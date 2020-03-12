Коронавірус в Україні зачинив школи на карантин: що робити батькам (відео)

Через коронавірус в Україні на три тижні закрилися всі заклади освіти. Поки батьки ламають голову, як організувати догляд за дітьми, педагогам роздають рекомендації, що робити, щоб не зірвати навчальний процес повністю.
Лише у Києві близько 300 000 дітей зі шкіл та дитсадків через загрозу коронавірусу опинилися під вимушеним "домашнім арештом". Для багатьох батьків карантин - велика проблема. Треба терміново шукати або няню, або родича-добровольця, який би погодився сидіти вдома. Питання також у тому, як попри карантин забезпечити виконання навчальної програми, особливо для випускників. Міністерство освіти радить учителям використовувати безкоштовні ресурси з дистанційного навчання. Адже школа несе відповідальність за те, щоб учні попри карантин пройшли шкільну програму. Як саме рекомендують це робити, дивіться у відео:
Підстав панікувати через можливу пандемію коронавірусу Sars-CoV-2 немає навіть після того, як в Україні був зафіксований перший випадок зараження. Краще той час, що залишився, використати на підготовку. (03.03.2020)
Тритижневий карантин, який оголосили по всій Україні через новий коронавірус, значно ускладнив життя батькам, які працюють. Дитсадки та школи закрили, а сидіти вдома з дітьми нікому. (12.03.2020)