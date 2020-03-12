Коронавірус в Україні зачинив школи на карантин: що робити батькам (відео)

Лише у Києві близько 300 000 дітей зі шкіл та дитсадків через загрозу коронавірусу опинилися під вимушеним "домашнім арештом". Для багатьох батьків карантин - велика проблема. Треба терміново шукати або няню, або родича-добровольця, який би погодився сидіти вдома. Питання також у тому, як попри карантин забезпечити виконання навчальної програми, особливо для випускників. Міністерство освіти радить учителям використовувати безкоштовні ресурси з дистанційного навчання. Адже школа несе відповідальність за те, щоб учні попри карантин пройшли шкільну програму. Як саме рекомендують це робити, дивіться у відео: