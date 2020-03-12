 Коронавірус в Україні зачинив школи на карантин: що робити батькам (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 13.03.2020

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Політика й суспільство

Коронавірус в Україні зачинив школи на карантин: що робити батькам (відео)

Через коронавірус в Україні на три тижні закрилися всі заклади освіти. Поки батьки ламають голову, як організувати догляд за дітьми, педагогам роздають рекомендації, що робити, щоб не зірвати навчальний процес повністю.

З 12 березня в Україні на три тижні закрито всі заклади освіти (Getty Images/Afp/S. Supinsky)

З 12 березня в Україні на три тижні закрито всі заклади освіти

Лише у Києві близько 300 000 дітей зі шкіл та дитсадків через загрозу коронавірусу опинилися під вимушеним "домашнім арештом". Для багатьох батьків карантин - велика проблема. Треба терміново шукати або няню, або родича-добровольця, який би погодився сидіти вдома. Питання також у тому, як попри карантин забезпечити виконання навчальної програми, особливо для випускників. Міністерство освіти радить учителям використовувати безкоштовні ресурси з дистанційного навчання. Адже школа несе відповідальність за те, щоб учні попри карантин пройшли шкільну програму. Як саме рекомендують це робити, дивіться у відео:

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Коронавірус в Україні: як підготуватися до пандемії

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Через коронавірус в Україні на три тижні закрилися всі заклади освіти. Поки батьки ламають голову, як організувати догляд за дітьми, педагогам роздають рекомендації, що робити, щоб не зірвати навчальний процес повністю.

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