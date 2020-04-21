Коронавірус: в Іспанії уже втретє подовжили надзвичайний стан

Щонайменше до 9 травня Іспанія продовжуватиме перебувати у надзвичайному стані. Відповідну пропозицію уряду прем'єр-міністра Педро Санчеса парламент країни підтримав увечері середи, 22 квітня.
Подовження обмежувальних заходів вдалося ухвалити попри те, що проти них проголосували представники правопопулістської партії Vox та депутати, що виступають за незалежність Каталонії.
Таким чином надзвичайний стан в особливо охопленій епідемією COVID-19 Іспанії подовжили вже утретє. Цього разу умови обмежувальних заходів були дещо послаблені. Наприклад, з неділі - уперше з останні шість тижнів - дітям дозволять залишати домівки.
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Педро Санчес обіцяє вихід з карантину у травні
Під час дебатів у парламенті щодо подовження надзвичайного стану Санчес заявив, що вважає можливим "повільне та поступове" послаблення карантинних заходів проти поширення коронавірусу вже з середини травня. Водночас він застеріг від "остаточних рішень" та попередив, що вихід із кризи може супроводжуватися "успіхами та поразками".
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес
Тому, за словами Санчеса, послаблення обмежувальних заходів має відбуватися гнучко та у відповідності до успіхів у подоланні епідемії COVID-19 у країні. У залежності від розвитку подій влада знову може запровадити більш жорсткий карантин, попередив іспанський прем'єр-міністр.
Мадрид та Каталонія - головні центри спалаху коронавірусу
Також міністерство охорони здоров'я Іспанії отримало більше повноважень, аби гнучкіше реагувати на розвиток епідемії COVID-19 у різних регіонах країни. Особливо сильно від коронавірусу постраждали Мадрид та його околиці, а також Каталонія. Водночас у сільській місцевості ситуація є набагато кращою.
Із близько 210 тисячами зафіксованих випадків інфікування коронавірусом та більше 21,7 тисячі жертв хвороби країна належить до найбільш уражених пандемією держав світу.
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Суворі обмежувальні заходи діють в Іспанії з 15 березня. Жителям країни, зокрема, заборонені прогулянки та заняття спортом на вулиці.
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Життя на балконі
Стадіон? А навіщо!
Щоб зібрати своєю грою на саксофоні багатотисячною аудиторію, Давору Крмпотику вже не обов'язково йти на стадіон. Тепер це можна зробити з балкона квартири. Над хорватським портовим містом Рієка з його майже 130-тисячним населенням щодня лунає віртуозна саксофонна гра в його виконанні. Однак байдужим до культури містянам було б краще, якби музикант-віртуоз мешкав десь у підвальному приміщенні.
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Життя на балконі
Запальна музика серед похмурого оточення
Утім, музику з балконів почуєш не тільки в Хорватії. У Німеччині теж можуть незгірш хорватів ударити в струни на балконі, що довели ось ці члени Фрайбурзького барокового оркестру. Похмурому оточенню занепалих будівель вони протиставили "Оду до радості" Людвіга ван Бетховена, таким чином взявши участь в загальнонімецькому музичному флешмобі. Взірцем для них стали концерти на балконах в Італії.
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Життя на балконі
Небезпека для тих, хто без балкона
Уряд Бельгії теж попрохав громадян залишатися вдома. А що робити тим, хто не має балкона, однак хоче подихати свіжим повітрям? Тоді залишається хіба що посидіти на підвіконні! Але тут один хибний рух і ... може статися непоправне, особливо, якщо мешкаєш на верхотурі.
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Життя на балконі
Балкон і море
Рік тому круїзний лайнер Spectrum oft the Seas вперше відплив з Німеччини в навколосвітню подорож. Тепер він перебуває поблизу Австралії. Однак через коронавірус пасажири вже не подорожують. На фото - члени екіпажу, які милуються гаванню Сіднея з балконів свої кают.
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Життя на балконі
Буденні замальовки
Складається враження, що перед нами одна зі сцен якогось голлівудського фільму, але насправді ця жінка розвішує прання в Катманду. У столиці Непалу вже два тижні діє комендантська година. На висоті вірус не такий страшний.
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Життя на балконі
Перукарня на свіжому повітрі
У розташованому на півдні Лівану селищі Хула балкон перетворився в перукарню. До речі, досить практично, адже підстрижене волосся просто здувається вітром. Головне, щоб маска не злітала і перукарила особа, з якою маєш мешкати в одному домоволодінні.
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Життя на балконі
Канал доставки продуктів
Необхідність - мати винаходу, як каже японська мудрість. Цей милий чоловік в Марселі не може виходити зі своєї квартири навіть за покупками. Тож сусіди принесли йому повну торбину продуктів. Тепер її залишається лише підняти імпровізованою мотузкою - зв'язаними вузлами покривалами.
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Життя на балконі
Кому балкон, а кому й фітнес-студія
Себастьян Манко - тренер з фітнесу. Щоб під час пандемії мешканці цього будинку для людей похилого віку в французькому місті Бордо залишалися в добрій формі, Манко проводить з ними тренування. Але робити це потрібно на безпечній відстані від літніх людей, адже вони належать до групи ризику в разі зараження коронавірусом. Тут тобі й свіже повітря і без ризику зараження. Добре, що є балкон!
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Життя на балконі
Навіть серйозні заняття спортом не проблема
Ганс-Петер Дурст - спортсмен. На Паралімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро він здобув дві золоті медалі. 26 років тому Дурст пережив ДТП, наслідком чого стало порушення почуття рівноваги. Відтоді його поле зору обмежене, а реакція сповільнена. Але триколісний велосипед компенсує всі ці вади. Коли лютує коронавірус, просторий балкон у квартирі Дурста в Дортмунді уможливлює йому щоденні тренування.
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Життя на балконі
Що більше, то краще
А взагалі найкраще пересидіти карантин під час коронавірусу на великих балконах. Приміром, ось цей балкон у Монако міститься на двох поверхах фешенебельного хмарочосу Tour Odeon і навіть має басейн з гіркою. Однак таке задоволення не з дешевих - цей пентхаус разом з балконом коштують близько 300 мільйонів євро.
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Життя на балконі
Балконний чорний гумор
У той час, як іншим його побратимам доводиться нидіти всередині приміщень, цей скелет у Франкфурті-на-Одері має власний балкон. І не лише в період пандемії.
Автор: Марко Мюллер, Валерій Сааков