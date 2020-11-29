 Коронавірус в Україні: майже 12,5 тисячі нових випадків за добу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.12.2020

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Новини

Коронавірус в Україні: майже 12,5 тисячі нових випадків за добу

Майже 1,5 тисячі інфікованих довелося госпіталізувати, 221 пацієнт з COVID-19 помер, повідомили в МОЗ України.

Пацієнти з коронавірусом в Україні

В Україні протягом останніх 24 годин було зафіксовано 12 498 нових випадків зараження коронавірусом. Про це зранку вівторка, 1 грудня, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook. Серед нових інфікованих коронавірусом 586 дітей і 646 медпрацівників, а 1470 осіб довелося госпіталізувати, уточнив Степанов.

За даними урядовця, впродовж минулої доби українські медики підтвердили 221 смерть серед пацієнтів, у яких було діагностовано COVID-19. Ще 10023 пацієнтів одужали, додав Степанов.

Найбільше нових випадків протягом останньої доби підтвердили в Києві (1 799), Одеській області (889), Дніпропетровській (870), Київській (841) та Львівській (813) областях.

Загалом від початку пандемії в Україні підтверджено вже понад 745,1 тисячі випадків заражень, а також 12548 смертей серед тих, у кого було виявлено COVID-19.

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Нагадаємо, що 28 листопада в Україні зареєстрували найвище добове число виявлених заражень від початку епідемії у країні - 16 294.

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