцентр - Венеція), Емілія-Романья (адмінцентр - Болонья) та П’ємонт (адмінцентр - Турин), де зафіксовано спалах коронавірусу.

Контроль кордонів

Україна та Італія мають тісні соціальні зв’язки. Крім того, що в Італії є велика українська діаспора, там сезонно працюють чимало українських заробітчан. На консульському обліку в Італії на початку 2020 року офіційно перебували більше 15,5 тисяч українців. Серед них поки не виявлено жодного випадку інфікування коронавірусом, повідомляє міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України.

У Мілані (Ломбардія) через коронавірус закрили собор, а опера скасувала вистави

У Мілані (Ломбардія) через коронавірус закрили собор, а опера скасувала вистави

Однак необлікованих українців в Італії може бути набагато більше, включаючи неорганізованих туристів. Це розуміють в Україні, тому український уряд посилив контроль на західному кордоні країни та в аеропортах. Як повідомляє державна прикордонна служба України, від 25 лютого у Закарпатській області на кордоні з Угорщиною у пункті пропуску "Тиса" прикордонники разом з представниками МОЗ проводитимуть температурний скринінг громадян, які прибувають до України з Італії. Саме через цей пункт пропуску виконуються близько 500 нерегулярних рейсів мікроавтобусів, прямуючи в Італію та у зворотному напрямку. Це близько 90 відсотків трафіку за напрямком в'їзду та виїзду на територію України з Італії. На пункті пропуску нині особисто перебуває голова держприкордонслужби України Сергій Дейнеко.

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Ще два-три автобусні рейси виконуються через пункти пропуску "Шегині" та "Краківець" на кордоні з Польщею. Там також проводитиметься вимірювання температури всім пасажирам. "Обов'язкова температурна перевірка громадян, які прилітають в Україну з Італії, також розпочата в міжнародних аеропортах "Бориспіль" та "Київ", де виконується близько 20 рейсів на тиждень. З інших українських аеропортів регулярні рейси в Італію та назад не виконуються", - сказав Дейнеко і додав, що прямого залізничного сполучення з Італією в України немає.

Лікарі готові виявляти та лікувати

Якщо ж у когось з пасажирів в аеропортах чи на пунктах пропуску буде зафіксоване підвищення температури, то людей відправлятимуть до лікарні, а потім - до обсервації на 14 днів. "На кожному пункті пропуску або біля нього є ізолятор, в якому тимчасово розміщується людина до приїзду швидкої медичної допомоги, котра вже і перевозить людину до інфекційної лікарні, інфекційного боксу. Відбираються зразки на дослідження або на місці, або в лікарні, їх відправляють на аналіз у вірусологічну лабораторії, яка упродовж п'яти годин може підтвердити або спростувати діагноз", - повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За його словами, система охорони здоров'я України готова оперативно виявляти заражених коронавірусом. Для цього в Україні є тест-системи для виявлення коронавірусу для перевірки тисячі осіб. Більшу частину з них надала Україні Всесвітня організація охорони здоров’я. "МОЗ повністю готове до прийняття хворих і надання якісної допомоги у разі необхідності. Наразі у нас в повній готовності є понад дві тисячі лікарів-інфекціоністів, понад п'ять тисяч медперсоналу і окремі інфекційні бокси, які використовуються на початкових стадіях розвитку епідемії або її спалаху. Першочергове завдання - не допустити ввезення вірусу в Україну", - зауважив Ляшко.

Українські прикордонники наголосили, якщо виявлять підвищену температуру тіла у іноземця, який, за наявною інформацією, до цього перебував у Китаї, і котрий відмовляється від карантину, то йому можуть відмовити у в'їзді до України.

Літаки поки літатимуть

Тим часом українські авіакомпанії SkyUp і "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), які здійснюють прямі рейси до міст провінцій Венето та Ломбардія, де запроваджено карантин через спалах коронавірусу, поки не скасовують свої польоти туди. МАУ виконуватиме рейси до Мілана і Венеції, а SkyUp - до Мілана та інших італійських міст.

"Ще не було такого рішення", - відповіли у SkyUp на запитання про можливе припинення рейсів. "Жодна крана світу і Європи не обмежила транспортне сполучення з Італією. По каналах міжнародних медико-санітарних правил такої інформації Україна не отримувала", - пояснив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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    Кодоньо - місто з 15-тисячним населенням в італійському регіоні Ломбардія. Через загрозу поширення коронавірусу усі його магазини і закусочні зараз закриті. Лише деякі жителі зважуються вийти на вулицю. Що стало причиною різкого зростання кількості заражених коронавірусом на півночі Італії, досі невідомо. За словами прем'єра Італії Джузеппе Конте, карантин триватиме два тижні.

  • Коронавірус в Італії

    Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії

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    20 лютого діагноз коронавірусу підтвердився у 38-річного жителя міста Кодоньо. З того часу кількість хворих з його кола спілкування неухильно зростає. На даний момент батьки чоловіка (на фото) перебувають під наглядом лікарів. Проте він не є так званим "нульовим пацієнтом", з якого почалося поширення коронавірусу в регіоні.

  • Коронавірус в Італії

    Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії

    Закупівля продуктів про запас

    Через стрімке зростання кількості випадків зараження коронавірусом у регіоні багато італійців почали закуповувати про запас продукти харчування і предмети першої необхідності. Ці люди чекають своєї черги, щоб зайти в супермаркет у місті Казальпустерленго. Покупців запускають туди групами по 40 осіб, щоб уникнути тисняви.

  • Коронавірус в Італії

    Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії

    Високий попит на захисні маски

    Страх перед коронавірусом зростає і в великих містах на півночі Італії. Як випливає з оголошення на дверях, у цій аптеці в Турині респіраторні маски та дезінфікуючий гель для рук вже розпродані. Тонкі захисні маски, подібні до тих, що використовуються в операційних, не гарантують стовідсоткового захисту від коронавірусу. До того ж, їх необхідно регулярно міняти.

  • Коронавірус в Італії

    Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії

    Карнавал у Венеції

    Через епідемію коронавірусу в Венеції перервали традиційний карнавал, який мав тривати до 25 лютого. За даними на 24 лютого, в Італії зафіксовано понад 200 випадків зараження коронавірусом. Шість осіб померли від небезпечної інфекції.

  • Коронавірус в Італії

    Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії

    Показ мод в інтернеті

    Італійська столиця моди Мілан розташована лише за 60 кілометрів від міста Кодоньо. 18 лютого в Мілані почався знаменитий тиждень моди. Однак через епідемію коронавірусу модельному дому Джорджіо Армані довелося демонструвати свою нову колекцію в порожньому залі з трансляцією в інтернеті. Інші покази мод були скасовані.

  • Скасування футбольних матчів через коронавірус в Італії

    Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії

    Скасування футбольних матчів

    Усі спортивні заходи в областях Ломбардія і Венеція скасовані щонайменше до 1 березня. Таким чином італійська влада намагається запобігти або хоча б сповільнити подальше поширення коронавірусу. Крім іншого, на невизначений термін був перенесений матч чемпіонату Італії між міланським "Інтером" і командою "Сампдорія" з Генуї.

    Автор: Олена Гункель


DW.COM

Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії

За поширенням нового коронавірусу Італія вийшла на перше місце в ЄС. Через різке зростання кількості випадків зараження на півночі країни 23 лютого 11 населених пунктів були переведені на режим карантину. (24.02.2020)  

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