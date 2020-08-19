Коронавірус в Україні: вперше понад дві тисячі нових випадків за добу

В Україні за останню добу зафіксували 2134 нові випадки зараження коронавірусом, померли 40 людей, у яких підтвердили інфікування, 704 пацієнти одужали. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу в четвер, 20 серпня. За словами міністра, за останню добу госпіталізовано 407 людей, хворих на COVID-19, що також є найвищим показником з початку пандемії.

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Найбільшу кількість нових випадків COVID-19 за минулу добу зафіксували в Харківській області (242), в Києві (227), в Чернівецькій (189), у Львівській (183) та в Івано-Франківській (168) областях. Всього в Україні підтвердили 98537 інфікувань коронавірусом, 50441 випадків одужання та 2184 жертв COVID-19.

Напередодні в Україні повідомляли про1967 нових випадків зараження коронавірусом, що було найвищим показником. Про попередній антирекорд повідомляли 15 серпня - 1847 нових випадків за добу.

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