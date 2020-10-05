 Коронавірус в Україні: 4348 нових випадків за добу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.10.2020

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Новини

Коронавірус в Україні: 4348 нових випадків за добу

В Україні за останню добу зафіксували 4348 випадків зараження коронавірусом, 90 хворих померли. Найбільше інфікувань - у Харківській області та Києві.

Коронавірус в Україні

В Україні за останню добу зафіксували 4348 випадків зараження коронавірусом, повідомляється на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України у вівторок, 6 жовтня. За минулу добу померли 90 людей, у яких підтвердили зараження коронавірусом, 2149 осіб одужали.

Найбільше нових випадків за останню добу підтвердили у Харківській області (487) та у Києві (355).

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Всього за період епідемії COVID-19 в Україні офіційно зареєстрували понад  234,5 тисячі випадків інфікування, 4520 осіб із коронавірусом померли, 2149 людей одужали. Про найвище число померлих за добу з початку пандемії повідомлялося 3 жовтня - 92 жертви.

Тим часом з 5 жовтня набуло чинності нове епідемічне зонування, згідно з яким до "червоної" зони, тобто зони з найвищим ступенем епідемічної небезпеки, увійшли міста Тернопіль та Канів.

До "помаранчевої" зони ввійшли обласні центри Дніпро, Вінниця, Миколаїв, Полтава, Харків, Львів, Луцьк, Ужгород, Суми, Івано-Франківськ, Хмельницький, Чернівці, а також низка інших міст та окремі райони у різних областях України.

Натомість у "жовтій" зоні опинилися Київ, а також обласні центри Одеса, Житомир, Запоріжжя, Рівне, Херсон, Черкаси, Чернігів і багато інших міст у різних областях України. Актуалізовані епідемічні рівні в Україні встановлюються на 14 днів.

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